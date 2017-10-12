Король байдарки

Мировое первенство проходило с 24 сентября по 1 октября в городе Сарасота, штат Флорида. Заплывы состоялись на гребном канале на территории общественного парка им. сэра Натана Бендерсона, который назван в честь основателя одной из крупнейшей в США строительной компании «Бендерсон девелопмент». Длина канала, построенного в соответствии с требованиями Международной федерации гребли, составляет 2180 метров, ширина – 630 метров. Для США ЧМ стал вторым в истории: до этого эта страна принимала чемпионат мира всего один раз 23 года назад, в 1994 году. В этом году во Флориду приехало более 900 спортсменов из 69 стран. По итогам соревнований первыми в общекомандном зачете стали итальянцы, завоевавшие 9 медалей (3 золота, 3 серебра, 3 бронзы), второе место заняли гребцы из Новой Зеландии, в активе которых 7 наград (3, 2, 2), третьими стали австралийцы – 6 (3, 2, 1). Сборная Чехия в неофициальном командном первенстве заняла десятое место. Несмотря на многочисленное представительство в различных категориях, на подиум сумел подняться только Ондржей Сынек. Опытный, 34-летний уроженец Брандиса-над-Лабой завоевал пятую золотую медаль мировых чемпионатов в излюбленной программе на километровой дистанции байдарок-одиночек.

История успеха

Заниматься академической греблей Ондржей начал в 1995 году. В 2000 году он стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира в составе парной двойки, а на взрослом уровне первую медаль, бронзовую, завоевал на ЧМ в Милане в 2003 году. В 2004-м Сынек принял участие в олимпийских соревнованиях в Афинах. В соревнованиях парных двоек Ондржей вместе с Миланом Долечеком пробились в финал, но заняли там только пятое место. После окончания Игр Ондржей стал участвовать в соревнованиях одиночек. Следующие три чемпионата Сынек неизменно попадал в тройку призеров: в 2005 и 2006 гг. он вернулся домой с «бронзой», а в 2007-м выиграл «серебро». На второй для себя Олимпиаде Сынек уверенно преодолел предварительные раунды, победив во всех заездах, и вышел в финал, но в решающем заплыве уступил действующему олимпийскому чемпиону норвежцу Олафу Туфте и завоевал серебряную медаль. В 2010 году Сынек впервые в карьере стал чемпионом мира, победив в соревнованиях одиночек. В 2012 году он выступил на летних Олимпийских играх и вновь стал серебряным призером. На этот раз он проиграл новозеландцу Махе Драйсдейлу. При этом на мировых первенствах Ондржею неизменно сопутствовала удача: в 2013, 2014 и 2015 гг. он выигрывал свои заплывы.

На гребне волны

В Сарасоте он стал пятикратным чемпионом мира, опередив кубинца Анхеля Фурнье Родригеса и показав время 6.40,640. Благодаря этой победе чешский спортсмен вошел в элитный клуб гребцов, не менее пяти раз выигрывавших «золото» мировых первенств. Помимо Ондржея, туда входят Махе Драйсдейл и немец Петер-Михаэль Кольбе. Финальный американский заплыв сложился для Сынека довольно легко: он с первых метров вышел в лидеры и стал наращивать преимущество, причем его темп сумел поддержать лишь Родригес, но и кубинец вскоре сдался, отстав в итоге почти на три секунды. «Я знал, если Анхель «зацепится» и мы придем вместе к финишу, то на последних метрах дистанции я все ровно сумею обогнать его. Однако я удивился, не обнаружив его рядом после 500 метров. В результате последние 250 метров я проплыл в одиночестве в своем темпе», – прокомментировал решающий заплыв чемпион.

Главной проблемой оказался неприятный боковой ветер, из-за которого был изменен порядок распределения дорожек

Тем не менее, путь к первому месту отнял у него много сил, признался Сынек. На финише у него горели ноги, тело сводило судорогой, и болела голова. Главной проблемой оказался неприятный боковой ветер, из-за которого был изменен порядок распределения дорожек. Таким образом, вместо центральной дорожки, Сынек был вынужден стартовать с пятой. «Организаторы скорее перестраховались, потому что канал там очень широкий, а ветряная погода обусловлена близостью к морю. Но нельзя сказать, что у кого-то была более выгодная дорожка», – отметил он. По возвращению в Прагу Сынек поделился тем, как возвращался домой и отмечал свое очередное чемпионство:

«Путешествие из США в Чехию было сложным, особенно вечеринка вечером накануне отъезда. Не успел я оклематься, как нужно было ехать в аэропорт. К сожалению или к счастью, в Амстердаме отменили наш рейс, и мы устроили новую вечеринку. То есть за последние три дня я спал всего четыре часа, но сейчас уже чувствую себя хорошо». Рекордсмен мировых первенств также подчеркнул, что доволен результатом, однако не собирается останавливаться на достигнутом и намерен продолжить выступления.

«Скоро мне исполнится 35 лет, это солидный возраст для спорта высоких достижений. Но меня еще рано списывать со счетов, я буду и дальше выступать до тех пор, пока буду показывать свой привычный уровень», – заверил собравшихся легендарный спортсмен.