Русский андеграунд в пражском контексте

В этом году стать гостями мероприятия согласились австрийский поэт, прозаик и эссеист Роберт Менассе, американский писатель, автор триллеров и детективных рассказов Джозеф Кэнон, турецкая писательница и журналистка Айша Кулин и др. Фестиваль, чья история началась еще в далеком 1991 году, проходил в чешской столице 10 по 15 ноября.

«Радио Прага» побеседовало с поэтом, переводчиком, певцом и гитаристом Кириллом Медведевым – единственным участником фестиваля из России. Публике он был представлен как бескомпромиссный «нелидер», «частично вышедший из тени поколения андеграунда, которое стоит на позициях отрицания ценностей путинизма».

– В этом году вы впервые приехали на фестиваль?

– Да, я в нем принимаю участие впервые, но до этого мне уже дважды приходилось бывать в Праге – двадцать лет назад – во время частной поездки и два года назад со своей группой «Аркадий Коц» – тогда в клубе «Люцерна» мы играли на фестивале, посвященному памяти Вацлава Гавела.

– Позавчера состоялось ваше выступление в Сенате Чешской Республики. Что из своих произведений вы там представили?

– Я прочитал несколько довольно старых стихотворений – это была просьба организаторов фестиваля, а также одно из своей новой книги «Поход на мэрию». Стихотворение посвящено моему сну, в котором я участвовал в убийстве президента России. Перевод на чешский для зрителей был сделан заранее (английский вариант у меня уже имелся), поэтому хочется верить, что все присутствующие правильно поняли их смысл.

С политикой нужно спорить

– Ваши эссе там тоже звучали?

– Нет, эссе на чтении не было, но зато я исполнил две свои песни – меня об этом тоже попросили. Мне нужно было уложиться в отведенное мне программой время, ведь после этого я еще отвечал на вопросы... Таким образом, в результате получилось некое смешение жанров. Тексты обеих композиций были тоже переведены на чешский. Песни нашей группы написаны как на стихи русских и зарубежных авторов, так и на наши собственные.

– Чему вы себя больше всего посвящаете в последнее время: поэзии, прозе, эссеистике?

– В первую очередь, – это песни и публицистика, стихотворений появляется меньше. Тем не менее, я знаю, что существуют определенные периоды: сначала наступает затишье, а потом на тебя накатывает потребность высказаться, которую ни посредством статей, ни песен или выступлений удовлетворить нельзя. Тогда я снова обращаюсь к поэзии.

– Насколько много политики в ваших новых произведениях?

– В стихах, конечно, политики много, однако специально я перед собой такой задачи не ставлю – даже наоборот – я стараюсь, чтобы каких-то заранее сформулированных и готовых идей, лозунгов и тезисов было как можно меньше – для этого существуют другие жанры. В стихи политика попадает в качестве чего-то, что нужно проблематизировать, она находится в противоречивых отношениях с другими сферами моей жизни: личной, творческой, или же просто с созерцанием. Не то чтобы я ее критиковал – в поэзии меня привлекает столкновение политизированного подхода к миру и максимального отстранения, содержащего в себе элемент личного, уязвимого. И, как мне кажется, подобное столкновение в поэзии приносит свои плоды.

«Крепкому» словцу в поэзии – место

– Есть ли в ваших произведениях места, где вы выражаетесь резко, колко в адрес современной российской политики? Используете ли вы обсценную, нецензурную лексику?

– Да, и она имеется, ведь это тоже часть жизни, эти слова выражают определенные эмоции. Как бы там ни было, не во всех жанрах можно воспользоваться подобным словарным запасом – нельзя, например, писать статьи с матерными словами, здесь автор скован, не может в полной мере дать волю своим чувствам. Песни – это еще один жанр, существующий по своим канонам: когда ты поешь, то понимаешь, что где-то рядом могут быть дети или люди, которых бы это оскорбило. Я бы сказал, что песня является – в хорошем смысле этого слова – «усредненным» жанром. Поэзия для меня – это полная свобода, где, соответственно, можно все.

По мнению Кирилла Медведева, каждый человек должен знать себе цену, а «эстетический террор – гораздо хуже, чем террор моральный».

– Издавались ли вы уже на чешском языке?

– Нет, пока еще моих книг здесь не выходило – на это я могу только надеяться. Однако сейчас, после чтения, появляются люди, которые бы меня хотели переводить. Возникнет ли в итоге книга или просто публикация нескольких стихотворений – я не знаю. Было бы здорово…

– Сегодня во время дискуссии в Анежском монастыре на чешский язык вас блестяще переводил Милан Дворжак, подаривший чешскому читателю произведения таких русских авторов, как Булгаков, Маяковский, Пушкин, Лермонтов, Окуджава и др. Не предложил ли он вам дальнейшее сотрудничество?

– Нет, не предлагал, но, должен сказать, его великолепным синхронным переводом я сегодня был совершенно потрясен. Редко встречаются такие профессионалы, которые бы настолько хорошо чувствовали язык.

– Планируете ли вы и в следующем году стать участником этого или другого литературного фестиваля?

– Предложений пока не было, но я был бы очень рад. Мне понравилось, что интерес к данному фестивалю огромный: полный зал был и в день моего первого выступления, и здесь, в Анежском монастыре.

Кирилл Медведев родился в Москве в 1975 году. В 1992–1995 гг. учился на истфаке МГУ, в 2000 г. окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Среди его наиболее известных произведений – книги «Все плохо» (2002), «Вторжение» (2002), «Тексты, изданные без ведома автора» (2005), «Жить долго, умереть молодым» и др. В 2014 г. за книгу «Поход на мэрию» Медведев был удостоен Премии Андрея Белого в номинации «Поэзия».