Олимпийский хоккей. Послесловие

Тимур Кашапов
19-03-2018
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Чешский тренер Марек Сикора после завершения карьеры не поставил на хоккее крест. Он продолжает следить за чемпионатами НХЛ, КХЛ и Экстралиги, читает лекции молодым тренерам и работает экспертом на телевидении. Специалист, который открыл миру Евгения Малкина, выиграл "серебро" суперлиги с магнитогорским "Металлургом" и выводил в плей-офф екатеринбургский "Автомобилист" и минское "Динамо", в беседе с "Радио Прага" подвел итоги четырехлетнего олимпийского цикла хоккейной сборной Чехии и рассказал, что он ожидает от предстоящего чемпионата мира, который состоится в Дании.

Тимур Кашапов
19-03-2018
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