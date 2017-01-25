25-01-2017 10:16 | Тимур Кашапов

Ольга Жакова – известный международный арбитр с опытом работы на нескольких Олимпиадах и мировых первенствах. Накануне открытия в Остраве чемпионата Европы по фигурному катанию Ольга поделилась с «Радио Прага» своими мыслями по поводу стартующего турнира, рассказала о перспективах чешских спортсменов и раскрыла «рецепт» успешного развития фигурного катания в ЧР.

«Я думаю, это будет очень интересный турнир. Он станет также подготовительным этапом к мировому первенству, которое состоится в марте 2017 г. в Финляндии. В свою очередь, ЧМ – первый этап квалификации фигуристов к зимним Олимпийским играм 2018 года. К сожалению, в настоящее время европейское фигурное катание несколько отстает от своих азиатских и североамериканских конкурентов, поэтому будет любопытно посмотреть «в деле», проверить и сравнить уровень европейских спортсменов накануне еще более сложных соревнований в Хельсинки».

По сравнению с другими сборными, чешская команда – очень молодая, обращает внимание арбитр. Например, спортивная пара Анна Душкова и Мартин Бидарж – самая молодая среди всех стартующих на турнире дуэтов. Вместе с тем, это чемпионы мира в юниорской категории. Соревнования в Остраве станут для них первыми во взрослом спорте, к тому же чемпионат пройдёт на их родине.

Будут в финале и в десятке лучших

«Кого-то это вдохновляет, а кто-то может и растеряться, но Аничка и Мартин – настоящие бойцы, поэтому, я надеюсь, что они продемонстрируют все свое умение. В свою очередь, в мужской категории у нас есть опытный фигурист Михал Бржезина. К сожалению, он получил травму плеча, из-за чего его тренеру пришлось скорректировать процесс подготовки к чемпионату. В прошлом году его выступление на ЧЕ было не слишком удачным – спортсмен был десятым, однако на чемпионате мира из европейских участников Михал финишировал третьим. Так что потенциал у него есть».

Среди чешских спортсменов, которые выступят на чемпионате в Остраве, Ольга Жакова назвала также молодого спортсмена, выступающего в одиночном катании, Иржи Белоградского, воспитанника Томаша Вернера. Хотя у него были проблемы со связками колена, месяц назад он вернулся к тренировкам, а с прошлой недели даже начал отрабатывать прыжки. По словам Ольги Жаковой, это спортсмен, который получает большое удовольствие от катания, наслаждается каждой минутой на льду и не может не вызывать симпатии. Также большие надежды чешский арбитр связывает с Луцией Ганзликовой. Ольга Жакова советует «обратить внимание на эту грациозную, артистичную и красивую молодую спортсменку», которая, по ее мнению имеет шансы выйти в финал женского одиночного катания.

– На что могут рассчитывать другие чешские фигуристы на льду остравской «ČEZ-Арены»?

«Полагаю, Душкова и Бидарж могут занять место в десятке лучших, как и Михал Бржезина. А остальные, надеюсь, примут участие в финале. Что касается фаворитов, то среди спортивных пар главным претендентом на победу считается немецкий дуэт Алёна Савченко – Бруно Массо. Я также с любопытством жду выступления российских пар. Прошлогодние призёры получили травмы, поэтому из России приехали молодые пары, а также самый опытный среди них дуэт Кавагути – Смирнов. Не могу не сказать несколько добрых слов в адрес Юки Кавагути. Это невероятная спортсменка – ей уже 35 лет, а она продолжает выступать, делает тройные прыжки и сохраняет желание соревноваться. У мужчин явным фаворитом является испанец Фернандес – у него всегда красивые и интересные программы. На пятки ему наступают российские фигуристы Максим Ковтун, бронзовый призёр прошлого ЧЕ, Михаил Коляда и Александр Самарин. От Франции стартует Шафик Бессегье, талантливый, но очень рисковый молодой человек. Надеюсь, что шансы на подиум есть и у нашего Бржезины».

Также Ольга Жакова отметила, что в танцах на льду ждут победного выступления французской пары Пападакис – Сизерон, которым предстоит отстаивать свой прошлогодний титул. Основная же борьба, по мнению арбитра, развернётся за второе и третье места между итальянцами Капеллини и Ланотте и россиянами Бобровой и Соловьёвым.

Ранее Ольга Жакова упомянала, что чемпионат Европы с точки зрения соревновательного уровня отстаёт от ЧМ. Следует ли относиться к континентальному первенству как к второстепенному турниру?

«Ни в коем случае. Это очень важное соревнование, и его нельзя недооценивать. Например, лидерами в мировом женском катании являются российские фигуристки, а они отправляются сюда в полном составе. Уверена, что в Остраве обязательно будет на что посмотреть, ведь выступать будут равные соперники, а финальный результат будет зависеть от мелочей и от того, как в день соревнований будут чувствовать себя спортсмены».

Интерес у публики не пропал

– Вызывает ли чемпионат интерес у чешской публики?

«К нашему удивлению, несмотря на наши опасения, мы наблюдаем достаточно высокий зрительский интерес. На некоторые программы, например, показательные выступления, билеты уже почти раскуплены, на остальные было продано примерно три четверти билетов. Конечно, это не может не радовать».

– Все же интерес в Чехии к фигурному катанию несколько ниже, чем к другим зимним видам спорта. Чем это объясняется?

«Когда мы боролись за медали, ситуация была совершенно иной – на катки приходили семьями, даже целыми поколениями. Сейчас такого нет. Например, стадион Hasa в Праге изначально был предназначен исключительно для фигурного катания, а сегодня мы вынуждены делить площадку и с хоккеистами».

– Сможет ли предстоящий чемпионат Европы придать импульс развитию этого вида спорта в стране?

«Мы очень надеемся, что так и будет, и, обычно, это действительно происходит. Однако дело даже не в этом. Я хочу привести лишь один пример. Сколько, детей, как вы думаете, катается у нас на коньках? Во всей Чехии их меньше, чем в одной секции в Москве! Дело в том, что это – дорогой вид спорта. Достаточно посмотреть, сколько стоит час занятий на льду. К тому же многие, кто занимался в нашей секции и немного освоил катание, уходят в хоккей, а теперь после успехов Мартины Сабликовой и Каролины Эрбановой – и в конькобежный спорт. Так что, в итоге, у нас остается не слишком много мальчиков и девочек».

– Что нужно сделать, чтобы фигурное катание в Чехии стало более популярным у будущих спортсменов?

«Необходимо вкладывать в него больше денег. Также оно должно стать более доступным, нужно строить больше катков. Если бы стоимость аренды льда снижалась, то и наш спорт шел вперед быстрее. Впрочем, если сравнивать Чехию и близкие по численности населения европейские страны, то дела в чешском фигурном катании обстоят не так уж плохо. Скажем, Испания, значительно более крупная страна, представлена лишь Хавьером Фернандесом и танцевальной парой. Иногда на соревнованиях «выстреливают» спортсмены в Бельгии, Финляндии, но это всё единичные случаи. Даже в России всего несколько лет назад не было девушек, способных побеждать. Будем надеяться, что в чешской сборной вскоре появятся новые таланты».