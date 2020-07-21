Главный фаворит

«Славия»

Действующий чемпион вступает в новый сезон в статусе основного претендента на победу в чемпионате. Основные преимущества «Славии» – впечатляющая трансферная кампания, финансовая стабильность, а также потенциально лучший игрок и тренер турнира – Данни и Ярослав Шилгавы. Кроме того, нынешний коллектив уже имеет опыт больших побед, а потому остановить «красно-белый» локомотив в этом году будет сложнее, чем когда либо.

Три команды-претендента

«Спарта»

Соперником номер один «Славии» должен стать ее вечный конкурент – пражская «Спарта». На Летне главным событием стало назначение главным тренером экс-рулевого миланского «Интера» Андреа Страмаччони. Большинство экспертов скептически относится к выбору «Спарты», указывая на его скромный послужной список, однако в пользу этого специалиста говорит тактическая выучка, позволявшая ему находить изящные решения, с помощью которых он положил на лопатки не одного корифея тренерского цеха Серии А. Несмотря на противоречивость выбора руководства «Спарты», стороннему наблюдателю будет крайне интересно наблюдать за работой известного итальянского тренера.

«Пльзень»

«Виктория» вновь попытается покорить вершину чешского футбола с проверенным набором игроков, который вновь возглавил Павел Врба. Но в отличие от «Славии», нынешняя «Пльзень» выглядит командой, лучшие дни которой остались позади. Предыдущий главный тренер Роман Пиварник затеял перестройку по ходу прошлого чемпионата, что отразилось на результатах, и в решающие моменты именно сыгранности и победного опыта не хватило клубу для победы в чемпионате. Подопечным Врбы грозит очередной провал, если в своей лучшей форме не предстанут капитан команды Роман Губник и лидер атакующих порядков «Виктории» Даниэл Коларж.

«Млада-Болеслав»

«Млада-Болеслав» – это настоящая «темная лошадка», которая по своему потенциалу входит в пятерку лучших клубов лиги. К новому чемпионату и очередному походу за еврокубками команда из автомобильной столицы Чехии подходит со значительно обновленной средней линией, попытками решить проблемы в атаке за счет универсала Яна Храмосты и надеждами на гений Марека Матейовски. Как эта конструкция будет работать – одна из главных интриг грядущего сезона.

Главные переходы межсезонье

Впервые в современной истории чешские клубы стали заметными игроками на европейском трансферном рынке. Отличились, прежде всего, столичные клубы «Спарта» и «Славия», которые, благодаря финансовым вливаниям своих владельцев и спонсоров, провели впечатляющую трансферную кампанию и оказались в центре внимания не только чешских, но и зарубежных СМИ.

Марк Янко («Спарта»)

Мощный нападающий, который в свои 33 года успел поиграть в Австрии, Голландии, Португалии, Турции и даже в экзотической Австралии, с нового сезона станет главной ударной силой «красных». Два предыдущих сезона Янко провел в швейцарском «Базеле», где забил более 30 мячей. Но важно другое: на гол австрийскому форварду нужно лишь 2,5 удара. Эксперты убеждены в том, что в «Спарте» столь высококлассного нападающего не было со времен Яна Коллера и молодого Вацлава Кадлеца.

Руслан Ротань («Славия»)

35-летний Ротань является легендой днепропетровского «Днепра», который защищал цвета клуба на протяжении почти всей своей карьеры. Украинец – незаменимый игрок в средней линии, который умеет все: отбирать, отдавать пасы, подавать стандарты, забивать, как со штрафных, так и с игры. И даже в ветеранском возрасте он может принести «Славии» немало пользы.

Мигель Данни («Славия»)

Португалец, перешедший в «Славию» из питерского «Зенита», был одним из главных игроков российской команды на протяжении последних 10 лет. За это время атакующий полузащитник пережил трех тренеров, уходы конкурентов, три травмы крестообразных связок, три чемпионских титула, два Кубка и четыре Суперкубка (три – России, один – Европы). В «Зените» было много классных легионеров – Халк, Аксель Витсель, Эсекиэль Гарай, Мартин Шкртел или Хави Гарсия – но душой команды всегда являлся именно Мигель Данни. Три тяжелые травмы колена сказались на его скорости, но и в прошлом году он продолжал забивать и отдавать не меньше, чем другие игроки клуба. Данни с ходу стал лидером «Славии» и одним из главных действующих лиц в матчах против «Вест Бромвича» и «Ниццы», в которых пражский клуб одержал уверенные победы.

Таль Бен Хаим («Спарта»)

Переход форварда «Маккаби» из Тель-Авива Таль Бен Хаима в пражскую «Спарту» стал самым дорогим в истории чешского футбола. Сумма трансфера 27-летнего игрока составила почти 3 млн евро. Высокая стоимость – дань результативной игре нападающего, который в прошедшем сезоне забил 15 голов в чемпионате Израиля, а также пять раз отличился в составе сборной своей страны. Бен Хаим – один из самых ярких представителей нового поколения израильских футболистов: он быстрый, техничный, трудолюбивый. В связке с Томашем Росицки он может стать главным оружием «красных» в атаке.

Молодые «звезды»

Прошлый сезон подарил поклонникам чешского футбола не только напряженные встречи, лучшее пражское дерби с начала века и интригующие тренерские противостояния, но и целую плеяду молодых одаренных игроков, за прогрессом которых будет крайне интересно наблюдать и в этом году. Среди них:

Томаш Коубек («Спарта») – талантливый страж ворот стал лучшим голкипером первой половины минувшего чемпионата. 8 матчей на ноль, уверенная игра и лидерские качества стали залогом успешного выступления всей защитной линии «Спарты». Весной Коубека, как и всю команду лихорадило, но вратарь уже заявил о намерении реабилитироваться перед болельщиками и вернуться себе пост номер один.

Лукаш Хейда («Пльзень») – защитник «Виктории» не только отлично обороняется, но и забивает. Лучший показатель по количеству забитых и пропущенных мячей «Виктории» в минувшем году – во многом его заслуга. Его взаимодействие с партнерами – пример того, как должен играть современный защитник.

Доминик Машек («Богемианс») – главное открытие предыдущего футбольного сезона. «Богемианс» забили 22 гола, и в 15 из них поучаствовал именно Машек. Атакующий полузащитник, подававший большие надежды на юниорском и молодежном уровне, вернулся спустя три года скитаний по европейским чемпионатам в Чехию и сумел перезапустить карьеру. По слухам, тренер сборной Карел Яролим собирается вызвать Машека на сборы главной команды страны.

Посещаемость

С каждым сезоном все больше болельщиков предпочитают походу на стадион просмотр матчей у телевизора. В результате осенью 2017 года был установлен новый антирекорд: средняя посещаемость игр ePojištění.cz-лиги снизилась по сравнению с 2015 годом более чем на 500 человек и составила 4673 зрителя. Весной посещаемость выросла, но не намного. По итогам чемпионата она достигла 4803 человек – 20-й показатель среди всех внутренних европейских чемпионатов.

Объяснений тому несколько. Во-первых, соотношение цена-качество. Несмотря на то, что в Чехии одни из самых низких цен на билеты в Старом Свете, показываемая игра местных клубов не привлекает болельщиков на трибуны. На стадионах остались самые верные и по-хорошему «больные» игрой люди, готовые быть с командой в моменты триумфа и провала, но не рядовые поклонники.

Во-вторых, инфраструктура, не соответствующая современным требованиям. За исключением нескольких стадионов, большинство чешских футбольных арен представляют собой печальное зрелище. Но сегодня на неудобный амфитеатр с нездоровым расстоянием от сидений до поля, где без военного бинокля футболистов не разглядеть, не загонишь зрителей. И, наконец, развитие телевидения. Обычному болельщику все чаще комфортнее смотреть на полупустые трибуны, не вставая с дивана, а клубы этому и не противятся.

Футбольные новации

Футбольное руководство лиги уже заявило, что нынешний чемпионат будет носить переходный характер и в последний раз пройдет в старом формате. С сезона 2018/2019 будет изменена, как игровая модель, так и способ выявления победителя за счет введения плей-офф по примеру хоккея. Будущий главный спонсор футбольного первенства – букмекерская компания Fortuna – поддержал эту идею.

Таким образом, после 30 туров 16 клубов будут поделены на три группы: «чемпионскую», состоящую из 6 команд, «европейскую» – 4 команды, а также группу, в которой команды будут бороться за сохранение в элите. Благодаря этому у каждого клуба сохранится турнирная мотивация до самого конца чемпионата, а посещаемость турнира вырастет. Эксперты и футболисты ранее выразили поддержку нововведению.