ЧМ-2017 по велогонкам: Дорога к вершине

Первый чемпионат мира по шоссейным велогонкам был проведен в 1927 году на Нюрнбургринге в Германии, победителем которого стал итальянский велогонщик Альфредо Бинда. Мировые первенства проводятся как на относительно ровных трассах, в этом случае обычно побеждают спринтеры, так и по холмистой местности, где обычно побеждают горные специалисты либо универсалы. При этом вплоть до 1995 года проводились отдельные гонки для любителей и профессионалов.

Право на проведение нынешнего турнира в 2015 году выиграл второй по величине город Норвегии Берген. ЧМ будет состоять из 12 гонок, включая командную «разделку», личную «разделку» и групповую гонку, которые пройдут на круге протяженностью 18,3 км. Здесь гонщикам предстоит преодолевать 3,5-километровый подъем «Маунт Ульрикен», средний градиент от отметки 5 км до отметки 8,5 км которого составит 6-7%.

В погоне за медалями

Основными претендентами на победу в неофициальном зачете наций считаются испанцы, французы и британцы. Тем не менее, главный тренер сборной Чехии Томаш Конечны не скрывает своих медальных амбиций и надеется на то, что предстоящее первенство станет лучшим для чешского велоспорта за последние 25 лет.

«Я верю в нашу команду, особенно с учетом результатов этого сезона. Уверен, что нам по силам завоевать медаль и даже победить в одной из гонок, потому что нынешняя сборная Чехии сильна как никогда. Вместе с тем, любое место в десятке сильнейших будет расцениваться как успех», - сказал «Чешскому радио» Конечны. Помочь добиться максимальных результатов, по его словам, должен был и сбор на Майорке, который состоялся накануне чемпионата мира.

«В нем участвовали как наши четыре лидера во взрослой элитной категории, в том числе Зденек Штыбар и Роман Кройцигер, так и молодежь. По личным причинам туда не смогли поехать лишь Ян Барта из-за участия в «разделке» и Йозеф Черны по личным обстоятельствам. В Испании гонщики занимались не только физической, но и психологической подготовкой, что особенно важно на крупных соревнованиях. Считаю, что это было правильное решение, потому что в Бергене сейчас постоянно идут дожди», - ответил на критику ряда чешских специалистов Конечны.

Оптимизма ему добавляет и маршрут предстоящей гонки, который включает в себя тяжелый и длинный, но не слишком крутой подъем, где есть возможность вернуться и сесть на колесо, так как с вершины подъема до финиша остается 9 км. «Очевидно, что маршрут подходит, как для «горняков», так и спринтеров. Выжить в подъеме возможно, а финишная прямая – настоящая лотерея», - отметил Конечны. По мнению тренера, неплохие шансы заявить о себе в Бергене имеют на этот раз и юниоры (Томаш Барта, Рихард Голец, Петр Клабоух, Матоуш Мештян, Войтех Седлачек и Карел Вацек), и участники гонки в мужской категории до 23 лет. Здесь лидером команды будет Михал Шлегел, который уже принял участие в одной из главных многодневок мира Джиро д’Италия, а также в Тур де л’Авенир.

Среди женщин чешское представительство будет значительно скромнее. Цвета национального флага будет защищать только член итальянской команды BePink Cogeas Никола Носкова, победитель нескольких гонок Про-тура и участник классических многодневок. «Уверен, что Никола достойно представит Чехию на мировом форуме. Эта спортсменка – будущее чешского велоспорта», - такую характеристику дал Носковой чемпион мира по маунтинбайку и «Король чешского велоспорта» 2010, 2011, 2012 и 2016 гг. Ярослав Кулгавы.

Битва гигантов

Главным же событием ЧМ-2017 станет мужская групповая гонка, которая состоится 24 сентября. Она традиционно привлекает к себе наибольшее внимание болельщиков и специалистов. Международный союз велосипедистов (UCI) накануне опубликовал квоты на участие в ней: наибольшее представительство получили Бельгия, Германия, Италия, Испания, Колумбия, Австралия, Франция, Нидерланды, Норвегия и Великобритания (по 9 гонщиков). Чешскую команду представит сразу шесть человек – Зденек Штыбар, Ян Барта, Роман Кройцигер, Петр Вакоч, Йозеф Черны и Иржи Полницки.

Эксперт велоспорта Даг-Отто Лауритцен считает, что дистанция подходит многим гонщикам, в том числе Джону Дегенкольбу, Филиппу Жильберу, Марселю Киттелю или Калеб Юэну. А вот чешским спортсменам и действующему чемпиону словаку Петеру Сагану придется непросто. «У чехов нет ярко выраженного лидера, а Саган не принимал участия в гонках со времени неудачи, постигшей его на «Тур де Франс», где он был вынужден досрочно завершить многодневку», - сказал Лауритцен.

Не согласен с ним Ярослав Кулгавы. Он уверен, что чешские велогонщики способны на равных бороться с конкурентами, а наибольшие шансы на победу имеет Зденек Штыбар. Согласен с ним и Томаш Конечны. «Дождливая и холодная погода больше всего подходит именно ему. Достаточно вспомнить выступления Зденека на гонках Париж-Рубе и Тур Фландрии, где он постоянно добивается выдающихся результатов», - сказал тренер.

Впрочем, капитан чешской сборной Роман Кройцигер уверен, что прогнозы – дело неблагодарное.

«Гонка на чемпионате мира всегда непредсказуема. Мы привыкли участвовать в соревнованиях с командной тактикой, в которых возможно предугадать, как поведут себя команды в той или иной ситуации. Но для победы на чемпионате мира нужно быть всегда начеку и сохранять бдительность с самого начала заезда», - описал специфику гонок на мировых первенствах Кройцигер.

Напомним, что ЧМ-2017 открывается в воскресенье, 17 сентября, женской «разделкой» на 42,5 км. Гонка стартует в 10 часов утра.