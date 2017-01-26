26-01-2017 12:41 | Антон Каймаков

В Чешской Республике рекордно низкий уровень безработицы. Как говорят специалисты, кто хотел, место себе уже нашел. Однако существует и оборотная сторона медали. Предприятиям не хватает работников с профессиональной квалификацией. Создавшееся положение может привести к затормаживанию экономического роста страны, предупреждает президент Экономической палаты Чешской Республики Владимир Длоуги. Он считает, что в настоящее время ставку необходимо сделать на иностранные кадры и в первую очередь украинские.

Глава Экономической палаты ратует за большую открытость чешского трудового рынка и ускорение процесса оформления разрешений на работу.

- «Фактом остается то, что чешская экономика успешно наращивает обороты. Однако продолжается это совсем недолго и не по всем параметрам. Уровень зарплат растет не столь быстро, как бы этого хотели люди, а также нам необходимо поднимать объемы выпуска продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. Третье - нам нужен достаток собственных, чешских квалифицированных кадров.

Экспорт иностранной рабочей силы, что касается длительной перспективы, не решает и украинцы нас не спасу. Однако краткосрочного эффекта за счет заграничных кадров добиться можно. Они способны помочь в отраслях, где дефицит рук достиг критической отметки. Я не вижу препятствий для того, чтобы «залатать прореху» краткосрочным открытием канала для притока специалистов из Украины. Временную передышку можно использовать для перестройки нашей собственной системы образования и профподготовки, а также для развития научно-исследовательского сегмента, чтобы создать источник собственных кадров».

Надо 100 тысяч, а берем 5000

По мнению Экономической палаты, без быстрого запуска механизма притока кадров ситуация в ряде отраслей может усугубиться. И главную роль в этом процессе играет правительство страны, подчеркивает Владимир Длоуги:

«Уже предпринятого недостаточно. Об этом мы говорим постоянно. Правительство, очевидно находясь под нажимом, в том числе и профсоюзов, не слишком-то склонно открывать чешский трудовой рынок для рабочей силы с Украины. Причем чешские предприниматели постоянно заявляют о желании нанимать именно украинцев. Это обусловлено культурной и языковой близостью. Вдобавок уровень образования у выходцев из Украины достаточно высок. Просто у них нет работы на родине.

Почему бы этим не воспользоваться в краткосрочной перспективе?

Однако сейчас ситуация такова, что в условиях спроса на 100 тысяч работников мы реализуем программу, позволяющую нам принять только 5000 украинцев. К тому же после первичной обработки Экономической палатой и Союзом промышленности заявлений, полученных от предприятий, еще 5 месяцев оформлением необходимых разрешений занимается МВД, МИД и львовское консульство. Что-то тут не так!»

Какие последствия ожидают фирмы из-за нехватки квалифицированных сотрудников?

- «Необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о квалифицированных кадрах! А то, как только заговорят об украинцах, многие себе представляют чернорабочего, подметающего двор или же выполняющего иные второстепенные обязанности. Вдобавок, основываясь на подобном восприятии, профсоюзы заявляют о стремлении фирм выплачивать украинцам минимальные зарплаты. И это якобы должно затормозить рост зарплат чешских работников. Но это неправда!

Учитывая мой личный опыт поездок по разным уголкам страны и результаты проводимых исследований, мне кажется, что в первую очередь существует спрос на людей с профессиональной квалификацией. Нужны работники от слесарей-механиков и водителей до обслуживающего персонала сложных станков. Люди из Украины все это умеют, и чешские предприниматели весьма часто готовы им платить зарплаты, превышающие 20 тысяч крон (по актуальному курсу – более 740 евро)».

Владимир Длоуги не видит со стороны правительства необходимой поддержи идее открытия чешского рынка для украинских кадров.

- «Реальным препятствием является недостаток сотрудников в аппарате МВД и МИД, обрабатывающих заявления. Мешает трудоустройству украинцев «служебный закон». При этом я не обсуждаю вопрос – хорош он или плох. Закон был принят и он содержит в себе ограничения. Однако я считаю, что при желании проблему можно решить, например, путем временных исключений. Я не хочу выступать в роли главного защитника притока украинцев в Чехию, но это краткосрочный способ решения актуальных проблем».

По правилам государства

Приток украинской рабочей силы в Чехию поможет производственным фирмам преодолеть кризис нехватки кадров. Однако для принятия иностранцев государству, вероятно, понадобятся дополнительные средства, например, на расширение детских садов, так как переселенцы обзаведутся семьями. Немаловажным вопросом является также и медицинское обслуживание.

- «Еще десять лет назад в Праге в седьмом столичном районе у выставочного комплекса «Выставиште» существовала нелегальная «биржа труда». Утром в субботу туда съезжались сотни украинских рабочих, а дельцы «разбирали» их в зависимости от нужд. Но сегодня ситуация уже иная.

Об украинцах мы можем сказать, хотя, конечно не все, но в большинстве своем они устраиваются на работу в Чехии легально. Работодатели за них перечисляют взносы в социальную систему, сами рабочие в Чехии платят налоги. Они постепенно становятся нашими гражданами, хоть и иностранного происхождения. Они здесь живут и платят все необходимые взносы, как в социальную систему, так и в медицинскую. Почему бы их детям не жить здесь при тех же условиях, что и коренные чехи? Вдобавок в случае с украинцами, вероятно, нет угрозы, что они создадут некою крупную диаспору, которая подомнет под себя нашу культуру и уничтожит исторические корни».

Президент Экономической палаты Чехии Владимир Длоуги также подчеркивает, что вопросом притока иностранной рабочей силы с Украины в обязательном порядке должны заниматься государственные структуры. Иначе грозит расширение нелегального трудоустройства и появление давления на затормаживание роста зарплат, которым аргументируют свою негативную позицию в данном вопросе чешские профсоюзы.

«Если оставить в действии ограничения или предоставить возможность действовать посредническим агентствам, то они всегда кого-нибудь сюда привезут. В каких-то случаях нелегально, а в каких-то легально. Однако всегда с заработка украинского рабочего они снимут для себя маржу. И именно в этом случае, если правительство не будет рынок регулировать и не откроет его, появится давление на снижение зарплат. В результате украинцы получат намного меньше, и результат будет неприятным.

Вдобавок мы ожидаем введения безвизовых туристических отношений с Украиной, то есть в рамках 90 дней. И если мы к этому моменту не введем регулирующих механизмов для притока рабочей силы из Украины, то в этом случае надо опасаться нарастания объемов нелегального трудоустройства и, как следствие, вновь усиления давления на снижение зарплат», - считает глава Экономической палаты Чехии Владимир Длоуги.