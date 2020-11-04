10 чешских хоккейных шедевров

10-е место: Збынек Иргл выводит Чехию в полуфинал ЧМ-2006 В ключевом матче турнира соперником чешской сборной стали российские хоккеисты, в том числе молодые дарования Александр Овечкин и Евгений Малкин. На гол Александра Великого «народная команда» ответила сразу тремя шайбами и к началу третьего периода вела в счете 3:1. Но заключительный отрезок основного времени превратился в настоящий триллер. Натиск россиян ознаменовался шайбой Алексея Михнова за двадцать секунд до сирены, которая перевела игру в овертайм. Там все решили действия Збынека Иргла, который сразу после вбрасывания перехитрил защитника, вылез на «пятак» и за счет рук обыграл вратаря Максима Соколова. На том турнире, кстати, чехи добрались до финала, но уступили в решающем матче шведам.

9-е место: шайба Якуба Клепиша в финале ЧМ-2010 Сборная Владимира Ружички, несмотря на пессимистичные прогнозы и отказ большинства энхаэловцев, вышла в Германии в финал. Там ей вновь противостояла «красная машина», которая не проигрывала на мировых первенствах с 2007 года. Казавшаяся непобедимой команда Быкова и Захаркина получила гол в свои ворота в исполнении Якуба Клепиша уже на 20-й секунде. Команде, ведомой самим Яромиром Ягром, это придало уверенность, и в конце второго периода Ролинек удвоил счет. Все, на что хватило россиян, – шайба Дацюка за 36 секунд до сирены.

8-е место: победный гол Яромира Ягра в четвертьфинале ОИ-1998 Олимпийский турнир сборная, руководимая Иваном Глинкой, начинала в качестве одного из аутсайдеров. Особо обращало на себя внимание то, что в ее составе было много игроков не из НХЛ – 11 (то есть, почти половина). Однако в атаке у «народной команды» был Яромир Ягр – один из лучших форвардов мира, а в воротах – Доминик Гашек. На тот момент «Доминатор» находился на пике и считался лучшим вратарем НХЛ. Лучшее тому подтверждение – три «Везины» за последние четыре сезона. В четвертьфинале чехам досталась сборная США. Американцы первыми забили, но в последствии ни увеличить преимущество, ни удержать счет «звездно-полосатые» не смогли. Переломил исход поединка Яромир Ягр. С его передачи Владимир Ружичка в середине матча счет сравнял. А потом Яромир забил сам: подхватив шайбу в углу площадки он вышел на оперативный простор и точным броском вывел сборную вперед. Шайбы Ручински и Допиты установили окончательный счет – 4:1.

7-е место: «выстрел» Иржи Шлегра в полуфинале ОИ-1998 Переиграв в ¼ финала США, сборная Чехии вышла на Канаду. Цвета «кленовых листьев» в Японии защищали величайшие хоккеисты из НХЛ – Уэйн Гретцки, Патрик Руа, Джо Сакик, Стив Айзерман, Роб Блейк… Игра получилась крайне упорной, атака и тех и других долго «молчала». Гол случился только в середине третьего периода – после вбрасывания шайба досталась защитнику Иржи Шлегру, который чуть сблизился с вратарем и щелчком «прошил» Патрика Руа. Чехи после отошли к своим воротам, стараясь удержать минимальное преимущество, но за минуту с лишним до сирены канадцы сравняли счет усилиями Тревора Линдена. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов противостоять Гашеку не сумели даже родоначальники хоккея.

6-е место: шайба Карела Рахунека в полуфинале ЧМ-2010 Для того, чтобы сразиться в решающем матче ЧМ, чехам пришлось преодолеть сопротивление неуступчивой сборной Швеции. На протяжении всей встречи «народная команда» уступала в счете, а ключевой момент произошел за 30 секунд до финальной сирены. Находясь в собственной зоне, шведский нападающий пробросил шайбу и вбрасывание было перенесено во владения Йонаса Густавссона. Его выиграл Петр Вампола, чехи закрепились в зоне, после чего «возили» шайбу вдоль бортов и тот же Вампола выдал пас на свободного Карела Рахунека. Защитник бросил и угодил в правый верхний угол ворот – до конца матча оставалось 8 секунд…

5-е место: Ян Главач забивает в овертайме второго финального матча ЧМ-1999 Норвежское мировое первенство отличалось тем, что финал состоял из двух матчей. Соперником сборной Чехии по этой мини-серии стали финны, которые всего во второй раз дошли до этой стадии турнира. Первый матч «народная команда» выиграла довольно легко, вторую же встречу проиграла. В результате был назначен дополнительный период, в котором спустя всего две минуты свое веское слово сказал нападающий Ян Главач. Получив шайбу при входе в зону, он обыграл финского защитника, бросил, а затем добил шайбу мимо уже лежащего вратаря. Начало победному хет-трику на ЧМ было положено.

4-е место: дуэт Патера-Прохазка организует победную шайбу в финале ЧМ-1996 Финальный матч против Канады стал для сборной первым с момента распада Чехословакии. На пути к главной встрече мирового первенства чехи уверенно обыграли Германию (6:1) и США (5:0). Очередная схватка с североамериканцами оказалась очень упорной. Два периода соперники шли «нос в нос», дважды обменявшись заброшенными шайбами, казалось, что исход встречи решит единственный гол. Так и произошло. Вратарь Роман Турек отдал шайбу на ход защитнику Сикоре, тот отпасовал на фланг Патере, который нашел передачей на пятачке своего «вечного» партнера Мартина Прохазку. А затем чехи забили вновь, сняв все вопросы о победителе. Матч запомнился еще и тем, что по просьбе канадцев у чешских хоккеистов замеряли изгиб клюшек. Впрочем, судьи не нашли нарушений, и подопечные Лудека Букача выиграли свой первый титул чемпионов мира.

3-е место: решающий буллит Роберта Райхела в полуфинале ОИ-1998 Открывали ту буллитную серию канадцы, но неудачно – бросок Тео Флери парировал Гашек, зато Роберт Райхел пробил Патрика Руа. Он бросил точно со средней дистанции в «домик» одного из лучших вратарей НХЛ тех времен. После были попытки Бурка и Ручински, Нювендайка и Патеры, Линдроса и Ягра. Последним исполнял бросок Брендан Шэнахан, но «Доминатор» вытащил бросок из-под перекладины. После матча легендарный Уэйн Гретцки воздал должное Ягру, Гашеку и компании, несмотря на то, что остался без олимпийской награды.

2-е место: Давид Моравец и «золотой хет-трик» на ЧМ-2001 Ту встречу лучше начали соперники сборной Чехии – финны. Линд и Илонен забили две безответные шайбы и к началу третьего периода на табло горели грустные для подопечных Йозефа Августы 2:0. Но Прохазка и Допита сравняли счет и перевели матч в овертайм. В нем чехи вырвали победу, благодаря индивидуальным действиям Давида Моравеца. Нападающий «Витковице» получил шайбу у синей линии, обыграл защитника и вратаря и забил гол, который принес Чехии третий титул чемпионов мира подряд. «Добро пожаловать домой, золотой хет-трик!», - кричал в микрофон знаменитый комментатор Роберт Заруба.

1-е место: Петр Свобода – автор победной шайбы в финале ОИ-1998 Олимпийский турнир в Нагано, в котором впервые сыграли хоккеисты из НХЛ, именовался не иначе, как «Турнир века». Но, несмотря на присутствие заокеанских звезд, в финал неожиданно вышли сборные Чехии и России, «андердоги» турнира. Это была встреча не только принципиальных соперников, но и лучшей атаки и обороны Олимпиады. Ее сценарий был очень похож на первый матч этих же дружин на групповом этапе турнира: все те же массовые атаки россиян, и та же неприступная крепость чешской защиты. Ни Патера, ни Ягр, ни Коваленко, ни Каменский так и не сумели использовать свои моменты, и судьбу «золота» решила всего одна шайба, забитая в третьем периоде. На 49-й минуте после очередного вбрасывания Патера выиграл единоборство у Яшина, отбросил шайбу Прохазке, тот – защитнику Свободе, и хоккеист, до этого не славившийся подвигами в нападении, сработал безупречно – мощный щелчок рикошетом от руки одного из российских форвардов влетел в девятку ворот Михаила Шталенкова. Примечательно, что эта шайба стала первой и единственной для защитника в сборной. За оставшиеся 12 минут россияне не смогли пробить Гашека, и финальный свисток констатировал первое олимпийское «золото» в истории не только чешского, но и чехословацкого хоккея.