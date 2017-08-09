Шпотакова лучше всего метнула снаряд во второй попытке на 66 метров 76 сантиметров. Второе и третье места заняли китаянки: Ли Лингвей метнула в третьей попытке копье на 66 метров 25 сантиметров и стала второй, а рекордсменка Азии Лю Хуэйхуэй с результатом 65 метров 26 сантиметров – третьей. Олимпийская чемпионка Сара Колак осталась за чертой призеров. Хорватка стала четвертой с дальностью 64,95 метров.

Ученица великого Яна Железны, выигравшая олимпийскую золотую медаль в 2012 году на том же Олимпийском стадионе в Лондоне, поделилась своими эмоциями после победы. «Ничего более грандиозного в своей спортивной карьере со мной произойти не могло. Я совсем не была готова к таким эмоциям… Просто невероятно, именно ради этого стадиона я продолжила выступать после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Здесь я непобедима. Наверное, есть что-то в воздухе Лондона. Я верила в победу, и очень счастлива, что все получилось», - рассказала «Чешскому радио» чемпионка.

Напомним, что Барбора Шпотакова – офицер чешской армии, член известнейшего на весь мир спортивного клуба Dukla Praha (вместе с легендарным Романом Шебрле) и один из символов современного чешского спорта. Барбора стала первой женщиной в истории чешских олимпийских делегаций, которой доверили нести флаг страны на церемонии закрытия Олимпиады.