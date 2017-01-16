16-01-2017 13:15 | Тимур Кашапов, Антон Каймаков

Ровно 80 лет назад в 1937 году в Остраве был сыгран первый матч, который открыл новую главу в истории чешского хоккея. Страна, для которой этот вид спорта стал, как принято говорить в таких случаях, «визитной карточкой», отмечает юбилей создания клубного чемпионата.

Первые упоминания об игре в канадский хоккей в чешских землях относятся к концу XIX века. Первый же матч был сыгран 6 января 1901 года.

Спустя ещё семь лет группа энтузиастов во главе с представителем пражской «Славии» Эмилем Прохазкой создали Чешский хоккейный союз, ставший впоследствии одним из соучредителей Международной лиги хоккея на льду (предшественник Международной федерации хоккея на льду). Таким образом, Чехия в хоккее вышла на мировую арену раньше, чем в политике – ведь сто восемь лет назад самостоятельного чешского государства на карте мира ещё не было.

Дебют чешской сборной в международных турнирах, впрочем, успешным не назовешь. В 1909 году в Шамони хоккеисты из Богемии сыграли четыре матча против соперников из Франции, Швейцарии, Англии и Бельгии и проиграли их с общим счётом 4:31. Но уже в 1911 году чешские хоккеисты выиграли европейский чемпионат, а в 1913-м повторили свой успех.

Первая встреча с канадцами - жестокий урок родоначальников хоккея

Это произошло на международном турнире 1920 года в Антверпене, и игра закончилась совершенным фиаско: сборная Чехословакии проиграла канадцам 0:16. Спустя четыре года заокеанские мастера вновь преподали чехословакам жёсткий урок: на ЧМ-1924 они разгромили команду из Праги с фантастическим счётом 30:0.

Этот результат как-то повлиял на развитие хоккея в ЧСР?

Самым непосредственным образом. В Чехословакии поняли, что для побед на мировой арене нужно развивать массовый хоккей. Для этого были построены первые стадионы с искусственным льдом, в 1933-м в Праге удалось провести чемпионат мира и Европы, который дал процессу новый импульс.

А в 1937 году был создан и первый общенациональный чемпионат, объединивший сильнейшие клубы со всей страны. Честь открывать новое соревнование досталось 3 января 1937 года пражской «Спарте» и «Витковице», встреча которых закончилась вничью 1:1. В тот же день «Ческе-Будеёвице» выиграли у «Млада-Болеслав» 3:0, а «Славия» проиграла «Попраду» 1:2. Автором же первого гола в истории лиги принято считать Индржиха Кубечку.

Как были распределены силы в чемпионате? Существовали ли гранды или все команды были примерно равны?

Настоящим феноменом первых сезонов был клуб LTC Praha (расшифровывается как «Лаун Теннис Клаб», основан в 1903 году в спортивном клубе «Славия» Прага; в 1930-е и 1940-е LTC был практически непобедим в Чехословакии, а в Европе был одной из сильнейших команд континента, семь раз выигрывавший Кубок Шпенглера). Одним из преимуществ столичного клуба было то, что в его распоряжении имелась единственная в стране площадка с искусственным льдом, которая находилась в пражском районе Штванице и где его игроки могли тренироваться в любое время суток и при любой погоде.

Существовали в те времена и свои звёзды, имена которых знала вся страны. Например, Йозеф Малечек, который с 16 шайбами стал лучшим бомбардиром первого сезона чемпионата Чехословакии, Ладислав Трояк, Ярослав Пушбауэр, Олдржих Кучера. Особого упоминания заслуживает один из лучших хоккейных вратарей первой половины прошлого века Ярослав Модры.

Советский эпизод

Речь идёт о том же феноменальном клубе LTC Praha, который имеет непосредственное отношение к становлению хоккея в Советском Союзе. Контакты между чехословацкими и советскими представителями активизировались в 1948 году, когда сборная ЧСР после двух мировых титулов завоевала серебряные медали олимпийских игр в Санкт-Морице.

За этими турнирами пристально следили советские специалисты, и игра сборной ЧСР произвела на них сильное впечатление. Последовало приглашение Спорткомитета СССР в Советский Союз для совместных тренировок и проведения товарищеских матчей. И почти сразу после олимпийского турнира знаменитые игроки LTC, составлявшие костяк сборной, приехали в Москву.

Те несколько дней тренировок, намного позже рассказывал тренер Анатолий Тарасов, стали отправной точкой стремительного развития хоккея в Советском Союзе. Чехословаки, одна из ведущих хоккейных наций в мире, познакомили советских специалистов и игроков со стратегическими и техническими основами игры, привезли современную амуницию, поделились опытом матчей на самом высоком уровне.

Затем состоялась первая в истории серия матчей между чехословацкими и советскими хоккеистами. В четырёх товарищеских играх между LTC и сборной Москвы три раза праздновала победу команда из ЧСР. Увы, уже в 1950 году LTV Praha в прежнем её составе не стало.

Чем отличался чехословацкий чемпионат по хоккею от других европейских внутренних первенств?

Одна из особенностей лиги заключалась в отсутствии гегемона, команды, которая неизменно из года в год становилась бы чемпионом (как это было в СССР, где таким клубом был ЦСКА). Благодаря этому, за 80 лет существования внутреннего чемпионата многие клубы золотыми буквами вписали свои имена в анналы чехословацкого, а затем и чешского хоккея.

Например, рекорд по количеству титулов принадлежит клубу «Йиглава», игроки которого 12 раз поднимали над собой чемпионский кубок. Хоккеистам «Брно» и LTC это удалось сделать 11 раз. Пражская «Спарта» выигрывала лигу восемь раз, «Кладно», «Пардубице» и «Всетин» – шесть, «Славия», «Витковице» и «Злин» – два, по одному чемпионству на счету ещё 12 клубов. Самая продолжительная победная серия выигранных титулов подряд принадлежит «Брно» (7 раз в период с 1960 по 1966 гг.) и LTC (7 раз с 1942 по 1949 гг.). Шесть раз подряд становилась чемпионом «Дукла» (1967-1972 гг.), пять раз – «Всетин» (1995-1999 гг.).

Сегодняшний день чешской лиги

К сожалению, чемпионат страны, считавшийся 20 лет назад одним из ведущих в Старом Свете, утратил свой элитный статус. Виной тому снижение интереса к хоккею со стороны молодёжи, отсутствие качественных тренеров и системы их подготовки, а главное отток игроков за рубеж, причём не только в НХЛ, но и в Швецию, Финляндию, Россию и Швейцарию, которые уезжают туда за мечтой или большими зарплатами. Будем надеяться, что юбиляр сможет преодолеть нынешние трудности, выйти на новый уровень (первые шаги с точки зрения развития инфраструктуры уже были сделаны) и радовать болельщиков замечательной игрой, громкими успехами и россыпью молодых талантов.