Православное Рождество в Праге – новое эхо старого стиля

Этот храм вошел в чешскую и мировую историю как памятник Сопротивления — здесь пролилась кровь участников покушения на Гейдриха, а епископ Горазд и все православные, давшие им убежище, стали новомучениками. Сегодня это — храм-памятник и одновременно действующая православная церковь, где служат утренние и всенощные, крестят, венчают, встречают праздники.

Храм недаром носит имя святых Кирилла и Мефодия — ведь именно в Великую Моравию двенадцать веков назад пришли Солунские братья, принеся славянам христианство Византии и таинственные изгибы глаголицы. Многие века православие оставалось на перефирии чешской духовной жизни, однако в ХХ веке получило новый толчок развития.

За плечами настоятеля храма отца Вацлава Ежека – служение на Кипре и в Австралии, преподавание теологии. С отцом Вацлавом мы беседуем не только о Рождестве, но и о судьбах чешского православия, о том месте, которое эта христианская конфессия занимает в сегодняшнем чешском обществе, и о том, как живется в современной Чехии христианам по юлианскому календарю.

– Абсолютное большинство жителей Чехии празднует Рождество 25 декабря — это большое не только религиозное, но, прежде всего, общественное событие. Однако православная церковь Чешских земель и Словакии, наряду с несколькими другими православными церквями, отмечает этот праздник по юлианскому календарю. Как вам удается сохранять в неприкосновенности эту дату?

Духовная глубина старого календаря

– И со стороны коренных чехов, и со стороны людей, которые сюда переехали, мы наблюдаем интерес к тому, чтобы отмечать Рождество по старому стилю. Я и сам этому удивляюсь, но, вероятно, старый календарь имеет свою духовную притягательность, связанную с празднованием Рождества в раннем христианстве и православием в целом. То есть, как это ни удивительно, но среди как чехов, так и людей других национальностей есть те, кто предпочитает отмечать праздники по старому стилю.

– То есть эти люди не ходят на ночную мессу 24 декабря? Ведь посещение храма в этот день, одна из главных чешских национальных традиций, причем даже для тех, кто обычно в церковь не ходит...

– В нашем храме мы отмечаем Рождество и по новому календарю. Я думаю, что хорошо находить компромисс — для тех, кто привык к новому стилю, важно прожить православное Рождество и в соответствии с ним — в тот самый день. И для тех, кто в православие перешел, этот компромисс служит мостиком к тому, чтобы они следовали дальше, и пришли к тому, чтобы праздновать Рождество по старому стилю.

– Вы считаете, что для чехов Рождество по старому стилю – это, в определенной степени, возвращение к традиции Кирилла и Мефодия?

– Вопрос календаря и его теология — один из самых сложных в церкви. Существует, наверное, только небольшая горстка специалистов, которые до конца разобрались в математических и астрономических вопросах, связанных с календарем и его литургическими праздниками. Так что вряд ли кто-то может тут считать себя специалистом. Полагаю, что во многом это связано с интуицией — интуитивное обращение к тому, что было признано, что было правильным, и те люди, которые не являются ни математиками, ни теологами, просто чувствуют, что старый календарь являлся опытом раннехристианской церкви, и у них просто возникает духовное чувство, что там - правда, то, что делается правильным образом. Думаю, возвращение к старому стилю связано с тем, что мы живем в эпоху, когда все — не постоянно, так что это — способ найти те ценности, в которых так сегодня нуждается человек. Даже если человек не понимает все вытекающие из этого взаимосвязи, старый календарь служит символом того, что может быть для нас притягательным, что существовало раньше, в том числе и как традиция Кирилла и Мефодия.

– Однако и сама христианская церковь всегда говорила о том, что произошедшее в XI веке разделение не было правильным, что высшая задача — вернуться к единству, а двойной календарь ее лишь больше разъединяет...

Не все в мире подчинено рациональности…

– Думаю, это – вопрос отношений мистики и рационализма. Мы можем вести бесконечные дебаты о том, что 24 и 25 декабря — это та верная дата согласно неким расчетам, логике и т. д. На это я могу сказать, что 7 января — это тот календарь, который соответствует духовному опыту и не опирается на рационализм. Вопрос календаря – битва между двумя подходами к пониманию мира – рационалистическим и духовным. Январское Рождество – не результат некого эзотерического озарения. Он основан на истинной геометрии, математике, астрономии и на нечем, понимаемом мистически, иррационально. Это также педагогический инструмент, позволяющий людям понять, что не все должно иметь некую логику. Как говорят отцы церкви, это – нечто, имеющее духовную логику, так что я вижу в этом парадокс, борьбу двух способов восприятия мира. Думаю, что православие открывает людям более глубокий духовный масштаб, поскольку не все отталкивается от логики и простой математики.

– Ранее церковь Чешских земель и Словакии была экзорхатом Русской православной церкви, теперь она является автокефальной. Как вы можете определить ее место в православном мире? Какие отношения связывают ее с Русской православной церковью?

– Существует небольшое количество православных церквей – они могут быть автокефальные как чехословацкая или автономными как финская, – занимающие в мире уникальное положение – это миссионерские церкви. За плечами сербской, греческой, русской православных церквей – столетия развития. Конечно, чехословацкую церковь можно назвать древнейшей среди славянских православных церквей, поскольку именно на эту первую территорию пришли Кирилл и Мефодий. Однако она является миссионерской, то есть мы не можем ее рассматривать как уже сложившуюся институцию, а лишь как церковь, которая только развивается. Как говорят отцы церкви, «это – пчела, которая должна летать с цветка на цветок», выбирая, что поддержит жизнеспособность ее традиции, что даст ей «духовный нектар». Так что она может заимствовать все хорошее, что существует в различных церквях, включая русскую, и это применять.

Чешская православная церковь как церковь миссионерская

Русская и Греческая церкви зачастую не понимают, насколько тяжело приходится церкви миссионерской. Они считают, что у нас уже должна наличествовать сложившаяся структура. Они смотрят издалека, не понимая, что мы все это только строим, что мы сражаемся за каждое богослужение. У нас переведено лишь часть текстов, составляющих православную литургию. Пытаясь вводить дополнительные службы, я сталкиваюсь с проблемами, что у нас нет переводов, нет музыки для текстов, нет еще множества сопутствующих вещей. Когда кто-то приезжает сюда из России или Греции, то предполагает, что здесь все должно прекрасно функционировать, не понимая, что в течение сорока лет, со времен владыки Горазда, она находилась в определенном застое. Так что отношения между Русской и Чешской православными церквями – это отношение отца и сына, когда отец редко с ним встречается и каждый раз должен с ним заново знакомиться, поскольку они просто друг друга не знают из-за значительной культурной и духовной дистанции.

– Сколько в Праге других православных церквей? Как они представлены в чешской столице и в стране в целом?

– Русская православная церковь имеет здесь свое подворье, то есть она действует для русской диаспоры. Это - церковь св. Людмилы и другие храмы, связанные с российским посольством, включая подворье в Карловых Варах, относящиеся к РПЦ. Церковь на Ольшанском кладбище принадлежит к Чешской православной церкви, однако ее возглавляют священники из России и Украины, поскольку этот храм посещают, в основном, русские и украинцы.

С канонической точки зрения невозможно, чтобы на одной территории действовали также и иностранные православные церкви. То есть, например, болгары, не могут учредить тут собственную церковь. Они могут создать ее в посольстве или как подворье — это пример РПЦ, примеру которой могут следовать и другие. Однако владыка Михал поддерживает этнические приходы – такие как румынский и греческий, где идут службы на национальных языках, хотя формально они относятся к Чешской православной церкви. Конечно, это правильно, поскольку, если люди не будут понимать язык, то перестанут ходить в храм, так что лучше, если они постепенно начнут интегрироваться – в страну, чешский язык, духовную культуру.

Здесь представлена автокефальная церковь Украины. Если не ошибаюсь, у них существует приход в Теплице – там служит отец Фрайман, так что они проводят миссионерскую деятельность. Есть здесь и украинские верующие – греко-католики. Некоторые храмы проводят богослужения по-украински, так что есть попытки, чтобы украинские церкви — автокефальная и другие – были представлена в Чешской Республике.

Гибель владыки Горазда – во имя чешского православия

– А кто ходит в ваш храм? Перед нашим разговором вы объясняли зашедшей в храм паре порядок богослужений по-новогречески…

– Наш собор – символический центр Праги, прежде всего благодаря своей большой истории, связанной с мученичеством владыки Горазда и тех, кто возрождал традицию Кирилла и Мефодия. То есть наш храм обладает глубоким символизмом, показывая, что православие имеет здесь свой смысл, что оно способно здесь существовать. Люди, которые до этого были католиками и верующими других церквей, погибли мученической смертью, чтобы утвердить свое православие, то есть их православие было аутентичным. Эту историю знает каждый, кто приходит в этот храм, включая иностранцев. Так что сюда устремляются все – туристы, люди разных национальностей. В воскресенье здесь собираются македонцы, болгары, русские, чехи. Разумеется, главная задача храма – проводить миссионерскую деятельность внутри чешского народа. Однако есть и другая цель – чтобы все эти люди нашли общий язык, жили общей жизнью.

Для меня в популярности нашего храма есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, тут сложно создать приходское сообщество, поскольку люди приходят и уходят. Между тем община – это основа православия. Однако для нас это одновременно и благословение – потому что мы должны радоваться, что люди сюда приходят.

– На каких языках у вас проходят богослужения?

– Предпочтение мы отдаем, разумеется, чешскому, потому что это – основа нашей миссии, и это – именно чешский храм, за которым стоит собственная духовная история. Но, как я уже говорил, большая часть литургических текстов, необходимых для вечерней, для заутренней не была переведена. Я не могу обеднять православную традицию, проводя лишь те службы, тексты которых существуют по-чешски, так что мне невольно приходится служить и на других языках. Проблема касается и музыки – во времена владыки Горазд появилась упрощенная, временная музыка для ряда текстов, которая, однако, не может удовлетворить никого, кто знаком с православной культурой, поскольку не отражает то духовное богатство, каким обладает православие. Эта духовность включает все элементы – музыку, эстетику и т.д., и если это нет, то миссия не полностью выполняет свои задачи. Так что мы должны использовать церковнославянский, греческий, чтобы дополнить то, чего у нас нет. Раздавались голоса, утверждавшие, что нам не следует брать языки, которые люди не понимают, однако важнее, какова духовная сила этого языка, что он несет Богу.

В православие переходят верующие из других конфессий

– Можно ли говорить о том, что среди чехов повышается интерес к православию как к религиозному направлению, или их привлекает лишь обрядовая сторона и историко-культурный аспект?

– Тут сложно говорить именно о православии. Я полагаю, чехи стали больше интересоваться духовностью как таковой, больше путешествовать и увидели, что вера в Бога не является чем-то ненормальным. При коммунистах нас всех учили, что верить в Бога – это безумие, что это делают только отсталые народы. Теперь чехи видят, что в развитых странах, таких как США, Великобритания, Франция, тоже есть верующие. Однако часто люди идут по пути индивидуализма. Это мы наблюдаем и в православии – в православную церковь чехи приходят, не обладая навыками общинности, что необходимо для христианства. И это – главная проблема нашей миссии в Чехии. Некоторые крестятся в православие, потом исчезают, потом появляются вновь. Чехи не умеют жить в церковной общности.

– Однако в Чехии существует исторически сложившаяся гуситская церковь, которая основана именно на общинности…

– Это – чешская протестантская традиция, возникшая в средние века и получившая определенное развитие. Однако люди этим не удовлетворены. Все православные перешли к нам из других конфессий. Конечно, у них была национальная протестантская традиция, однако она их не удовлетворила. При этом можно отметить, что чешское православие возрождалось именно по национальному принципу. В 1918 г. возникновение независимой Чехословакии вызвало небывалый восторг и эйфорию, тогда на первый план выдвигалось все чехословацкое. Это привело к тому, что многие католики и протестанты пришли к православию как к религии, которая может что-то дать чешскому народу. Однако, как показала история, православие основывается не на национальных принципах, оно привлекает не этим, и люди, приходящие к нам, ищут духовную глубину, которую им не дает протестантизм.

«Православие часто воспринимается в Чехии как архаический осколок Византии»

– Ежегодно собор свв. Кирилла и Мефодия служит местом паломничества чешских и иностранных политиков, прежде всего в годовщины героических событий борьбы с нацизмом. Неужели их интерес не распространяется на то, что происходит в храме сегодня? На современное чешское православие?

– Да, с нами поддерживают связь, например, сотрудники канцелярии президента республики, но они воспринимают храм только в историческом аспекте и не видят в православии партнера. Православие понимается как некая ориентальная система, которая «есть все то, что не является Западом» – нежизнеспособная в культурном отношении древняя форма христианства. Хотя мало кто из политиков принадлежит к католической церкви, католицизм они воспринимают как религию, заложившую культурные основы этой страны. Я же не устаю напоминать, что Ренессанс появился на Западе благодаря эмигрантам из Византии, переехавшим во Флоренцию, в Болонью. Так что в отношении православия здесь бытуют различные предрассудки. Разумеется, и другие церкви не хотят, чтобы мы были их конкурентами и периодически говорят о «восточном характере православия».

Я наблюдаю, однако, и позитивные изменения, связанные, правда, в большей степени с подъемом в Европе ислама. Люди начинают задумываться над тем, что следует поддерживать христианство. Представители ислама справедливо замечают: «Вы не можете апеллировать к христианским корням, когда никакого христианства здесь уже нет». Ислам – живая религия, где люди молятся пять раз в день. Я не могу отвечать на это тем, что здесь тысячу лет назад был некий христианский владыка, – это никого не интересует, вы должны предлагать реальную альтернативу.

– И все же сейчас – дни Рождества. Что вы можете пожелать нашим слушателям в России, Украине, Беларуси, других странах, которые тоже отмечают этот праздник 7 января?

– На Рождество я могу пожелать, чтобы они видели правду во Христе. Я не устаю подчеркивать, что ни одна религия в мире не обладает таким доверием к человечеству как христианство. Христос родился, приняв наше тело – ни в индуизме, ни в буддизме, ни в исламе нет такой прекрасной личностной связи между Богом и человеком. Бог воплотился, чтобы стать одним из нас, и это означает для человечества новое начало и надежду.