20-01-2017 15:21 | Катерина Айзпурвит, Антон Каймаков

Дональд Трамп, чья победа на президентских выборах США для многих стала неожиданностью, займет свое кресло в Белом доме. И хотя большинство наблюдателей уверены, что политика новоизбранного президента будет куда менее радикальной, чем его предвыборная риторика, никто не спорит с тем, что ситуация в мире претерпит серьезные изменения. Какие ходы сделают крупные игроки – США, Китай, Россия, и как поведет себя в наступающую «эпоху Трампа» Чешская Республика, мы обсудили публицистом, комментатором «Чешского Радио» и сотрудником «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.

У Чехии существует особое, исторически сложившееся отношение к США. В 1918 году именное Соединенные Штаты поддержали создание самостоятельного чехословацкого государства, а в после революции 1989 года Конгресс рукоплескал президенту Вацлаву Гавелу, выступавшему с трибуны от лица государства, избавившегося от коммунистического режима.

– Каковы были до сегодняшнего дня отношения у Чехии с США и как они менялись?

Ефим Фиштейн: «Отношения складывались исторически и имели, я бы сказал, государствообразующий характер, ведь на Соединенные Штаты как на главного международного союзника страны и ее защитника ориентировались многие президенты. Сейчас эта ситуация несколько изменилась, поскольку Чехию возглавляют евроскептики. А раз это так, то можно предположить, что их скепсис относился и к политике президента Барака Обамы.

«Воцарение Трампа» – время надежд и опасений

Сейчас руководители страны не скрывают своих больших ожиданий в связи с «воцарением» Дональда Трампа. Это если говорить о высшем руководстве Чешской Республики – бывшем и нынешнем президентах.

Правительство Чехии и основные политические партии относятся сдержанно, но, я бы сказал, без больших опасений. В целом они воспринимают президентов как, я бы сказал, временных правителей страны, а Американское государство в качестве своего основного союзника. Такое отношение имеет под собой весомый политический фундамент».

– Возможно, для евроскептиков Дональд Трамп и хорош, однако, у правительства может вызывать некие опасения? Дональд Трамп ставит под сомнение НАТО и не жалует Европейский союз.

«Заявление Дональда Трампа по поводу НАТО о том, что оно «несколько устарело», не было доведено им до логического конца. Он не разъяснил, в чем же заключается это «устаревание». Однако можно догадаться, что он имеет в виду, что целеполагание НАТО отвечало вызовом времени в момент создания блока. Сейчас же главной угрозой является терроризм, и НАТО не вполне соответствует выполнению такой задачи. Он имел в виду ситуацию с операцией в Ираке, когда НАТО как организация не поддержало стремление Америки подключиться к ней. В операцию включилось 27 стран, но самых разных. Операция в Ираке, в принципе, не стала натовской. Я думаю, что Дональд Трамп имел в виду именно это событие. В любом случае, Дональд Трамп подчеркнул, что он не собирается ни распускать НАТО, ни выводить США из альянса.

Трамп не собирается выходить из НАТО

Еще жестче эту позицию сформулировал новый министр обороны Соединенных Штатов, боевой генерал, прозванный «бешеной собакой». Он сказал, что обороноспособность и наступательная способность Америки будет только увеличиваться».

– Американский журналист Эрик Бест высказал мнение, что внешняя политика США по отношению к партнерам не изменится. Однако одновременно поговаривают о возможности отмены санкций против России и отступлении от политики «единого целостного Китая». Данная позиция Дональда Трампа идет вразрез с сегодняшней чешской политикой и позицией, как по России, так и по Китаю.

«Прежде всего, надо сказать, что Дональд Трамп – не единственный президент США, который начинает свое правление с иллюзий в отношении российского руководства. Буш заглянул в глаза Путина и увидел там «чуткую и ранимую душу». Накануне своего переизбрания Барак Обама во время встречи с Путиным, думая, что микрофоны уже выключены, а они оставались включенными, и слова облетели все мировые и американские телеканалы, сказал: «Друг Владимир, подожди немного. Меня переизберут, и наша политика радикально изменится. Сейчас я вынужден быть жестким, чтобы меня переизбрали». По отношению к американцам это было, разумеется, обманом, но и иллюзией по поводу того как будут развиваться отношения Америки с Россией. Закончил же Обама на другой ноте – высылкой дипломатов, жесткими заявлениями и прочим».

– Однако сложно отрицать, что, если взять трех политиков, которые, конечно, обладают совершенно разной мерой власти, – Дональда Трампа, Владимира Путина и чешского президента Милоша Земана, – то моральные и жизненные принципов их достаточно близки. Вы не согласны с этим?

Интересы США рано или поздно вступят в конфронтацию с российскими

«Если вглядываться, то многое сближает вообще всех мировых лидеров, а разделяют их, прежде всего, государственные интересы. Сегодня по-прежнему работает старая максима Талейрана – у государств, особенно у великих держав, нет друзей, а есть интересы.

Интересы Соединенных Штатов, вне зависимости от фамилии президента, сидящего в Белом доме, рано или поздно вступят в конфронтацию, в противоречия с российскими интересами, как их понимает Владимир Путин.

Если рассматривать проблему Китая, то это – одна из самых радикальных иллюзий, которую питает Дональд Трамп в отношении Росссии. Он полагает, что можно реализовать план, подобный тому, который удался Генри Киссинджеру в 1972 году. Генри Киссинджер, который сегодня является советником Трампа, в свое время настроил Китай против России, восстановив отношения США с Китаем.

Однако Дональд Трам совершенно не понимает, что времена кардинально изменились. Тогда Китайв треугольнике «США – Россия – КНР» был «номером три» и находился почти в состоянии войны с Россией. Конечно же, привлечь Китай на свою сторону против России тогда было легче. Вдобавок Китай в тот момент собирался реализовывать программу модернизации страны и для него был привлекателен американский рынок.

Трамп не сможет привлечь на свою сторону Россию в конфронтации с Китаем

Сейчас же ситуация совершенно противоположная. Китай является «номером два» в мире, а Россия передвинулась на третье место, и Китай для нее жизненно важен. Для России КНР является единственным естественным союзником, и если сделать из союзника врага, это означает поставить под угрозу российскую территорию – Дальний Восток, Сибирь. Все понимают, что Россия не пойдет на это, особенно на фоне осуществления проекта Евразийского союза и т.д. Трамп питает иллюзии, думая, что привлечет Россию на свою сторону против Китая; в этом он глубоко заблуждается и очень скоро поймет это. Для России союз с Китаем жизненно важен, а союз с Америкой таковым не является».

А как в «китайском контексте» вы оцениваете роль Чешской Республики, которая проводит политику так называемой экономической дипломатии?

«Я считаю, что, точно также как Дональд Трамп, и чешский президент Милош Земан будет глубоко разочарован. Попытки разыграть российскую карту против Китая означают ухудшение отношений. Почему мы должны следовать политике «единого Китая»? В мире много народов, разделенных на два государства. В свое время это была Германия, но и сегодня есть примеры – Северная и Южная Корея. И немецкий народ разделен сегодня между разными государствами. То есть, это – не принцип. Это просто силовое, навязанное КНР решение, что существует политика одного Китая.

И Трамп сегодня это ставит под вопрос. Имея, конечно, другие интересы – стратегические и экономические.

На мой взгляд, президенту Милошу Земану, поставившему на Китай почти весь свой политический потенциал, придется выбирать, что станет для него полной неожиданностью. Он думал, что будет и на стороне российского президента Путина, и на стороне китайского лидера, и сможет как ласковый теленок двух маток сосать.

На самом деле Трамп его ставит перед сложнейшей проблемой: «Выбирайте – или вы с нами и с Россией, или с Китаем». А к этому президент Земан совершенно не готов. Ему пришлось бы пересматривать всю концепцию отношений с Китаем, всю свою так называемую экономическую дипломатию. Сейчас им сделана ставка на Китай. В отношении России все еще действуют санкции. То есть, это большой удар и для чешского президента Милоша Земана, идейный удар. Перед обществом он будет выглядеть как человек, потерявший свое лицо, и будет вынужден менять всю концепцию. Ему придется доказывать всем, что, скажем, на самом деле, он имел в виду российско-американского союзника, а не китайского. Очень не просто это сделать».

В Чехии обсуждается еще один аспект, который вывел на первый план именно президент Милош Земан. Он первым, еще до подтверждения выборщиками, поздравил Дональда Трампа с победой и немедленно вспомнил о связи Трампа с Чехией, о бывшей жене Трампа – Иване Трамповой, предложив назначить ее послом США в Чешской Республике, от чего «страна может получить пользу».

«Думаю, что и в этом проявилась его недальновидность. Что касается должности посла, то я не способен сказать, как воспримет Трамп данное пожелание. Известно заявление Дональда Трампа о том, что он предпочитает дипломатов-профессионалов. Именно поэтому он и отозвал всех американских послов в мире. В качестве аргумента приведено то, что они назначались по политическим мотивам, а не исходя из их профессионализма. Бывшая жена Трампа профессионалом в дипломатии не является, поэтому я не знаю, пройдет ли данный номер. И даже если он пройдет, то вряд ли Милош Земан получит от этого какие-то большие дивиденды. Мы еще даже не знаем, состоится ли в апреле его визит в Вашингтон, как запланировано. Во всяком случае, он не будет первым иностранным представителем в Белом доме. Это точно».

Так или иначе, сложно отрицать, что это первая семья американского президента, так тесно связанная с Чехией, поскольку у Иваны и Дональда Трампа все-таки трое детей. Они ездили в Чехию, проводили здесь время в детские годы и даже в некоторой степени владеют чешским языком, а Иванка Трамп, старшая дочь президента, очень активно присутствует в политике. Может ли это принести дополнительные связи между Чешской Республикой и Белым домом?

«Совершенно независимо от того, как будут звать президента Чехии, у Чешской Республики совершенно особые отношения с Соединенными Штатами, которые сложились исторически. В этом смысле Чехия, в отличие от своих восточно-европейских соседей, «родилась в рубашке», у нее всегда были прекрасные отношения с США. Собственно говоря, она и появилась на свет благодаря личным связям американского президента Вудро Вильсона и Томаша Г. Масарика, и так было почти всегда. Вспомните 1990-е годы, когда госсекретарем США, т. е. министром иностранных дел, была Мадлен Олбрайт, чешка по происхождению, говорящая на еще неплохом чешском языке.

Билл Клинтон прекрасно относился к Чехии, посетил страну, был личным другом Вацлава Гавела; уже тогда говорили о так называемых «особых отношениях». Сейчас эти отношения станут еще более особыми, потому что, как вы правильно сказали, Трамп ощущает Чехию не как одну из восточноевропейских стран, а как родину своей жены, которую он по-прежнему душевно любит – уже не как жену, а как товарища, подругу жизни, как мать его детей, тоже любимых; известно, что у них прекрасные отношения. И дети так же относятся к Чехии – это уникальная ситуация. Говоря о прошлом, я забыл упомянуть Джона Керри, у которого предки тоже отсюда. Это просто – удача судьбы, и я уверен, что отношения между Чехией и США при Трампе наверняка будут очень тесными и хорошими, лучше, во всяком случае, чем со многими другими, у которых нет с ним семейных связей. Вы прекрасно знаете, что Трамп здесь бывал, и коммунистическая разведка завела на него отдельную папку, у него здесь есть досье. То есть у него есть здесь прошлое, особое отношение к Чехии, и думаю, что Чехия от этого выиграет».

В игре остается Россия. Как все упомянутое может повлиять на чешскую внешнюю политику? Чехия находится в ситуации, когда и со стороны Европейского союза, и со стороны Америки введены санкции против России, в том числе и в отношении конкретных физических лиц. При этом Чехия разделена. Президент занимает одну позицию, а правительство Чешской Республики все-таки солидаризируется с позицией Евросоюза.

«Несомненно. И несомненно, это отразится на дальнейшем развитии чешско-российских отношений. Напомню, что нынешнее правительство, считающееся левоцентристским, так как во главе стоит социал-демократическая партия, начинало с более благоприятных позиций по отношению к России, чем сейчас. Даже поговаривали о том, что страна, скорее, склоняется к отмене санкций, так как не хочет следовать шаблону Европейского союза. Со временем это отношение изменилось в сторону ужесточения. Министр иностранных дел и министр экономики, чья жена, кстати, связано по происхождению с Россией, изменили свое отношение, стали более сдержанными и поддержали антироссийские санкции ЕС.

Сейчас, я бы сказал, Чехия, как страна не определяющая, а следующая общей политической линии, будет всецело зависеть от того, как будут развиваться отношения меду Европейским союзом и Россией.

Можно ожидать, что с приходом Трампа, возможно, санкции будут увязываться с какими-то другими аспектами. Дональд Трамп вдруг заявил, что ядерное разоружение является предметом обсуждения и может быть обменено на отмену санкций. Однако, как правильно заметил Барак Обама, санкции вводились не из-за ядерного вооружения. Увязывать в данном случае санкции и разоружение сложно.

Чехия не способна проводить самостоятельную политику в отношении России

Однако Чехия не может проводить самостоятельную, принципиально противоположную политику по отношении к России. Поэтому я думаю, что чешско-российские отношения будут всецело зависеть от отношений всего Евросоюза.

Здесь можно ожидать, что, может быть, и Путин пойдет на некие уступки, которые будут проданы общественности в качестве некоего радикального компромисса в отношении Донбасса, Крыма. Если же этого не произойдет, то, скорее всего, нужно ожидать, что или санкции будет продолжены в нынешнем составе Евросоюза, или ЕС претерпит какие-то грандиозные изменения, в том числе и политические. Тогда, может быть, будут сняты и санкции. Но мне это кажется менее вероятным, чем первый вариант с продолжением санкций, как минимум до конца этого года. Одновременно будет ожидаться какая-то встречная реакция с российской стороны. Если же ее не будет, потерять лицо в нынешней своей ситуации Евросоюз не может себе позволить».