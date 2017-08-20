Новый сезон КХЛ

Доминик Фурх, «Авангард»

Фурх начинает свой третий сезон в КХЛ в качестве основного вратаря клуба с берегов Иртыша. За два года чешский голкипер «ястребов» влюбил в себя местную публику не только надежной игрой, но и яркими послематчевыми шоу. К сильным сторонам Доминика относится хорошее движение в воротах, умелое владение клюшкой, отличная реакция, значительный опыт выступлений на высшем уровне и идеальный для игрока этого амплуа возраст. Основная проблема Фурха – его уверенность на последнем рубеже становится куда как меньше с наступлением игр плей-офф. Но на этот раз слабого выступления вратарю не простят, да и нового шанса завоевать Кубок Гагарина в составе топ-клуба у Доминика может больше не представиться.

Томаш Филиппи, «Металлург» Мг

Предстоящий сезон для одного из самых многообещающих чешских хоккеистов будет определяющим. «Металлург» покинули многие лидеры, определявшие игру команды, и теперь бремя ответственности ляжет на плечи других игроков, включая Томаша Филиппи. Нападающий всерьез претендует на то, чтобы занять образовавшуюся после ухода Даниса Зарипова вакансию в первом звене, и главный тренер «сталеваров» не боится использовать Томаша на новой позиции. В межсезонье у него получалось неплохо, но это лишь товарищеские матчи. От того, чем закончится этот эксперимент, станет понятно, есть ли у Томаша будущее в уральском клубе.

Лукаш Радил, «Спартак»

Московский «Спартак» не скрывает своих амбиций попасть в плей-офф. Помочь прославленному клубу в этом призваны легионеры, среди которых и воспитанник «Пардубице» Лукаш Радил. Габаритный и техничный нападающий на протяжении всего прошлого сезона оставался «светлым пятном» в темном красно-белом царстве, ведущим центром, самым результативным игроком и признанным лидером. Нет никаких предпосылок, что статус Лукаша изменится. Новый рулевой «Спартака» Вадим Епанчинцев доверяет Радилу и продолжает строить вокруг него игру первого звена.

Павел Францоуз, «Трактор»

Францоуз, как и соотечественник Доминик Фурх, третий год играет в России, и его профессиональный рост сложно не заметить. Впрочем, первый сезон сложился для Павла крайне неоднозначно, но в прошлом году он показал блестящую игру, что подтверждает и статистика: Францоуз лидировал среди всех вратарей КХЛ по проценту отраженных бросков, а также занял второе место исходя из коэффициента надежности. Если травмы обойдут его стороной, «Трактор» может замахнуться и на что-то большее, чем второй раунд плей-офф.

Иржи Секач, «Ак Барс»

Бывший хоккеист пражского «Льва», изрядно поколесив по просторам Америки и Канады, вернулся в 2016 году в КХЛ и принял предложение казанского «Ак Барса». Многие поспешили раскритиковать выбор 24-летнего хоккеиста, ведь в суперклубе из Татарстана ранее не смог себя проявить ни один чешский игрок. Но Секач сразу убедил в правильности своего решения. В первой тройке «барсов» он отлично взаимодействовал с еще одним экс-«львом» Джастином Азеведо и восходящей звездой КХЛ Владимиром Ткачевым. Именно эта тройка организовала более половины шайб своей команды в предыдущем сезоне. Сохранив взятый темп, у Секача будут все условия, чтобы продолжить прогрессировать и пробиться в состав национальной сборной на Олимпиаду в Корею.

Марек Мазанец, «Слован»

В 2013 году Марек стал чемпионом Экстралиги и был признан лучшим вратарем страны, после чего отправился за океан, где права на него принадлежали «Нэшвиллу». Мазанец сходу сыграл 25 матчей, в восьми из которых отпраздновал успех, но затем молодой кипер остановился в развитии и следующие два года играл за фарм-клуб «хищников». Это и сподвигло Марека на возвращение в Европу, где он подписал контракт со «Слованом» из Братиславы. Несмотря на шаг назад, Мазанец остается юным по меркам вратарей игроком (ему всего 24 года) плюс в столице Словакии он будет основным голкипером (о чем заявил главный тренер Милош Ржига) – два этих факта позволяют ему с оптимизмом смотреть в будущее.

Александр Салак, «Сибирь»

Наличие опытного вратаря, который умеет организовывать игру защитников и быстро налаживать контакт с новыми партнерами, является непременным условием надежности оборонительных порядков команды, а для клуба, который лишился своего первого звена, это актуально вдвойне. Потому сохранение Александра Салака стало главным достижением менеджмента «Сибири» в межсезонье. Фактически отчисленный несколько лет назад из питерского СКА голкипер, обрел в Новосибирске второе дыхание. Молниеносная ловушка и хорошее чтение игры – его основные козыри, как и взрывной характер и лидерские качества, которые должны помочь клубу-середняку прыгнуть выше головы и пробиться в плей-офф.

Якуб Коварж, «Автомобилист»

Коварж на протяжении трех лет защищал ворота екатеринбургского «Автомобилиста», но после назначения на пост главного тренера Андрея Разина проиграл конкуренцию Игорю Устинскому и покинул уральский клуб. На Якуба претендовала почти половина команд КХЛ, но он сделал неожиданный выбор в пользу «Северстали». Однако ставка руководства Череповца, заявившее о задаче выйти в плей-офф, не сработала: «рыси» провалили сезон и не стали удерживать чешского голкипера, который вернулся в Екатеринбург. Коварж отличается психологической устойчивостью, умеет хорошо организовать оборону своих ворот и почти не пропускает броски со средней и дальней дистанции. Таких вратарей в лиге не много, главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов понимает это, а потому всецело доверяет своему голкиперу, от игры которого будет во многом зависеть успех обновленного коллектива.

Иржи Новотны, «Лада»

Экс-капитан пражского «Льва» призван стать ведущим центром тольяттинской «Лады». Прошлый год Новотны может смело вычеркнуть из своей биографии – скитания по звеньям, бледная игра в плей-офф, тяжелая болезнь, из-за которой он пропустил больше половины сезона. Однако на нынешней предсезонке Иржи вновь начал напоминать о себе, как об одном из лучших оборонительных центрфорвардов КХЛ. Он выигрывает более 60% вбрасываний, незаменим при игре в меньшинстве и крайне работоспособен. В Тольятти надеются, что Новотны станет «лицом» клуба и образцом профессионализма для талантливой молодежи.

Ян Коварж, «Металлург» Мг

Ян Коварж выступает за «Магнитку» с сезона-2013/14. За это время он стал звездой, лучшим центрфорвардом КХЛ и незаменимым игроком для Магнитогорска, но предстоящий сезон станет для него вызовом. Его партнеру по первому звену Сергею Мозякину в этом году исполнилось уже 36, Данис Зарипов покинул клуб, а Крис Ли принял решение вернуться за океан. Когда, как не сейчас, становиться не просто ведущим игроком, а легендой «Металлурга» и пробовать превзойти достижения своих знаменитых соотечественников Яна Марека, Ярослава Кудрну и Томаша Ролинека, золотыми буквами вписавших свое имя в историю уральского клуба.