23-12-2016 15:08 | Антон Каймаков

«Для чего создаются гражданские объединения и общественные организации? Собираются граждане, которые хотят что-то претворить в жизнь, – доказать, убедить в чем-то политиков и более широкую общественность, образуют организацию, выбирают своих представителей и пытаются свои идеи претворить в жизнь. Российское же представление об общественных организациях – это «дядя сверху» должен собрать каких-то людей, назначить руководство, «кормиться» из какого-то госбюджета и делать ту политику, которая «дядям» нужна», – негодует по поводу «дикого представления российских чиновников» о задачах и способе существования общественных организаций Игорь Золотарев, председатель общества «Русская традиция».

Организация считает себя преемницей русской эмиграции «первой волны» и стремится хранить культурное, научное и духовное наследие русской интеллигенции, выброшенной революцией из России в Чехословакию.

«Русской традиции», объединяющей граждан Чехии с русскими корнями, издающей ежемесячный журнал «Русское слово» и книги по истории русской эмиграции в Чехословакии, также приходилось противостоять давлению со стороны российских посольских структур, стремившихся привести к некоему общему знаменателю деятельность общественной организации, созданной – не будем забывать – как чешская структура.

Дядя из колхоза

Глава «Русской традиции»: «Это касается и стремления посольства и МИД России контролировать и организовывать жизнь соотечественников. Например, в 2008-2010 годах, когда в Чехии, был пик создания организаций...

Посольству стало трудно работать с десятком различных организаций и появилось желание создать «колхоз», чтобы говорить с одним человеком, с единой организацией. Тогда и началось создание координационных советов, появилась «Русская диаспора» и так далее. Причем шло это все сверху, контролируемо. Еще не было самой организации, но уже было ясно, кого нужно поставить на пост ее главы и так далее».

В качестве второго примера Игорь Золотарев приводит пражскую Общеевропейскую конференцию российских соотечественников 2007 года. Ее резолюции и иные материалы сверялись до запятой и публиковались только после утверждения Москвой.

Если российская сторона создает собственную организацию, то имеет полное право командовать и утверждать ее документы везде, где им угодно.

Однако русская община в Чехии в эту категорию не попадает. Существует организация «Русская традиция», у которой есть свой журнал «Русское слово» и живут они абсолютно независимой жизнью. Или это не так?

Игорь Золотарев: «В Чешской Республике на сегодняшний день существует 14 национальных меньшинств. И государство, в соответствии с общеевропейскими законами, заботится об этих национальных меньшинствах, предоставляя им организационные и финансовые условия для поддержки своих языковых, культурных и других традиций. Это относится к национальному меньшинству, то есть речь идет о гражданах Чешской Республики, которые относятся и декларируют в качестве своей национальности – русскую, болгарскую или иную…

Граждане и гости

Со стороны российских чиновников во многих случаях осуществляется специальное смешивание отдельных понятий. В рамках «русской диаспоры» ими воедино объединяется как часть чешских граждан, имеющих русскую национальность, так и иностранцы, находящиеся здесь на положении, скажем так, «гостей Чешской Республики».

Здесь же существует ясное разделение. Российская сторона может абсолютно легитимно заботиться о своих гражданах на территории Чешской Республики, помогая им организовывать свою жизнь – культурную и прочую. Однако уже никоим образом российская сторона не может влиять и организовывать жизнь в рамках русского национального меньшинства Чешской Республики.

Смешивая эти понятия, естественно, российская сторона пытается влиять на политику Чешской Республики в отношении нацменьшинств вообще, в том числе и русскую».

Что касается «Русской традиции» (http://www.ruslo.cz/index.php/obshchestvo), и журнала «Русское слово», то до определенного момента, например, имело место вмешательство в освещение изданием различных исторических аспектов.

Ату его, ату!

«Некоторые статьи каким-то российским чиновникам не нравятся, и они пытаются писать кляузы на нас в чешское Министерство культуры, влиять на дотационную политику финансовой поддержки нашего издания, воздействовать на то, каким образом происходит выбор представителей русского национального меньшинства в Совет правительства Чехии. Существуют попытки оказать влияния на то, как и какие составляются отчеты о жизни русской диаспоры, в том числе русского меньшинства, а также имеет место стремление влиять на их содержание», – рассказывает руководитель «Русской традиции», история которой насчитывает уже 15 лет.

Примером может служить статья, посвященная истории Второй мировой войны – «Весна освобождения — весна беспредела», опубликованная в майском номере журнала «Русское слово» за 2010 год.

«В этой статье на основании известных и подтвержденных исторических фактов говорилось о том, какое происходило самоуправство, совершались бесчинства и просто преступления красноармейцами на освобожденных территориях Европы, в том числе и Чехословакии. Эта статья, конечно, вызвала очень бурную реакцию, и я знаю, что посольство пыталось организовать судебную жалобу на редакцию.

Собирались экспертные отзывы российских историков и журналистов… В конце концов, на судебное дело собранные материалы не потянули, так как ряд отзывов подтвердили правоту автора. Например, положительный для нас отзыв написал многолетний сотрудник «Известий» Леонид Шинкарев.

Но, если дело не потянуло на судебную жалобу, то оно вполне подошло для того, чтобы целый ряд лиц и приближенных к посольству организаций написали на нас жалобы в Министерство культуры ЧР. Ведомство рассмотрело их и признало безосновательными.

Совершенно ясно, что во многих случаях влияние посольства оказывается не только прямым образом – посредством жалоб… Им создается атмосфера, при на нашу организацию ставится клеймо «неприемлемой» для круга тех организаций, фирм и людей, которые тесно сотрудничают с посольством.

Вместо того чтобы посольство каким-то образом пыталось объединять, консолидировать русскую диаспору на самых общих основах и принципах, оно, наоборот, занимается интригами и селекцией, указывая на «хороших» и «плохих», которых надо опасаться».

Был и еще один эпизод, связанный с попыткой давления со стороны российского посольства в период издания книги «Дом в изгнании», которая до сих пор остается основной публикацией «Русской традиции! И пользуется широким успехом, как в Чехии, так в России и в Западной Европе.

По русской традиции

Это книга о судьбах конкретных представителей послереволюционной русской эмиграции, которые волей судьбы оказались в Чехословакии – нашли здесь свой дом.

Сначала российское посольство проявило интерес к сотрудничеству при выпуске исторической книги, предложив также и финансовую поддержку. Предисловие к книге в рамках сотрудничества должен был написать Сергей Лавров.

Как подчеркнул Игорь Золотарев, сразу было оговорено, что посольство России не будет вмешиваться в содержание публикации. Однако о процессе ее подготовки дипломатическое представительство периодически пыталось влиять на представляемцю информацию.

«Изначально вся работа проходила по утвержденному плану, однако, когда уже подошло время передачи книги в типографию, полная версия текста была отправлена в посольство, вдруг дипломатическое представительство потребовало встречи и осуществления правок в книге.

Нами были составлены биографии наиболее видных представителей эмиграции – академиков, профессоров, генералов, видных представителей культурной и общественной жизни. Начли было очень интересным, а завершалось – «философским пароходом», то есть бегством из Крыма в Турцию, а потом в Чехословакию. А самое страшное, что в 1945 году их вновь настигла советская власть. СМЕРШ в Праге арестовал сотни людей, увез их и многих замучил в советском ГУЛАГе.

Именно эта часть никоим образом не укладывалась в представления о том, как должна выглядеть книга о соотечественниках за рубежом. В редакции перед коллективом авторов и редакторов выступил пресс-атташе российского посольства и заявил, что либо книга будет скорректирована так, как этого желает посольство, либо дипломатическое представительство выходит из сотрудничества, чтобы не иметь ничего общего с изданием книги, и требует вернуть авансовую сумму и оригинал письма Лаврова.

У нас произошла достаточно бурная дискуссия по поводу стремления посольства цензурировать книгу и по поводу возможностей ее издания без упомянутой поддержки. Мы, конечно, оказались в сложной ситуации, но все равно было принято решение, что мы лучше расстанемся с деньгами посольства и рискуем не издать книгу, если не удастся собрать необходимую сумму, но мы не будем писать неправду или правду замалчивать».

Без Власова и ГУЛАГа

Какого рода поправок требовало посольство, что хотело убрать из книги?

«Практически они хотели убрать заключительные страницы множества биографий людей, угнанных в ГУЛАГ, где их жизнь и оборвалась. Касалось это и статьи о власовском движении. Причем исключать ее было невозможно. Ряд представителей русской иммиграции присоединились к Власову, освобождение Праги связано с подразделениями Власова, многие из которых были здесь разгромлены, да и Власова арестовали именно в Праге.

Такие вмешательства касаются не только нас. Всю послереволюционную историю России сейчас пытаются переписать и перерисовать в розовом цвете.

Но было-то иначе. Я имею в виду то, что - да, многие не по своей воле покинули родину, но целый ряд из них, что книга выявляла, нашли свой дом и свою жизнь организовали, и продолжали свою работу достаточно плодотворно. Причем не только в Чехословакии, но и в целом ряде стран Западной Европы».

Сегодня давление продолжает оказываться или вас оставили в покое?

«Нас, скорее, оставили в покое. Прямого давления на нас не оказывается. Естественно, что нас пытаются оградить от каких-то процессов и мероприятий, происходящих в рамках чешско-российского взаимодействия и сотрудничества. Но на нашу работу непосредственного влияния это не оказывает.

Пропаганда действует

Печально, однако, то, что попытка регулировать сегодняшнюю жизнь и представления об исторических событиях имеют свой результат. Например, существуют попытки видоизменить историю бесчинств 1945 года по отношению к представителям русской иммиграции. Многие из них в то время уже являлись чехословацкими гражданами, и СМЕРШ не имел права их арестовывать или куда-либо увозить. Однако это произошло. То, что российская сторона тогда и сейчас пытается представить, как будто речь шла о гражданах России, Российской Империи и на них распространялась юрисдикция… Какая только? Не понятно…

На них, как и везде, распространялась юрисдикция большевистского беззакония! Эта юрисдикция была всегда в силе.

Но на некоторых людей это до сих пор имеет влияние. И в дискуссиях к некоторым своим статьям я вижу, что есть люди, реагирующие именно в этом духе. Они пытаются представить, что некоторым русским иммигрантам и власовцам лучше было сдаваться СМЕРШ и таким образом избежать расправы со стороны чехословацких революционных отрядов. Это жуткое передергивание фактов… Тем не менее, это и есть результат российского, посольского влияния в сфере тем, которые мы обсуждаем.».

Можно говорить о разворачивании пропаганды со стороны каких-то российских структур с целью влияния на чешское общество?

«Безусловно. Затронутые нами во время беседы события и являются попыткой влияния на чешское общественное мнение. Русская диаспора неотделима от жизни чешского общества. Что такое русское меньшинство? Это органичная составляющая чешского общества. То, что делаем мы, конечно является крупицей в общей культуре и жизни чешского общества, это ее составная часть. Естественно, влияя на нее и выворачивая каким-то образом, оказывается влияние и на общество в целом».