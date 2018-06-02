Марек Сикора: «Моя работа заключалась в том, чтобы сделать болельщиков счастливыми»

Вы много лет проработали в России, работали во многих клубах и добивались с ними успехов, но затем неожиданно для многих завершили карьеру. Продолжаете ли вы следить за КХЛ?

Конечно, особенно за своими бывшими командами – магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». В столице Урала я провел великолепный сезон, наверное, лучший в карьере. Мы вышли в плей-офф, сложился отличный коллектив, у меня были прекрасные отношения с хоккеистами, которые поверили в меня и мою систему. Самые теплые воспоминания у меня остались и от самого города, в котором я и моя жена провели замечательные восемь месяцев. Чуть раньше я тренировал «Магнитку», классную организацию, где работают настоящие профессионалы, в том числе гендиректор Геннадий Величкин, с которым я продолжаю поддерживать связь. Я регулярно смотрю матчи КХЛ по телевизору и продолжу внимательно следить за всеми событиями в этой лиге.

Кстати, именно в Магнитогорске в вашем распоряжении оказались самые мастеровитые хоккеисты.

Это так. Например, братья Корешковы. Помню первые сборы после моего перехода в «Металлург», которые проходили в Германии. Я порядочно «нагрузил» игроков, так как был уверен, что русские умеют в хоккее все, а вот «физики» им подчас не хватает. И спустя неделю ко мне приходит мой помощник и говорит – народ умирает. Но только не Корешковы, они все схватывали на лету, объясняли упражнения другим ребятам и очень помогли мне на первых порах. Тем летом я также впервые увидел в деле Евгения Малкина (суперзвезда российского хоккея, трехкратный обладатель Кубка Стэнли – прим. «Радио Прага»). Мы вернулись из Германии в Москву и я остановился дома у чешского хоккеиста Душана Салфицкого, который играл за местный ЦСКА. Вечером показывали матч с участием сборной России, в котором принимал участие Женя, и он произвел на меня очень сильное впечатление. По приезду в Магнитогорск я предложил руководству привлечь его к тренировкам первой команды, мне ответили, что он слишком молодой, не готов к взрослому хоккею, но я настоял на своем и оказался прав. Спустя несколько лет мы снова встретились. Во время локаута в НХЛ Малкин вернулся в «Магнитку», а я тренировал минское «Динамо». Перед игрой в Магнитогорске мы встретились и очень тепло пообщались. Мне было приятно, что он не забыл обо мне. Впрочем, абсолютно все, кого мне посчастливилось встретить в этом городе, были ко мне очень добры, а с точки зрения отношения к делу я не встречал лучшей в России организации.

Русский язык, Metallica и подносчики снарядов

Вы всегда тепло отзывались о России…

Наверное потому, что я понял Россию. Во-первых, мы – славяне, а во-вторых, я принадлежу к тому поколению, которое в обязательном порядке изучало русский язык. Благодаря этому адаптация к местным реалиям проходила гораздо легче. Помогла и поддержка местных болельщиков, для которых я работал и хотел сделать их счастливыми, а также хоккеисты, например, капитан команды Валерий Карпов. Вероятно, поэтому мне так приятно вспоминать о тех временах.

О существовании Марека Сикоры до приезда в Магнитогорск в России никто не подозревал. Как вам пригласили в клуб?

Это произошло абсолютно случайно. Геннадий Величкин однажды отдыхал на курорте в Чехии, и прочитал мое интервью газете «Спорт». Там мне задали вопрос о том какую музыку я слушаю, и я ответил – группу Metallica. Это ему понравилось и он обратился к хоккейному агенту Ярославу Зидеку, который связался со мной. В Магнитогорске я провел два запоминающихся сезона. В первом мы проиграли в финале омскому «Авангарду», ведя по ходу серии со счетом 2:0. В пятом решающем матче Омск выиграл по буллитам, причем победный гол забил мой соотечественник – Ярослав Беднарж. В следующем сезоне мы вновь уступили «ястребам», за которых выступал Яромир Ягр, а у нас в воротах играл Евгений Набоков.

В 2000-е годы в России была настоящая мода на чешских хоккейных тренеров. Вы, Владимир Вуйтек, Милош Ржига, Вацлав Сикора. Почему сейчас чехов не приглашают в КХЛ?

Во-первых, продолжается смена поколений. Наше поколение – я, Вуйтек, Ржига – получили высшее образование, знают русский язык. У современных чешских специалистов этих навыков нет. А второй фактор – общий кризис в чешском спорте. Мы начали радоваться каждому успешному действию наших игроков, каждому выигранному матчу, большинство современных хоккеистов из Чехии – подносчики снарядов, второразрядные игроки… Нынешний уровень чешского хоккея совсем не впечатляет.

Какие меры нужно принять, чтобы чешские специалисты были вновь востребованы?

Мне кажется, молодые тренеры должны чаще стажироваться за рубежом, изучать иностранные языки. Много полезного можно почерпнуть, например, у североамериканцев. В 2008 году и я побывал в Канаде. Пусть я там провел всего три недели и посетил лишь юниорские клубы, та поездка дала мне много тем и пищи для размышлений.

Телевизионные рейтинги, чешская молодежь и Якуб Ержабек

Кроме КХЛ, вы долгие годы отработали и в чешской лиге. Как изменился уровень местного чемпионата за последние годы?

Он определенно не растет, хотя и не падает. В прошедшем сезоне я посетил несколько десятков матчей и потому могу делать определенные выводы. Темп игры, безусловно, вырос, как и технический брак. Многие игроки просто неспособны выдержать определенный уровень на протяжении всей игры. Культура паса, обработка шайбы – все эти технические элементы находятся на низком уровне, особенно по сравнению со шведами или русскими. Хотя есть и приятные исключения, например, «Пльзень». Некоторые хвалят Экстралигу, например, известный комментатор Роберт Заруба, но так и должно быть, ведь этот продукт их кормит…

Чешская молодежь продолжает уезжать за рубеж, но в НХЛ пробиваются немногие, единицы становятся лидерами своих клубов. Кого из чешских хоккеистов вы бы выделили?

Прежде всего, Якуб Ворачек из «Филадельфии», а также Давид Крейчи и Давид Пастрняк из «Бостона». Пастрняк, наверное, лучший на данный момент чешский игрок. История его становления, как хоккеиста, во многом поучительна. Он вырос в небольшом городе, а перед тем, как отправится в НХЛ, уехал в Швецию. Насколько мне известно, его отправили туда, чтобы уберечь от пьющего отца. Тот же путь проделал и Якуб Врана из «Вашингтона». Но от Враны, как и от Павла Захи, Радека Факсы мы ожидали гораздо больше, а они так и остались игроками, которые таскают рояль.

Впрочем, попытки переломить этот негативный тренд предпринимаются, в том числе со стороны федерации…

Я не говорил, что у нас плохо тренируют, главная проблема – это отсутствие конкуренции и низкий уровень соревнований. Это касается даже Экстралиги – 14 команд в высшем дивизионе для такой страны, как Чехия, очень много. Мне кажется, нужно прилагать максимум усилий, чтобы наша молодежь росла и развивалась на родине. Исключение могут составлять разве что игроки уровня Овечкина, Малкина, Ворачека, Лайне. У нас хоккеистов такого уровня можно пересчитать по пальцам одной руки, сейчас это нападающий Задина и защитник Гайек. Всем остальным я бы посоветовал оставаться в Чехии, продолжать работать и пробиваться в сборную по примеру Якуба Ержабека (защитник «Вашингтона», воспитанник «Пльзени», который выступал в Экстралиге и КХЛ, а затем перебрался подписал контракт с клубом НХЛ – прим. «Радио Прага»).

Чешский Штурм, Малкин и прогноз

Главная команда страны до сих пор остается без тренера. Кандидаты уже известны, однако некоторые эксперты призывают руководство федерации назначить молодого и перспективного специалиста, как Марко Штурм в Германии. Он сумел поставить своей команде коллективную игру, позволяющую обойтись без звезд первой величины. Вы согласны с этим?

Возможно, мне тяжело об этом говорить, так как я бывший тренер и не могу критиковать коллег. Предыдущий тренерский штаб сборной – Йозеф Яндач и Иржи Калоус – профессионалы, прекрасно разбирающиеся в нюансах игры, но их главный недостаток – отсутствие опыта выступлений на самом высоком уровне. В этом их главное отличие от Владимира Ружички, великолепного в прошлом игрока, выигрывавшего Олимпиаду и чемпионаты мира, от Марка Штурма, выступавшего в НХЛ, Мартина Страки, Либора Забранского, Вацлава Варади. Надеюсь, что люди, занятые поиском главного тренера сборной, учитывают это.

Последние десять лет в НХЛ прошли под знаком противостояния Сидни Кросби и Александра Овечкина. А по вашему мнению, кто из них является лучшим на сегодняшний день игроком Национальной хоккейной лиги?

Евгений Малкин. В НХЛ много хоккеистов, которые заслуживают этого звания – И Овечкин, и Кросби, а также Шайфли, МакКиннон – все это великолепные нападающие. Но к Малкину у меня особое отношение, Женя – это игрок, который умеет делать на площадке все.

И последний вопрос. Когда чешским болельщикам ждать от сборной новых побед?

В следующем году – на чемпионате мира, который пройдет в Словакии. Это страна, где нам всегда было очень комфортно играть.

Биография:

Марек Сикора родился 30 ноября 1948 года в Кладно. В бытность игроком выступал за йиглавскую «Дуклу» (1968-1970) и пльзеньскую «Шкоду» (1971-1980). После окончания карьеры перешел на тренерскую работу. Окончил педагогический институт в Пльзени и школу тренеров при Карловом университете в Праге. На родине работал в «Пльзени» и «Карловых Варах», в Континентальной хоккейной лиге три раза выводил свои команды в розыгрыш Кубка Гагарина. Его последним местом работы было минское «Динамо». 4 марта 2012 года Сикора объявил о завершении тренерской карьеры.