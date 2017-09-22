Laver Cup-2017: Гордость. Честь. Доверие. Уважение

Что это такое?

Идея организации турнира принадлежит агентству «Team8», основателями которого являются Тони Годсик и Роджер Федерер. Значительную поддержку Маэстро при этом оказали Tennis Australia, компания, которая проводит Открытый чемпионат Австралии, и бразильский бизнесмен, бывший участник Кубка Дэвиса Хорхе Паулу Леманна.

Laver Cup планируется проводить ежегодно, кроме олимпийских сезонов, каждый раз на новом месте. Презентация «турнира, какого мужской теннис еще не видел», состоялась ровно год назад в Нью-Йорке при участии самого Федерера, а также Рафаэля Надаля.

Почему Кубок – Лэйвера?

Турнир позиционируется как проект Роджера Федерера, который тем самым хотел выразить почтение своему кумиру Роду Лэйверу. Австралийский теннисист, блиставший в 70-х годах прошлого века, одиннадцатикратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде, девятикратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде и пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии. Кроме того, «Ракета» – единственный в истории тенниса обладатель Большого Шлема в его оригинальном значении (все четыре титула в один сезон).

Кто и как будет играть?

Формат Laver Cup позаимствован у гольфа: Европа против Остального мира. Каждая команда состоит из шести теннисистов, четыре из которых квалифицируются согласно рейтингу ATP и два выбираются неиграющими капитанами команд. Функции капитанов в 2017 году будут выполнять суперзвезды прошлого швед Бьорн Борг (команда Европы) и американец Джон Макинрой (команда Мира). За Европу выступят Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Марин Чилич, Доминик Тим, а также Томаш Бердых и Александр Зверев. Цвета сборной мира будут защищать Милош Раонич, Джон Иснер, Джек Сок, Сэм Куэрри, Хуан Мартин дель Потро и Денис Шаповалов.

Каждый день будет сыграно по четыре матча трехсетового формата (при равном количестве сетов проводится тайбрейк до 10 очков): три одиночных и один парный. Участников всех игр определяют капитаны. Выставочные соревнования стартуют 22 сентября и продлятся три дня. В пятницу и субботу игры будут распределены на две сессии (дневную и вечернюю), а в воскресенье состоится финал.

Каждый теннисист должен будет сыграть хотя бы один одиночный поединок за три дня, но не больше двух. Как минимум четверо из шести игроков в команде должны выступить в парном разряде. Если после трех дней у команд будет равное количество очков, будет сыгран решающий парный матч.

Организация

За участие в турнире не начисляется рейтинговых очков, однако предусмотрены солидные гонорары. Причем оригинальная концепция турнира – одновременно и его преимущество, и недостаток. С одной стороны, все новое вызывает интерес, но с другой – в таком консервативном спорте, как теннис, отсутствие истории ставит под сомнение перспективность любого начинания.

Но промоутеры Кубка Лэйвера сделали максимум для того, чтобы до предела закрутить интригу. Например, разговорами о командном духе, преемственности поколений и, главное, о «примирении» извечных соперников, которым предстоит сыграть за одну команду. «Оказаться с Рафой (Надалем – прим. «Радио Прага») на одной стороне сетки будет очень необычно, и я смогу хоть однажды выиграть, если выиграет он, и поболеть за него как следует», - сказал, в частности, Маэстро о своем испанском конкуренте.

Организаторы также подготовили публике несколько сюрпризов. В «О2 арене» появятся новые трибуны, максимально приближенные к корту, переделаны раздевалки, напротив стадиона появится тренировочная арена с прозрачными стенами, чтобы поклонники тенниса смогли воочию понаблюдать за подготовкой кумиров.

«Я очень доволен тем, как справляются с поставленными задачами наши чешские коллеги. Очень многое было уже сделано, остается еще чуть-чуть и мы будем готовы к теннисному празднику. Впрочем, рассказывать обо всем, что ждет посетителей «О2 арены», я не буду. Надеемся, что нам удастся всех приятно удивить», - рассказал о секретах подготовки исполнительный директор Laver Cup Стив Закс.

Кто победит?

По мнению многих экспертов, безусловным фаворитом является сборная Европы. В ее пользу говорит, в частности, общее число побед в турнирах Большого шлема ее представителей (36 против 1), их более высокий рейтинг и статус.

Более того, европейцы находятся в лучшей форме: Федерер и Надаль проводят один из лучших для себя сезонов за последние несколько лет, а для Доминика Тима и Александра Зверева этот год можно считать прорывным.

Впрочем, звездам остального мира есть что противопоставить оппонентам. Твердое покрытие – излюбленное для большинства из них (главным образом, американцев), также они мощнее подают (Куэрри, Изнер, Раонич, Шаповалов) и обладают более агрессивным стилем игры, который больше подходит именно для харда.

«Безусловно, это будет уникальный турнир, исход которого тяжело предсказать, - соглашается со специалистами единственный чешский участник Кубка Лэйвера-2017 Томаш Бердых. - Его особенность заключается и в том, что твои соперники станут на эти три дня партнерами, которые сидят рядом и поддерживают друг друга».

Бердых также выразил уверенность, что чешские болельщики создадут на арене великолепную атмосферу. «Теннисные фанаты в Чехии – одни из лучших в мире, в чем мы могли убедиться во время матчей Кубка Дэвиса. Я с нетерпением жду возможности сыграть перед родной публикой, к тому же право принять такой турнир, тем более проводящийся впервые, большая честь для Праги и всего нашего спорта», - сказал лучший теннисист Чехии в истории.

Отметим, что до сих пор в продаже находится почти тысяча билетов на матчи звезд мирового тенниса. Приобрести их возможно в специальных кассах Праги, а также на сайте www.lavercup.com.