Семья оффлайн: не бойся отключить свой телефон!

— Расскажите, как вы пришли к теме «Семья оффлайн»?

— Так уж случается, что когда люди начинают заниматься тем, что их волнует или что их сильно интересует, то потом эту мысль они развивают дальше. Так получилось и у нас, когда я работала в центрах помощи матерям. У меня была коллега, с которой мы сотрудничали в таких направлениях как помощь в период раннего детства – у нее есть ряд своих проектов на эту тему – так вот, я ее спрашивала, что мне делать, если у моего сына все время в руках телефон. Нам это мешает, нас это волнует и влияет на нас, это ситуация вызвала сложности в общении в семье, подрывала хорошие взаимоотношения.

Естественным является то, когда люди больше находятся на свежем воздухе, когда они чаще бывают вместе, а эти цифровые технологии частично нарушают этот ритм. Мы долго беседовали об этом, советовались и возвращались к теме не раз и, в конце концов, договорились, что эта тема настолько значима, что нам бы стоило заняться ей вплотную.

— И какие шаги вы предприняли?

Книга – это первое медиа, которое должен взять в руки ребенок. Книга, а не телефон или планшет.

— Я далеко не единственная, кого эта тема волнует и у кого есть проблемы такого рода с детьми или вообще в семье. Поэтому мы создали пилотную кампанию, в рамках которой мы обратились к центрам помощи матерям в Либерецком крае, чтобы выяснить, интересно ли это вообще кому-нибудь – родителям, специалистам в этой области, и выяснили, что это очень занимательная тема, и мы далеко не одиноки и есть много неравнодушных к этому вопросу людей.

Эта проблема касается не только телефонов, но и вообще всех цифровых технологий и компьютеров. Дети в нашем веке, которым примерно около 10 лет, проводят очень много времени за компьютерными играми. Очень тяжело прийти с ними к какому-то разумному компромиссу: что является достаточным для ребенка и при этом приемлемым для родителя, сколько времени ребенок может проводить за увлекательным для него занятием, а что уже, наоборот, является неприятным или некомфортным и оказывает влияние на режим жизни всей семьи.

— Существует ли такая оптимальная продолжительность?

— К сожалению, дети нуждаются в большем количестве времени для проведения за компьютерными играми, нежели считают родители. Мы дома пробовали разные методы, техники и лимиты: пробовали, например, хватит ли ребенку одного часа в день. Это устраивало нас, но не устраивало нашего сына. Так что мы пробовали выделить ему определенный, так скажем, недельный бюджет, которым он бы мог распорядиться по своему усмотрению. По сути это очень сложная дисциплина для обеих сторон, потому что дети в этом возрасте не могут это сами проконтролировать. Даже в том случае, когда мы им определим количество минут, часов, в момент, когда они сосредоточатся на игре на максимум, они уже не способны отслеживать время. Так что это задача наша, родительская.

— Представим ситуацию: маме нужно поработать или просто заняться своими делами, и, испытав все возможные способы и не зная, как еще отвлечь ребенка, она дает ему планшет с играми. Это повторяется неоднократно. Ребенок, разумеется, увлекается настолько, что через некоторое время любому развлечению на свежем воздухе предпочитает электронную игрушку. Каково ваше мнение по поводу такого решения матери?

— Мы выяснили, что необходимо начинать подготовку к миру цифровых технологий, начиная с раннего детства – настроиться на то, как подготовить ребенка к использованию этих технологий. Наша идея о семье оффлайн как раз об этом – о превентивных мерах, о профилактике зависимости, чтобы не сложилось такой ситуации, в которой мы сейчас: имея десятилетнего ребенка, мы уже вынуждены решать проблему. Идеально, когда родители ведут себя очень осознанно и размышляют, прежде чем вообще впервые дать ребенку в руки телефон или планшет.

— Когда и как это стоит делать?

— В моей семье мы учились на собственных ошибках: мы впервые дали сыну в руки его первый телефон, а потом и следующий, в качестве подарка. Тем самым мы сами себя лишили возможности регулировать ситуацию. Родители дают детям телефон или компьютер, как устройство, которое можно использовать – прежде всего, конечно, телефон, потому что мы боимся за ребенка, когда он возвращается один из школы или кружка. Так вот, мы могли бы эту ситуацию разрешить так: дать ребенку телефон со словами: «Вот тебе телефон, чтобы мы могли быть на связи», в этом случае у нас, родителей, остается куда больше возможностей установить свои правила его использования. То есть, когда мы хотим, чтобы ребенок делал уроки, шел на кружок, занимался чем-то другим, шел гулять, у нас будет больше шансов договориться о том, что телефон на это время будет отложен и выключен. Если же мы дарим ребенку телефон, то может получиться так, как вышло у нас: наш сын сказал нам: «Это же мое, я могу делать с ним, что хочу». Конечно, родители могут и надавить, но мы же знаем, что запреты, приказы, угрозы – это далеко не лучший вариант. Всегда лучше попытаться найти решение и договориться с ребенком.

Психологи утверждают: очень важно, чтобы до шестилетнего возраста к ребенку в руки не попал планшет или телефон, потому что для них в это время самое главное – воспринимать окружающий мир – реальный мир. Только потом они могут познакомиться с виртуальным. Еще один важный этап – двухлетний возраст, до его наступления детям бы не следовало смотреть телевизор.

— В каком ключе следует вести беседы на эту тему?

— Необходимо с детьми говорить, обсуждать, как использовать эти вещи, для чего они предназначены. Технологии должны быть добрым слугой, а не злым владыкой. Весь наш проект – Семья оффлайн – о поиске равновесия. Дети должны осознавать, что им необходимо быть здоровыми, что они должны чувствовать себя счастливыми и довольными жизнью, что их жизнь должна быть в равновесии. На наши мероприятия для широкой общественности мы всегда привозим весы, на одной чаше которых дети могут взвесить мобильный телефон, а на другой – грузики с названием частей жизни, которые должны бы быть в равновесии с использованием цифровых технологий: семья, образование или школа, движение, спорт, отдых, здоровое питание. Это комплекс, который должен продемонстрировать детям важность этих понятий.

Профилактикой проблем и кризиса в семье являются три совместных семейных трапезы в неделю.

— Как мы можем контролировать использование цифровых технологий дома и в собственной жизни, если наш окружающий мир с каждым днем становится все более «оцифрованным», иногда и работа на сто процентов связана с использованием этих самых технологий? Все чаще слышишь вопрос, например: «У тебя все в порядке, почему ты не был(а) вчера онлайн?»

— В первую очередь, речь идет, конечно, о нас, о взрослых, о нашем внутреннем настрое и решении. В том, что касается работы в рамках нашего проекта, то мы будем расширять свою деятельность не только на начальные школы, но и на детские сады, причем ориентироваться, в первую очередь, на родителей. Собственно, все наши акции для общественности направлены на коммуникацию со взрослыми.

У нас, у взрослых, всегда есть возможность выбора. Это личный выбор каждого человека, какая у него работа и сколько своего времени он готов ей посвятить. Я верю, что каждый, кто хочет иметь свою жизнь – и снова я вернусь к этому слову – в равновесии, может принять все меры для того, чтобы не только качественно выполнять свою работу, но и суметь найти время для того, чтобы «выключиться», отдохнуть, подзарядить батарейки и прийти в себя.

Постоянная жизнь онлайн вызывает сильный стресс, в результате чего появляются проблемы со здоровьем, нарушения сна, мы становимся более раздражительными.

— Как вы полагаете, для того чтобы ребенок научился разумному использованию компьютера и телефона, родители должны непременно подавать ему пример?

— Мы, родители, являемся образцами поведения для наших детей. Дети копируют все, что видят дома, начиная с раннего возраста, причем с поразительной точностью. Так что, конечно, когда они видят, как родители приходят домой и садятся за компьютер, то будут воспринимать это, как норму, как совершенно обыкновенную вещь, и будут делать точно так же.

Мы обнаружили, в частности, что родители часто, сами того не понимая, сами же и приучают ребенка к чрезмерному использованию цифровых технологий. Например, как-то я стала свидетельницей следующей ситуации: в одном из центров помощи матери женщина пеленала сына, ребенку это, конечно, не нравилось, он крутился. Первое, что маме попалось под руку, был, конечно же, телефон, который она и дала ребенку, чтобы спокойно поменять ему пеленки. Кроме того, сейчас существуют игрушечные телефоны, компьютеры. Таким образом ребенок постепенно приучается к тому, что телефон или компьютер является прямо-таки неотъемлемой частью жизни.

Мы беседовали с создательницей проекта «Семья оффлайн» Ленкой Аккермановой.