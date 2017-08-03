История MotoGP в Чехии

MotoGP – один из главных мотоспортивных турниров планеты, а Гран-при Чехии – жемчужина всего мотоциклетного сезона. Гонка проводится на знаменитой трассе Automotodrom Brno, которая носит имя первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика. Этот живописнейший трек, расположенный в самом сердце национального парка и дважды признававшийся лучшим в календаре серии MotoGP, был открыт в 1930 году близ Кохутовице недалеко от Брно.

Первая гонка здесь состоялась в 1950 году, а дебютное Гран-при Чехословакии – в 1965-м после того как был построен первый вариант Automotodrom Brno. В 1975 году в целях повышения уровня безопасности трассы ее дистанция была сокращена до 11 км.

Привычные очертания трек принял в конце 80-х гг. Трасса длиной 5,4 километра и шириной 15 метров приняла первое Гран-при города Брно в 1987 году, а спустя шесть лет гонка получила название Гран-при Чехии, которое проводится с тех пор ежегодно. Самыми успешными командами в современной истории чешского автодрома являются Yamaha и Honda: их пилоты выигрывали гонку по пять раз.

Самыми успешными гонщиками трассы имени Масарика являются итальянцы Макс Бьяджи и Валентино Росси, одержавшие по семь побед. Чешские же пилоты за всю историю Гран-при ЧР сумели лишь раз подняться на подиум, когда в 2007 году третье место в категории 125 см3 занял Лукаш Пешек. В самой престижной категории MotoGP лучшим чешским результатом является девятое место Карела Абрахама, которое он занял в 2012 году.

Текущее положение в чемпионате

Нынешний сезон MotoGP традиционно непредсказуем. Да, чтобы рассчитывать на завоевание титула чемпиона мира, нужно быть одним из шести гонщиков заводской команды, но на отдельном этапе победить может каждый пилот. Этот тезис более чем уверенно подтверждают результаты прошлого года, когда был побит рекорд по числу победителей. Подтверждается тенденция и в 2017-м году – в девяти гонках первое место заняли пять различных гонщиков.

Лучше всех пока выглядят члены команды Yamaha Factory Racing – Маверик Виньялес и Валентино России. «Синяя бригада» на данный момент лучшая боевая единица MotoGP и располагается на первом месте командного зачета. Их главные конкуренты из Repsol Honda Team в первой половине сезона не отличались стабильностью. От этапа к этапу было практически невозможно предсказать, как выступит команда. Тем не менее, и Марк Маркес, и Дани Педроса расположились в верхней части личного зачета: Марк пока лидирует, а Дани занимает пятое место. Последнему члену «большой тройки» – Ducati Desmosedici GP – удалось сделать столь же конкурентоспособный мотоцикл, как и его японским соперникам. Несомненно, он позволяет бороться за самые высокие места в чемпионской гонке, однако на деле итальянцы проигрывают конкуренцию. Виной тому «вековая проблема» Desmosedici с медленным поворачиванием, что подтвердил один из гонщиков Андреа Довициозо. После выигранной схватки с Кэлом Крачлоу за четвертое место во Франции Андреа так и заявил журналистам: под флагом проехал из последних сил, с болью в руках. А ведь пилот даже не бился за призы…

Фавориты Гран-при Чехии

Наибольшие шансы на победу, по мнению специалистов, имеет новичок класса MotoGP Маверик Виньялес. Испанца давно уже называют самым перспективным молодым гонщиком, и в этом сезоне он полностью оправдывает выданные ему авансы.

Испанец за первую половину чемпионата набрал 124 очка, одержав при этом две победы в двух стартовых гонках сезона. Затем чемпионат мечты Виньялеса постепенно превратился в чемпионат нервов: после нескольких не слишком удачных выступлений обострилась обстановка внутри команды, а Маверик растратил очковое преимущество. Можно не сомневаться, что в Чехии после почти месячного перерыва на летние каникулы он будет полон решимости доказать, что последние результаты были лишь недоразумением.

Постарается не отстать от партнера по команде Валентино России, для которого чешская трасса является одной из самых любимых в сезоне. «Доктор» проиграл напарнику шесть раз за девять этапов, что с ним не случалось с 2013 года после возвращения к Хорхе Лоренсо в Yamaha. Несмотря на это, между соседями по гаражу лишь пять очков и предстоящий гран-при – отличный шанс для Вале, чтобы доказать, что его еще рано списывать со счетов.

Менее очевидными представляются шансы гонщика Ducati Хорхе Лоренсо. Переход из Yamaha в итальянскую команду складывается для трехкратного чемпиона мира крайне сложно. Затянувшаяся адаптация испанца к новой техники подтвердила предсезонные расчеты: Лоренсо не сможет в этом году на равных соперничать с гонщиками Honda и Yamaha на постоянной основе. Нынешний чемпионат, наверняка, самый трудный в карьере пилота с Майорки после юниорских лет в команде Derbi. Пусть год для Хорхе потерян – лидеры MotoGP слишком сильно оторвались в общем зачете, однако в отдельно взятом гран-при он вполне может рассчитывать на успех, тем более, что трасса в Брно по своим характеристикам очень подходит для Ducati.

Карел Абрахам

Единственным чешским представителем элитного класса MotoGP, который примет участие в Гран-при Чехии, станет Карел Абрахам, для которого нынешний сезон – последняя попытка заявить о себе на самом высоком уровне. Прошлый год 27-летний чех провел вне паддока MotoGP: он впервые в своей карьере перешел в World Superbike в надежде показать достойный результат на BMW S 1000 RR, но адаптация к мотоциклу шла не так удачно, как он рассчитывал.

Поэтому, когда представилась возможность вернуться в MotoGP, Карел тут же воспользовался ею. В январе стало известно, что сезон он проведет в команде Aspar Team вместе с Альваро Баутистой, выступая на самом успешном прототипе Ducati Desmosedici GP16.

В MotoGP побед от Абрахама никто не ждет. Главная его задача – помогать команде развивать мотоцикл и навязать борьбу опытному, но нестабильному Баутисте. Пока Карел сильно проигрывает товарищу по команде, ему не хватает чистой скорости даже для того, чтобы закрепиться во второй десятке общего зачета. Тем не менее, домашний гран-при – это особое событие в жизни каждого гонщика, и Абрахам сделает все, чтобы не разочаровать поклонников.

Об этом заявил сам Абрахам, который также рассказал о том, насколько тяжелым испытанием является Гран-при Чехии:

«Гонка в Брно – одна из самых сложных в сезоне. Для того, чтобы там доехать до финиша, пилот должен быть прекрасно физически готов, так как организм испытывает огромные перегрузки, особенно мышцы. Добавьте к этому психологическое давление: в Брно всегда очень много журналистов, спонсоров, друзей, болельщиков, там всегда присутствуют и члены моей семьи. Хотя я очень благодарен им за поддержку, каждый гран-при Чехии – это всегда большой стресс для меня».