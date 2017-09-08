Клюшки на старт!

«Комета» (Брно)

После первого за последние 50 лет триумфа во внутреннем первенстве, «Комета» провела значительно более скромную трансферную кампанию по сравнению с предыдущей, когда в Брно высадился настоящий звездный десант в лице хоккеистов с опытом игры в НХЛ, КХЛ и сборной Чехии. Новобранцами «Кометы» на этот раз стали Лукаш Находил и Томаш Свобода, покинули же команду шесть хоккеистов, причем главной потерей стал 32-летний Марек Квапил, набравший в чемпионском сезоне 50 очков. Впрочем, главным достижением менеджмента «Кометы» следует считать сохранение в своем составе «звезд» – Мартина Эрата, Ондржея Немца и Якуба Крейчика.

Прогноз: С таким составом любой результат, кроме чемпионства, станет провалом. Еще один козырь «Кометы» – победный опыт и сыгранность. Клуб из столицы Моравии, несомненно, главный фаворит предстоящего сезона.

«Спарта» (Прага)

Столичный коллектив в сезоне 2015/16 дошел до финала, но в очередной раз уступил в решающей битве за Кубок Масарика, а в прошлом сезоне и вовсе вылетел в первом раунде с сухим счетом. Таким образом, безвыигрышная серия именитого клуба достигла уже 10 лет. Этот нерадостный юбилей стал причиной значительных перемен в «Спарте». Из клуба ушли ее прежние лидеры – Ян Бухтеле, Томаш Пепперле, Михал Ржепик, Михал Баринка, место которых заняли сразу восемь новых хоккеистов. Самыми именитыми новичками стали финский вратарь Сами Аиттокаллио, защитник Петр Заморски и американский нападающий Винни Сапонари. В результате перестановок «Спарта» резко помолодела (почти на два года) и значительно добавила в агрессивности.

Прогноз: Для главного тренера Иржи Калоуса нынешний поход за Кубком Масарика – последний шанс доказать, что он способен добиваться с топ-клубами максимальных целей. Впрочем, у руководства пражан, судя по всему, имеется план «Б» на случай неудачного старта в чемпионате. Ассистентом Калоуса был назначен один из самых перспективных молодых тренеров Чехии Ярослав Недвед, а спортивным менеджером – экс-нападающий «красных» Михал Брош, которые при необходимости готовы сменить Калоуса.

«Тршинец»

Руководство главного чешского клуба-олигарха было настолько разочаровано выступлением команды в предыдущем сезоне, что на востоке Чехии вновь решились на глобальную перестройку состава. «Тршинец» отказался от 10 хоккеистов и полностью заменили тренерский штаб. В распоряжении Вацлава Варади, Марека Задины и Ярослава Камеша оказалась практически новая команда, где первую скрипку должна играть воссозданная тройка Адамски-Свачина-Полански. Атакующий потенциал команды дополнят Мартин Ружичка, обладатель всех рекордов результативности «Тршинеца», чемпион мира Збынек Иргл и вернувшийся из КХЛ в Экстралигу словак Томаш Марцинко.

Прогноз: В рамках предсезонной подготовки «Тршинец» вновь выглядел очень убедительно. По итогам выставочных матчей клуб стал самым результативным в межсезонье, неплохо выступили «сталевары» и на групповом этапе Лиги чемпионов, выиграв 3 из 4 матчей. Оценивая перспективы команды, больше всего вопросов вызывает личность главного тренера: Вацлав Варадя не обладает ни опытом, ни репутацией авторитетного специалиста. Этот фактор может помешать клубу вернуться на Олимп чешского хоккея.

«Пльзень»

«Индейцы» сделали шаг назад по сравнению с сезоном 2016/2017 и заняли лишь 8 место, уступив в четвертьфинале «Либерецу». Но даже это не стало поводом для перестановок в руководстве клуба, где функции президента, генерального менеджера и главного тренера продолжает исполнять один человек – владелец клуба Мартин Страка. Но в отличие от навыков хоккейного тренера, менеджерскими способностями легенда пльзеньского клуба не обделен. В очередной раз Страке удалось провести, пожалуй, лучшую трансферную кампанию в Экстралиге при небольшом бюджете. Вместо отправившегося за океан голкипера Матея Маховского, завершившего карьеру Якуба Корейса, игрока сборной Чехии Якуба Лева и других хоккеистов, в «Пльзень» переехали талантливый страж ворот Мирослав Свобода, защитник из-за океана Ник Джоунс (отыгравший прошлый сезон в Норвегии), нападающий «Вашингтона» Петр Страка, а также ветераны Милан Гулаш и Томаш Мертл.

Прогноз: Самый западный клуб Чехии на бумаге выглядит очень мощно. При этом состав «индейцев» накануне пополнил лучший снайпер Экстралиги двух прошедших сезонов Доминик Кубалик, один из самых одаренных игроков нового поколения чешского хоккея. Но, как и в случае с «Тршинецом», большие вопросы вызывает квалификация тренерского штаба «индейцев», который полностью составлен из хоккеистов, завершивших карьеру в последние 2-3 года, без профессиональной подготовки и опыта.

«Градец-Кралове»

«Градец-Кралове» пока остается командой первого раунда плей-офф. Но амбициозный клуб не собирается сдаваться и в очередной раз собрал под своими знаменами ярких и известных хоккеистов. К Ярославу Беднаржу, Андрису Джериньшу и Паволу Рыбару добавились чемпионы мира Петр Коукал и Доминик Граняк, экс-голкипер рижского «Динамо» Якуб Седлачек, нападающий Лукаш Цингел, лучший защитник чемпионата Словакии Мирослав Росандич и игрок сборной Латвии Оскарс Цибульскис. Руководить коллективом продолжит один из самых именитых чешских тренеров Вацлав Сикора – специалист с опытом работы в нескольких клубах КХЛ, включая СКА из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Павел Гынек, выигрывавший вместе с «Пардубице» титул чемпиона Чехии, и Томаш Мартинец – тренер юношеской сборной Чехии.

Прогноз: Для клуба из «города королей» наступающий сезон будет определяющим. Очередной провал не простят ни игрокам, ни тренерам, к тому же от клуба может отвернуться и главный спонсор – концерн «Маунтфилд». Возможно, как раз смена парадигмы и помогла бы сделать «львам» следующий шаг. Но в «Градец-Кралове» рассудили, что лучшее – враг хорошего, хотя клубу придется очень сильно напрячься, чтобы это доказать.