Милан Барош: блудный сын чешского футбола

Карьера нападающего началась в физкультурном клубе «Вигантице», откуда он по семейным обстоятельствам переехал в ФК «Рожнов-под-Радгоштем», где молодого человека приметили селекционеры остравского «Баника». Уже через пять лет Милан впервые вышел в основном составе силезской команды и сразу отметился голом в ворота «Оломоуца», а в 2000 году был признан Футболистом года в Чехии в категории «молодой игрок».

Спустя всего десять месяцев в возрасте 19 лет 25 апреля 2001 года он дебютировал и в сборной в товарищеском матче против Бельгии, в котором сразу отметился голом. Вести о юном бомбардире распространялись с молниеносной скоростью, и вскоре на него образовалась целая очередь из именитых чешских и зарубежных клубов, которые готовы были расстаться с десятками миллионов крон, чтобы он выступал за них.

Навстречу рекордам

Гонку кошельков выиграл английский «Ливерпуль», который заплатил за него «Банику» 3,2 млн фунтов и сразу отдал его в аренду при условии, что новый сезон футболист начнет на «Энфилде». До конца чемпионата оставалось более полугода, и те шесть месяцев вошли в историю «Баника» не иначе, как «Эра Бароша». Тогда же он установил личный рекорд результативности, и в Англию стадион «На Базалех» провожал его стоя. В первом же сезоне Милану довелось ощутить всю прелесть английского футбола – это была война: другие скорости, другое давление, другое качество игры. Но молодой игрок проявил свои самые лучшие качества – скорость, упорство, филигранная техника. Результат 12 голов одновременно не стал неожиданностью, но и удивил, особенно если учесть, что больше в «Ливерпуле» забил только английский мегаталант Майкл Оуэн.

Впрочем, уже следующий сезон сложился для Бароша по-другому. В самом начале он сломал ногу и был вынужден пропустить пять месяцев, а после возвращения отношение к нему изменилось. Главный тренер Жерар Улье, который настаивал на приобретении нападающего всего два года назад, не рассчитывал на него.

«Улье отнял у меня уверенность в своих силах. Он просто не ставил меня в состав, и летом я хотел покинуть «Ливерпуль». Все мои травмы были позади, я чувствовал себя отлично, но он не давал мне играть, и это было несправедливо. Только встреча с партнерами по сборной вдохнула в меня новую футбольную жизнь», - вспоминал Барош накануне судьбоносного Евро-2004, после которого он считался уже не просто хорошим игроком, а звездой клуба английской Премьер-лиги и бронзового призера чемпионата Европы.

Пик карьеры

Тот турнир Милан, как и вся сборная Чехии, провел блистательно. Напарниками Бароша были Ян Коллер, сильнейший игрок Старого Света того времени Павел Недвед, Карел Поборски, Томаш Росицки, Томаш Галасек, Марек Янкуловски, Петр Чех и другие прекрасные футболисты, которыми руководил мэтр чешского футбольного цеха Карел Брюкнер. «Звездным часом» Милана Бароша считается матч против голландцев, в котором чехи к 20-й минуте уступали 0:2, но сумели вырвать победу благодаря голу и передаче своего нападающего. В следующей игре подопечным Брюкнера противостояла «немецкая машина», но они не просто выстояли, а победили в прекрасном стиле. И вновь отличился Барош, вышедший на замену и забивший победный гол.

Что было дальше – помнят все. В полуфинале на пути у чехов оказалась Греция во главе с Отто Рехагелем, защитники которой по рукам и ногам связали великолепную линию атаки сборной Чехии, а в дополнительное время Траянос Деллас выиграл борьбу на втором этаже и поразил ворота Петра Чеха. На этом сказка для чешской Золушки закончилась. Ложкой меда в бочке дегтя для чешских болельщиков стали личные достижения Милана Бароша, который стал лучшим бомбардиром турнира, вошел в символическую сборную и получил признание футбольной Европы. Но, как известно, достигнуть вершины проще, чем ее удержать. В новом «Ливерпуле», который возглавил испанец Рафаэль Бенитес, герою Евро-2004 досталась роль запасного. Спустя год Барош выиграл свой главный трофей в карьере – Лигу чемпионов, но ключевой роли в победе «красных» он не сыграл. Поговаривали, что это произошло по дисциплинарным причинам: дескать, отношение Милана к работе не устраивало тренерский штаб. В СМИ с завидной регулярностью стали появляться сообщения о проблемах нападающего с алкоголем, его лени и нежелании выкладываться на тренировках на сто процентов.

Турецкие странствия

Летом 2005-го, сразу после грандиозной победы над «Миланом» в Лиге чемпионов, Барош покинул «Ливерпуль» и перешел в «Астон Виллу». Но и там дело не пошло, за пару сезонов у форварда не набралось и десятка голов, и боссы клуба без сожалений отдали некогда лучшего бомбардира чемпионата Европы в «Лион» в обмен на Джона Карью. По иронии судьбы наставником «Лиона» в то время был тот самый Жерар Улье. К тому же в клуб он попал в крайне неудачное для себя время, когда в команде как раз начинали играть сверхталантливые Карим Бензема и Хатем Бен Арфа. После 7 голов в 28 матчах Барош вновь сменил клуб и вернулся на Туманный Альбион, где его «приютил» «Портсмут». Это было «феерическое» выступление: за «Помпи» он забил 0 голов в 16 играх и, кажется, убедил всех, что больше в топ-чемпионате ему делать нечего. В результате от нападающего, который находился в самом расцвете сил, демонстративно отказался не только «Портсмут», но и «Лион», на родину Милан возвращаться не захотел и подписал контракт с турецким «Галатасараем».

На берегах Босфора могло показаться, что Барош нашел свой чемпионат и команду. 26 голов во всех турнирах, второе место в списке бомбардиров и звание лучшего нападающего. Но это была лишь вспышка: за четыре сезона в Стамбуле результативность Бароша только падала (20-11-9-8). что и привело к расторжению контракта и первому возвращению в клуб, который дал ему дорогу в большой футбол.

Назад домой

5 мячей в 12 матчах за «Баник», однако, привлекли внимание селекционеров «Антальяспора» и Барош вновь уехал в Турцию, но очередная османская командировка показала, что карьера дерзкого бомбардира постепенно угасает. Под ее занавес Милан порвал крестообразные связки и после девяти месяцев лечения в третий раз перешел в «Баник». Проведя полсезона в Остраве, он сорвался на заработки в Младу Болеслав и Либерец, но накануне текущего сезона окончательно вернулся домой. И вновь трибуны стадиона встречали его овациями, болельщики рассыпались в комплиментах, а партнеры по команде с нескрываемым восторгом рассказывали о совместном выступлении с лучшим игроком в истории остравского футбола. Своими впечатлениями о пребывании в одной команде с Барошем с «Чешским Радио» поделился Томаш Познар, нападающий «Баника»:

«У меня нет слов, это невероятный игрок, человек с большой буквы, легенда. Милан буквально живет футболом, приходит раньше всех, уходит позже всех, постоянно делится с молодежью своим опытом. Я очень рад, что мне посчастливилось играть с ним и видеть, как он ведет себя вне футбола».

Сам Барош объясняет, почему дорожит каждой минутой, проведенной на поле в составе «Баника».

«Я вырос в местечке Вигантице, недалеко от Остравы, и мне было известно о «Банике» еще до того, как я начал играть в футбол. Помню, как мы вместе с друзьями ездили на игры нашей любимой команды. Так что «Баник» – это неотъемлемая часть моей жизни», - вспоминает футболист и уверенно заявляет, что пока не собирается вешать бутсы на гвоздь:

«Весной, выступая за «Либерец», я собирался завершать карьеру, но мне выпал шанс перейти в «Баник». Это точно мое последнее возвращение в родную команду… Сколько мне еще посчастливиться здесь играть, не знаю, может быть месяц, два, может год или полтора. Все будет зависеть от здоровья и того, буду ли я полезен команде. Как только я почувствую, что мой уровень не соответствует ее требованиям и амбициям, сразу же прекращу играть. Но я знаю, что закончу карьеру дома перед лучшими болельщиками Чехии, и я уверен, что смогу насладиться своим последним матчем в составе моего любимого «Баника».