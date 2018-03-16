Суперпрезидентская Россия

Избрание, точнее, переизбрание главы Российской Федерации проходит на фоне крайнего обострения отношений с Великобританией после покушения в Солсбери, реакция на которое ожидается со стороны всех стран НАТО и Евросоюза, включая Чехию. Как будут складываться чешско-российские отношения после того, как Владимир Путин начнет отсчет нового шестилетнего срока своего правления? С этим вопросом «Радио Прага» обратилось к известному чешскому политологу, специалисту по России Михаилу Романцову.

– В отличие от Чехии, где исход выборов до последнего момента оставался неясен, никто не сомневается в том, кто станет следующим президентом России. Владимир Путин остается у власти фактически уже 18 лет. Как такая фигура, воплощающая несменяемость власти, воспринимается чешским обществом и различными политическими кругами? Кто поддерживает Путина, а кто его не приемлет?

– Коммунистическая партия Чехии и Моравии во многих вопросах, прежде всего внешней политики, поддерживает позицию России. Так что чешские коммунисты, разумеется, будут довольны победой Путина. Что касается остальных партий в Чехии, я думаю, у них какого-то особого подхода к этому вопросу.

– Хотя исход выборов предопределен, они станут в российской политике своего рода новой точкой отсчета. Можно ли ожидать каких-либо перемен в чешско-российских отношениях на четвертом президентском сроке Владимира Путина?

– Мне сложно это представить. Двусторонние отношения будут продолжаться в том же ключе, в котором они складывались до сих пор.

– В связи с выборами в России многие напоминают о близких связях и хороших отношениях Милоша Земана, только что переизбранного на второй президентский срок, с Владимиром Путиным.

– В отношениях между Земаном и Путиным сложно говорить о каком-то балансе. Российская Федерация, хотя и не указано в конституции, однако фактически, – президентская, даже суперпрезидентская республика. Чехия – парламентская республика. Так что разница в положении Владимира Путина и Милоша Земана не дает оснований для установления каких-то особых отношений между Чехией и Россией. Я полагаю, Милош Земан будет доволен победой Путина, однако этим все и ограничится.

Чешские коммунисты – за Владимира Путина

– Чешские СМИ предполагают, что после переизбрания на второй срок Милош Земан окончательно откажется от западной, европейской повестки и будет обращать взоры на Россию и Китай. Согласны ли вы с этим предположением? И что это может принести чешскому обществу?

– Да, я согласен с этой оценкой, однако, к счастью, президент – далеко не главная фигура в чешской внешней политике. Милош Земан лично куда-то ездит, с кем-то общается, однако в целом политика Чешской Республики, за которую ответственно правительство, остается прозападной.

– Недавно Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Эту речь многие мировые и российские СМИ оценили как милитаристскую. Следует ли Чехии тоже испытывать определенные опасения, или к Чешской Республике у Путина все же другое отношение?

– Большинство чешских СМИ и политиков согласны с оценкой, которую дали речи Путина в Европе и США. И только чешские коммунисты всячески защищали позицию российского президента.

Российский рынок – только 2% чешского экспорта

– Как вы можете прокомментировать экономические отношения двух стран? С одной стороны, Чехия – член Евросоюза и поддерживает введенные антироссийские санкции, с другой, стремится – и это видно активно действовать на российском рынке. К тому же Чешская Республика связана с Российской Федерацией в газовой и атомной сферах. Может ли все это стать рычагом определенного давления со стороны России?

– Исключать такой вариант нельзя, поскольку Россия в последние годы неоднократно пыталась давить на разные европейские страны, которые зависят от поставок российского газа и нефти. Так что можно представить ситуацию, при которой Россия будет оказывать давление на Чехию в связи с поставками топлива для АЭС, однако до сих пор, насколько мне известно, такого не происходило.

Что касается экономики в целом, то, насколько я помню, только около 2% нашего экспорта поступает на рынок Российской Федерации и более 80% – на рынки стран Евросоюза. Так что хотя российский рынок представляет определенный интерес для некоторых чешских компаний, в целом это – очень незначительная доля чешского экспорта.

– Скажется ли на чешско-российских отношениях кризис, который произошел после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери? Только что министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий выразил солидарность с Великобританией. Однако и он, и бывший глава МИД Любомир Заоралек сообщают, что Чехия не собирается следовать примеру Соединенного Королевства и высылать российских дипломатов. Изменится ли вообще как-то формат чешско-российских отношений на фоне этого скандала?

В деле Скрипаля Чехия поддерживает Великобританию как союзник

– Сейчас на это вопрос достаточно трудно ответить, поскольку мы не знаем, как этот вопрос будет решен в ходе обсуждения в рамках НАТО. Возможно, когда появятся какие-то новые данные, и пройдет обсуждение в структурах Североатлантического альянса, чешская позиция как-то изменится. На данный момент известно только, что Чешская Республика поддерживает Великобританию как союзник.

– Стоит ли, на ваш взгляд, чешским властям опасаться того, что подобное может произойти, например, в Праге?

– Будем надеяться, что ничего подобного в чешской столице не случится. Если бы это произошло, то, как мы надеемся, союзники тоже будут нас поддерживать. Однако, будем надеяться, что ничего подобного не случится не только в Праге, но уже нигде в Европе.