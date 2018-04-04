«Я – человек мира, который решил, что хотел бы здесь жить…»

Из советского прошлого – в чешское настоящее

В начале нашего разговора Рустам Кадыров вспоминает о своей прежней жизни в Душанбе. «В 1994 году я окончил Таджикский государственный медицинский институт, потом в связи с гражданской войной мы переехали на север страны, в Ходжент, а потом, в конце 1990-х, – в Россию. Тогда война уже не шла, но хотелось чего-то лучшего. Десять лет мы прожили в Челябинске, а девять лет назад попали как туристы в Южную Чехию, в Крумлов, и нам здесь так все понравилось, что мы решили переехать сюда на постоянное место жительства», – рассказывает Рустам Кадыров.

На вопрос о том, как врачу – на тот момент с советским образованием за плечами – удалось устроиться по своей специальности, Рустам мило улыбается и говорит, что, «хотя это очень сложно, но как оказалось, возможно».

«Для подтверждения своего диплома нужно было сдавать экзамены, а для этого мы с супругой изучали чешский язык. Если сдаешь удачно экзамены, тогда можно идти учиться дальше или найти место в больнице, которая имеет аккредитацию», – объясняет собеседник. Рассказывая о семье, Рустам Кадыров отмечает, что его супруга – тоже медик, у них две дочери – старшей 22 года, младшей 18 лет. Первая изучает экономику, вторая еще учится в гимназии. Вспоминая первые годы иммиграции, Рустам рассказывает, что детям удалось быстро адаптироваться, так как им помогали его друзья-чехи.

«У нас здесь были хорошие знакомые, которые старались на выходные забирать наших детей с собой, много общались с ними, потом девочки пошли в школу, быстро нашли себе друзей, у них нет проблем с языком и средой, все нормально», – говорит Рустам Кадыров.

«Человек может все»

Отвечая на вопрос о трудностях, которые могут появляться из-за различий в системе медицинского образования, Рустам отмечает: «Здесь уровень медицины выше и, конечно, надо понимать, почему требуют, чтобы врачи других стран, которые сюда приезжают работать, обязательно сдавали экзамены. Это важно, чтобы не допустить медицинской ошибки, – ведь мы отвечаем за человеческие жизни. Мало разбираться в медицине – если не знаешь язык, то не сможешь работать».

На вопрос о различиях в системах здравоохранения, о том, например, что согласно устоявшейся советской системе принято дарить врачам различные подарки, его ответ немного удивляет: «Это здесь воспринимается нормально… Я работаю в маленькой больнице, где все друг друга знают. Если врачам дарят небольшие подарки в виде коробки шоколада или торта, это нормально, так жители оказывают знаки внимания. Это ни в коем случае, не взятка, не дополнительная оплата – такого здесь нет. Сам я не видел, но слышал, что случаи получения врачами денег от пациентов в больших городах бывают, однако у нас, в маленьких больницах, такого нет, а принимать подарки не возбраняется. Я работаю в реанимации, и когда человек выходит от нас на своих ногах, а не оказывается на том свете, естественно, он благодарен – приносит тортик, чтобы оказать врачам знак внимания».

Рассказывая о своей специализации реаниматолога, Рустам отмечает, что у него большой врачебный стаж и нет повода для волнений, так как он начинал работать еще в Таджикистане, а продолжил в России.

«Такие вопросы – не ко мне. Конечно, было сложно переключиться на чужой язык и начать работать, но никакого стресса в связи с переездом не было. Хотя принять само решение о переезде достаточно трудно. Если человек на это решился, то должен принять все остальное как данность, и тут нет права на ошибку. Если кто-то сделал такой шаг, переступил через все трудности, значит, и ты сможешь. Это просто дело времени – необходимо прилагать много усилий и испытывать желание. Рано или поздно у тебя получится, главное – уметь принять правильное решение. Человек должен понимать, что на чужбине легко не будет. Другое дело, нужно это ему или нет. Если нужно, то люди делают вещи куда более сложные, потому что человек может все», – уверен Рустам Кадыров.

«Если ты веришь в Бога, то веришь»

Когда наша беседа переходит на тему религии, о том, например, как к нему как к мусульманину относятся чехи, хотят ли пациенты, чтобы он лечил их, и вообще, как он относится к тому, что европейцы боятся мусульман, наш собеседник с улыбкой отвечает: «Чехи проще относятся к религии, потому что многие из них атеисты, у них выработался некий «иммунитет». Это и нам близко, потому что в СССР все тоже были атеистами, а уже потом, когда каждая республика получила независимость, стало модно быть верующими. Но я не могу сказать, к какой религии больше отношусь: к исламу, христианству или буддизму. Верить в Бога – не значит ходить исправно в костел, церковь или мечеть. Если ты веришь в Бога, то веришь. Самое главное – твоя совесть, она твой барометр, который показывает, правильно ты поступаешь или нет».

– А как вы относитесь к эмиграции в целом, к беженцам, которые заполонили почти всю Европу?

«Дело в том, что мой и их случаи – разные вещи. Когда человек решает переехать в страну сам, он надеется только на себя, на свои финансовые возможности и собственные силы. Другое дело, когда его принимает конкретное государство, создает ему условия, заботится о нем. И человек решает для себя, хочет он работать или нет, потому что ему платят пособие, на которое он может прожить, и ему так комфортней. Это воспитывает в нем иждивенца и несколько несправедливо в отношении нас. Потому что мы, чтобы удержаться в этой стране, должны добиваться всего сами – бегать по инстанциям, собирать документы, за все платить, а этот человек просто приходит и берет все. И поэтому я даже не знаю, кто я. Эмигрант? Мусульманин? Я – человек мира, который решил, что хотел бы здесь жить. Поэтому я должен уважать законы и соблюдать правила этой страны, а не жить по своим».

О том, изменилось ли после ряда террористических акций в Европе, отношение коренного населения к нему как к мусульманину, Рустам Кадыров отвечает так: «Вообще не изменилось. Другое дело, когда я слышу резкие высказывания в отношении мусульман, потому что СМИ постоянно публикуют негативную информацию об исламе. Я понимаю, что СМИ специально поднимают такие темы для создания шумихи. Когда-то была актуальна тема птичьего гриппа, и хотя он никуда не исчез, людям она уже не так интересна. Потом возникла тема Крыма, и СМИ сразу же переключились на нее. Сейчас на слуху такие темы как война в Сирии и теракты. Это просто такая волна, вот и все. К сожалению, большинство слушает то, что говорят СМИ, и это становится их личным мнением. Необходимо время, чтобы люди поняли, что это не так».

О родине, которая всегда останется с тобой

Скучает ли по родине «чешский таджик»? «Конечно, каждый скучает по родине, потому что там остаются твои родные и друзья. Та земля, на которой ты родился и вырос, навсегда останется с тобой, в твоем сознании. С возрастом, когда ты становишься старше, с каждым разом понимаешь, что туда меньше хочется возвращаться, – ведь в одну реку дважды не войдешь. Потому что есть вещи, которые тебя от нее отталкивают. В Таджикистане у меня осталось мало родных и друзей, почти все уже уехали. В Чехии я оброс новыми знакомствами, теперь большинство моих друзей именно отсюда».

Если говорить о наблюдениях, который сделал наш герой за эти несколько лет, живя в чужой стране, уже ставшей родной, то можно выделить следующее: «В больших городах люди суровые и «конструктивные», в маленьких городках, таких как мой, люди мягче и более открыты. Впрочем, это везде так – в Москве или Праге, без разницы. Это особенность людей, а не особенность нации или народа».