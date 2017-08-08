Белорусское испытание «Славии»

Пражской «Славии» в соперники по третьему раунду квалификации футбольной Лиги чемпионов выпал белорусский БАТЭ, который ни по составу, ни по заслугам не может сравниться с действующими чемпионами Чехии. Данни, Алтынтоп, Шкода, Хушбауэр и Ко должны были легко проходить команду из Борисова, но на деле все получилось иначе. Первый матч состоялся 26 июля в Праге и завершился скромной победой «красно-белых» со счетом 1:0, причем единственный мяч был забит с пенальти после удаления одного из игроков БАТЭ. Ответная встреча прошла 2 августа в Борисове. Местный клуб открыл счет уже на шестой минуте, благодаря Николаю Сигневичу. Только под конец первого тайма гол забил Милан Шкода, позволивший «Славии» сравнять счет. На 46-й минуте Игорь Стасевич вновь вывел БАТЭ вперед – 2:1, однако до конца игры счет так и не изменился.

«Это было безумие! Весь второй тайм мы провели не лучшим образом: пропустили второй мяч в дебюте, испытывали огромное давление, но я очень рад, что мы выстояли», - так охарактеризовал встречу в Белоруссии капитан пражской «Славии» Милан Шкода в интервью официальному сайту клуба.

Румынское проклятие «Виктории»

На той же стадии Лиги чемпионов пльзеньской «Виктории» предстояло помериться силами с бухарестской «Стяуа». В этой паре эксперты чуть более высоко оценивали шансы «Виктории», которую недавно возглавил Павел Врба. Именно с этим тренером связаны самые крупные успехи в истории западочешского клуба. А вот статистика говорила не в пользу «красно-синих»: 12 последних матчей в Лиге чемпионов «Виктория» выиграла только два и потерпела семь поражений, причем в гостях она проиграла четыре из шести последних матчей, одержав только одну победу и пропустив в общей сложности 16 голов. В первом раунде противостояния командам не удалось выявить победителя, а второй завершился крупной победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 не в пользу «Виктории». В составе победителей отличились Михай Баласа, Филипе Тейшейра, Флорин Танасе и Денис Алибек. У чешского клуба забил Михал Крменчик.

«Мы сделали три индивидуальные ошибки, что и стало причиной поражения. Сравняв счет, нам показалось, что победа уже в руках, но мы испугались и проиграли. Психологически команде будет сложно, но мы сами отдали победу сопернику», - поделился эмоциями защитник «Виктории» Лукаш Хейда.

Провал «Спарты»

3 августа свои ответные матчи провели «Спарта» и «Млада-Болеслав». К пражанам в гости пожаловала «Црвена Звезда», которой уверенно разобралась с «красными» в Белграде со счетом 0:2. Накануне матча специалисты отмечали, что сербы находятся в лучшей форме, что подтверждал и результат первой встречи. И хоть на выездах белградская команда смотрится не слишком убедительно, считалось, что она способна сыграть по результату и добыть ничью в гостевом матче, тем более при переполненном лазарете у хозяев оставалось немного вариантов, чтобы варьировать игру. На этот раз предматчевые прогнозы полностью оправдались. Единственный мяч в составе победителей забил Ричмонд Боакье, отличившийся на 19-й минуте. Таким образом, «Црвена Звезда» по сумме двух встреч (3:0) вышла в раунд плей-офф Лиги Европы. После матча болельщики освистали нового главного тренера «Спарты» Андреа Страмаччони, по инициативе которого клуб провел самую агрессивную трансферную кампанию в своей истории. Завершится ли итальянский эксперимент на Летне досрочно? Это покажут ближайшие матчи «спартанцев».

«Вечный» рекорд «Млада-Болеслав»

Как и «Спарта», завершила свои выступления в еврокубках и «Млада Болеслав», которая не смогла пройти албанский «Скендербеу». При этом подопечные Душана Угрина-младшего сумели растранжирить преимущество в два мяча, включая гол, забитый в гостях. Клуб из автомобильной столицы Чехии выиграл первую встречу со счетом 2:1, причем албанцы забили гол после рикошета и этот удар оказался для них единственным. В ответной встрече «Млада Болеслав» сумела распечатать ворота соперника на 19-й минуте, благодаря изящной комбинации, которую завершил точным ударом Адам Янош. Но в оставшееся время «Скендербеу» не только сравнял счет, но и вышел вперед, а затем довел матч до серии пенальти, где нервы не выдержали у Якуба Рады и Голгола Мебрахту. Таким образом, «Млада Болеслав» в пятый раз подряд не сумела преодолеть третий раунд квалификации Лиги Европы, установив новый рекорд турнира.

Все ближе ко дну

Неудачное выступление чешских клубов немедленно отразилось на положении чешской лиги в таблице коэффициентов УЕФА. Het-лига уступила Австрии 12-е место, гарантирующее два места в предварительном раунде Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020. Более того, совсем недалеко расположились Швейцария и Греция: все клубы из этих стран продолжают борьбу за евромечту. Для того, чтобы отвоевать потерянные позиции, «Славии», пльзеньской «Виктории» и «Злину» нельзя повторять ошибок «Спарты» и «Млада Болеслав». Однако сделать это будет очень непросто. «Злин» остается пока единственной чешской командой, которая точно сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Дабы составить компанию восточночешскому клубу, «Виктории» и «Славии» предстоит выдержать кипрский экзамен. Команде из Пльзени будет противостоять АЕК из Ларнаки, а «красно-белые» сразятся за единственное место в Лиге чемпионов с «АПОЭЛОМ» из Никосии.