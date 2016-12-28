28-12-2016 12:41 | Тимур Кашапов, Антон Каймаков

Триумфально завершился для сборной Чехии третий этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место-на-Мораве. Однако блестяще проведённые соревнования, которые посетили более 120 тысяч болельщиков, омрачил новый допинговый скандал с российскими биатлонистами.

– Как давно проводятся соревнования в ЧР и какое место занимает чешский этап в календаре Кубка мира?

– Кубковые соревнования среди сильнейших биатлонистов планеты начали проводится в Нове-Место-на-Мораве относительно недавно, около десяти лет назад. Однако чешский уик-энд пока так и не завоевал стабильного места в элитной компании этапов Кубка мира. Впрочем, организаторы уже накопили весомый опыт: в отличие от других современных арен, местный стадион принимал, кажется, все мыслимые уровни биатлонных соревнований, включая летний чемпионат Европы.

– Какие забеги состоялись в этом году и кто из спортсменов сумел собрать наибольшее число медалей этапа?

– Программа включала спринтерские гонки, пасьюты и масс-старты. Соревнования открыл 16 декабря мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами и женская спринтерская гонка на 7,5 км также с двумя заходами на стрельбище. Их победителями стали француз Мартен Фуркад и россиянка Татьяна Акимова. Уже на следующий день прошла гонка преследования по итогам спринта. У женщин в пасьюте Татьяна Акимова завоевала бронзовую награду, уступив лишь победительнице француженке Анаис Шевалье, и занявшей второе место итальянке Доротее Вирер. Среди мужчин лучшим вновь стал француз Мартен Фуркад, допустивший один промах. Россиянин Антон Шипулин был неточен дважды, заняв в итоге второе место.

Настоящей спортивной трагедией обернулся этот забег для лучшего чешского биатлониста Ондржея Моравеца. После досадного падения он сломал ствол винтовки и пришёл к финишу одним из последних.

На 18 декабря был запланирован масс-старт. У мужчин вновь обошлось без неожиданностей. Своеобразный хет-трик оформил непобедимый француз Фуркад, Моравецу же на этот раз до подиума не хватило всего двух секунд. Однако собравшимся на арене «Высочина» не пришлось долго грустить. В заключительной гонке блестящую победу одержала обладательница Большого хрустального глобуса Габриэла Коукалова, которая сумела опередить всех соперниц, несмотря на то что провалила свою первую стрельбу. Когда после финиша Коукалова не сдерживала слёз, а стадион стоя приветствовал свою героиню, спортсменка сказала, что «одержала самую важную победу в карьере».

– Одако этап Кубка мира в Нове-Место запомнится не только новыми рекордами, обидными промахами и эмоциональными признаниями…

– Именно так. 15 декабря стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список из 31 фамилии российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга. Список составлен по итогам второй части расследования независимой комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, результаты которого были представлены 9 декабря в Лондоне. Как удалось выяснить комиссии, более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 года.

В документе утверждается, что масштабная система подмены проб начала формироваться в 2011 году. Причиной этого была неудача российской команды на Олимпийских играх в Ванкувере. По мнению независимых экспертов, Министерство спорта, РУСАДА, Московская лаборатория и ФСБ участвовали в создании допинговой системы, а манипуляции с допинг-пробами проводились на Олимпийских играх-2012 в Лондоне, Универсиаде-2013 в Казани, ЧМ по легкой атлетике-2013 в Москве, Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи 2014 года.

– Как отреагировал IBU на это сообщение?

– Международный союз биатлонистов немедленно создал рабочую группу, в которую вошли юристы и специалисты в антидопинговой сфере. Комиссия тесно сотрудничает с Международным олимпийским комитетом и ВАДА. Фамилии уличённых в допинге спортсменов не будут названы до тех пор, пока по каждому из них не будет принято какое-то решение. Решение по допинговым делам может быть вынесено до старта чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, который пройдёт с 8 по 19 февраля 2017 года.

Между тем, 22 декабря глава IBU Андреас Бессерберг огласил промежуточное решение по российской биатлонной сборной. По его словам, после рекомендаций, полученных экспертной группой, исполком IBU постановил следующее: отстранить двух биатлонистов, выступавших на Играх в Сочи, от соревнований, начать официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР), не накладывая временные отстранения на российскую сборную. Исполнительный комитет также поставил перед рабочей группой задачу продолжить расследование. В тот же день Союз биатлонистов России проинформировал о том, что юниорский чемпионат мира 2017 года, который получил Остров, и 8-й этап Кубка мира, назначенный Тюмени, возвращены обратно IBU.

– Как отреагировала Чехия на новый допинговый скандал?

– Своё мнение высказали многие ведущие чешские биатлонисты и функционеры. Одним из первых выступил президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза. «Это ужасно. То, что написано в докладе Макларена, кажется какой-то научной фантастикой. Немыслимо, чтобы страна тратила бюджетные средства на государственную допинг-систему. Когда я читал этот документ, у меня бежали мурашки по коже. Всё это напомнило мне события, происходившие в 80-е гг. прошлого века в ГДР, СССР и Чехословакии. Считаю, что это неправильно», – подчеркивает Гамза.

Вместе с тем, президент раскритиковал решение IBU, назвав его «половинчатым». Чиновник также пообещал в ближайшее время связаться с другими национальными федерациями и потребовать «довести начатое дело до конца».

В свою очередь, лидер чешской сборной Габриэла Коукалова высказалась за лишение Тюмени и чемпионата мира, который должен пройти в 2021 году. «Я готова ехать куда угодно, хоть в Гренландию, если местные спортсмены не замешаны в допинговом скандале», – отметила она. Вероника Виткова также поддерживает решение IBU: «Я считаю, что это хорошая новость, так как мы планировали бойкотировать соревнования в Тюмени. Но только будущее покажет, приведёт ли это к изменению ситуации».