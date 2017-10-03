Чешский голос в истории спортивного репортажа

Сегодня за футбольным матчем можно следить практически в любой точке земного шара, а тогда, чтобы наблюдать за игрой любимого клуба, приходилось либо отправляться на стадион, либо приникать к радиоприемнику. В те годы радиорепортажи казались настоящим чудом.

Именно поэтому фраза «Привет, привет! Мы находимся на стадионе "Хоэ Варте" в Вене, откуда ведем трансляцию матча между "МТК" и "Славией"» навеки вошла в историю мирового футбола и ознаменовала собой наступление новой эры в развитии СМИ. Ее произнес чехословацкий комментатор Йозеф Лауфер.

Подарок судьбы

Цепь случайностей полностью изменила жизнь администратора пражской «Славии», важнейшая из которых произошла 3 октября 1926 года. По странному стечению обстоятельств именно Лауфер стал первым спортивным репортером, который провел первый спортивный радиорепортаж в Европе. Это произошло после того, как приглашенный диктор Михал Горачек не смог принять участие в передаче Чехословацкого радио «Радиожурнал». Никто из присутствующих спортивных журналистов не хотел взяться за эту задачу, а Йозеф Лауфер согласился.

«После этого со мной уже никто не вдавался в разговоры – меня просто схватили и потащили к микрофону, хотя я героически сопротивлялся. Вместе с директором меня убедили, что срыв трансляции станет позором не только для радио, но и для «Славии». И вот меня уже тащат наверх на трибуну», – рассказывал позже Лауфер. Он прекрасно знал всех футболистов, но не представлял, как комментировать матч, а потому начал репортаж с приветственных слов и состава команд.

«Затем я сделал паузу, чтобы перевести дыхание и сразу почувствовал легкий толчок в бок. Тут я услышал шепот директора, который настоятельно рекомендовал не останавливаться и говорить беспрерывно», – так с юмором Лауфер описывал свой первый «урок» работы на радио.

Пан Йозеф все схватывал буквально на лету – он не просто рассказывал об игре, а делал это настолько красочно, что сразу завладевал вниманием болельщиков. Кстати, вторую половину той встречи между «МТК» и «Славией» уже не транслировали, так что слушатели даже не узнали, чем закончился матч – радиопрограмма продолжилась концертом. Это вызвало недовольство огромное недовольство публики. «Они были другого мнения, писали на радио, буквально вынудив руководство вновь провести на следующей неделе новую трансляцию с футбольного матча. И опять комментировал ее я», – вспоминает журналист о свалившемся на него всенародном признании.

Кульминация карьеры

Свой самый знаменитый репортаж «король футбольного радиоэфира» провел в 1934 году. В финале Чемпионата мира, который состоялся 10 июня 1934 года на стадионе «Национале ПНФ» в Риме, встречались сборные Чехословакии и хозяева первенства – итальянцы. В часы финального поединка термометр показывал 40 градусов в тени, стадион был заполнен до предела, но комментатор не останавливался ни на секунду.

Главная игра турнира была полна борьбы: на гол Антонина Пуча ответил Раймундо Орси, и впервые для определения владельца Кубка мира понадобилось дополнительное время. В начале экстратайма Анджело Скьявио забил гол, ставший победным.

Многие очевидцы той трансляции вспоминают, насколько эмоционально переживал ту встречу Йозеф Лауфер. Однако несмотря на всю несправедливость исхода матча (говорят, что в финале у итальянцев было на одного игрока больше – шведский арбитр Иван Эклинд впоследствии получил у себя на родине прозвище «граф Римский»), он не винил соперника, а восторженно рассказывал о величайшем достижении чехословацкого футбола.

Не футболом единым…

Карьера первопроходца спортивного комментирования, впрочем, не ограничилась футбольными матчами. Более 30 лет страна узнавала все главное о спорте именно от него: Лауфер комментировал хоккей, теннисные соревнования, а в 1936 году ему даже доверили провести эфир о визите в Чехословакию короля Румынии Кароля II.

«Уже слышны команды. Все готово, и теперь мы видим, как Его Величество Кароль II в сопровождении президента Чехословакии выходит на платформу Главного вокзала им. Вильсона и садится в восьмицилиндровый автомобиль-кабриолет «Прага», – такой комментарий Йозефа Лауфера увековечен в радиохрониках.

Лауфер был любим в кругу простых болельщиков, его уважали коллеги. Глубокий голос, артистизм и обаяние пана Йозефа завораживали, а околоматчевые расклады заставляли слушать его репортажи с начала и до конца. Множество людей устремлялись к радиоприемникам, когда из репродуктора начинал доноситься его слегка хриплый баритон. Коллеги называли Лауфера «человеком-фонтаном» – в самый неожиданный момент он мог сказать что-то запоминающееся и яркое. «Рассказывать о том, когда на поле кипят эмоции – не самое сложное, настоящее искусство – описывать игру, в которой ничего не происходит. Лучше всего это получалось именно у Йозефа Лауфера», – утверждает один из лучших современных радиокомментаторов «Чешского Радио» Томаш Когоут.

Великий журналист и репортер посвятил спорту всю свою жизнь, сыграв колоссальную роль в развитии комментаторской фигуры. Кроме того, он оставался преданным болельщиком «Славии», навсегда пронеся в себе любовь к красно-белым цветам.

Самого знаменитого радиокомментатора в истории Чехословакии не стало 19 октября 1966 года. Ему было 75 лет. Йозеф Лауфер ушел тихо, как и многие герои игры 1950-60-х годов, однако его имя навсегда вписано золотыми буквами в анналы мировой спортивной журналистики и осталось в сердцах благодарных болельщиков.