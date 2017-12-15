Новогодняя ночь, когда чехи стали для словаков иностранцами

Мария Микушова – шеф-редактор иновещания Radio Slovakia International. Более 40 лет работает на радио, являлась репортером «Словацкого Радио» в Москве, стала первым иностранным журналистом, освещавшим в прямом радиоэфире старт космического корабля с «Байконура», вела репортажи из «горячих точек» на Северном Кавказе.

– Я возглавляю Radio Slovakia International, то есть мы – партнеры «Радио Прага», которое можем назвать своей «мамой», потому что словацкая секция «Радио Прага», положившая начало Radio Slovakia International, перестала существовать в момент разделения Чехословакии.

– То есть вы в тот момент «отпочковались», став совершенно самостоятельными?

– Да, и в тот момент вообще еще ничего не было, ноль. Тогдашний директор «Словацкого радио» Владимир Штефко пригласил редакторов, работавших в словацкой секции «Радио Прага», и сказал им: «Вы сейчас станете основателями словацкого International и немедленно начинаете вещание». И они прыгнули в эту новую воду – так было основано Radio Slovakia International. 2 января появилась словацкая секция, а с 1 апреля постепенно начали создаваться другие языковые редакции. 29 марта 2018 года нам исполнится 25 лет.

– Возвращаясь к этим событиям четвертьвековой давности – в тот переломный момент вы находились на радио. Что вам вспоминается наиболее ярко? Насколько сложно было психологически сразу перейти в новое качество, представлять не единую Чехословакию, а Словакию?

«Было сложно забыть слово "чехословацкий"»

– Знаете, самое трудное, к чему надо было усиленно привыкать, это усвоить, что мы уже не употребляем слово «чехословацкий». С полуночи, 00:00 часов, все стало словацким, в том числе вещание. Эта ночь за микрофоном… Не могу сказать, что она была грустной, так как это была обычная работа. Меня и моего коллегу Мартина Бартишека попросили вести ночной эфир, хотя я была ведущей утреннего эфира и ночью работала лишь изредка. Мы, конечно, готовились к этому вещанию, вспоминали в эту ночь разные исторические моменты и думали, когда наступила предпоследняя минута дня – 23.59, что мы будем говорить, чтобы не ошибиться.

«Словацкие города встречали историческое событие фейерверками»

И вот настало время, когда всегда транслируется гимн, – однако это был уже не чехословацкий, а только словацкий гимн, и мы приветствовали уже Словацкую Республику. Мы вышли на радиосвязь со словацкими городами, которые ликовали и отмечали этот день фейерверками, потому что это на самом деле было историческим событием для словаков. Все выражали свой восторг, везде было много народу. Было слышно и видно, как люди радуются.

Мы обзванивали роддома и приветствовали самых первых жителей новой самостоятельной Словацкой Республики – и так до самого утра. Мы связались по телефону с представителями самых разных профессий и спрашивали их, что они об этом думают, хотели ли они разделения или нет.

– Именно это меня и интересует – каким был спектр мнений в этой атмосфере общей приподнятости и восторга?

Потеря целого культурного пласта

– Конечно, в Братиславе, в столице Словакии в среде интеллигенции, которая до сих пор очень тесно связана с чешскими интеллектуалами, с чешским культурным обществом, было очень много тех, кто не приветствовал этот шаг. Мы воспринимали и воспринимаем это как потерю одного из культурных пластов. Дело было не в том, что мы могли его забыть, – было совершенно ясно, что у молодежи и у будущих поколений это уже не будет так сильно «сидеть в генах», как у нас, поскольку мы родились в Чехословакии, с языком, литературой, кинематографом, и знали это буквально наизусть. Сегодня молодежь, если специально этим не интересуется, уже не принадлежит к «двойной» чехословацкой культуре.

– Многое двумя народами было сделано совместно – это и общие открытия, и общие достижения в самых разных областях…

– Не могу, однако, сказать, что этот взгляд на чешско-словацкую общность был превалирующим, и за пределами Братиславы и Кошице, на остальной территории Словакии, люди приветствовали независимость.

– Сегодня, по прошествии 25 лет, какое внимание уделяется в сегодняшних передачах и программах словацких СМИ чехословацким темам, фигурам чешской истории, различным аспектам взаимоотношений двух народов?

«Чешские темы нам по-прежнему очень близки»

– Разумеется, мы за этим следим, и, отмечая различные исторические даты, мы об этом всегда вспоминаем. Мы обращаемся и к чешской музыке, и к литературе. Я должна, однако, отметить, что молодое культурное общество Чехии уже не так хорошо знает Словакию, как это было в предыдущих поколениях. При этом все чешское для нас, конечно, гораздо ближе ,чем немецкое, швейцарское, польское. Чешские темы нам по-прежнему очень близки, мои коллеги с разных радиостанций ездят в Прагу, работают над совместными проектами.

К памятным датам мы готовим общие чешско-словацкие концерты. Доказательством наших тесных связей является и мое присутствие в Праге – нас ждет 2018 год, насыщенный историческими событиями – столетие Чехословакии, февраль 1948 года, Пражская весна, вторжение 1968 года. Так что мы ищем точки пересечения.

Словацкая речь звучит на улицах Праги

– Какие эмоции вызывают подобные передачи у ваших слушателей?

– Исключительно позитивные. Отношения между чехами и словаками сейчас очень хорошие. Чем дальше, тем больше молодежи ездит в Прагу, и я сама часто слышу тут словацкую речь, и нет никаких проблем во взаимопонимании. Я тоже не чувствую никакого стеснения, когда в магазине или ресторане заговариваю по-словацки – хот я владею и чешским языком. Крайне редко мне отвечают по-английски, на что я говорю: «Зачем нам английский? Ведь мы можем понять друг друга и на своих языках!»

– Часто ли в словацких СМИ сравнивают современную Чехию и сегодняшнюю Словакию?

«Переход на евро был правильным выбором»

– Мы следим за экономическим развитием – обогнали нас чехи, или мы их уже догнали. Мы отслеживаем статистику, проводим сравнительный анализ, и это является непременной составляющей наших новостных передач. Сравниваем зарплаты в Чехии и Словакии, где выше или ниже уровень евроскептицизма…

– А как оценивается различие в отношении двух стран к единой европейской валюте?

– В Чехии сохраняется крона, мы давно перешли на евро, и я думаю, что мы сделали правильный выбор. Так что здесь у нас разные позиции, и в чем-то мы чехов обгоняем.

«Мы осознали, что должны принять на себя ответственность за свою судьбу»

Я думаю, что разделение было важно для нас с точки зрения обретения самостоятельности. Мы поняли – никто за нас ничего не решит, не поможет, не даст, и мы должны сделать все сами, принять ответственность за все что было и будет. Я полагаю, что Словакия провела здесь хорошую работу, и мы достигли в этом аспекте высокого уровня.

– В качестве музыкальной точки нашего разговора я хотела бы спросить, какие чешские песни можно сегодня услышать в словацком эфире.

– На нашей радиостанции мы ищем двуязычные эстрадные произведения времен Чехословакии. На других радиостанциях, например, на «Первом канале» Словакии, часто звучит чешская музыка. Все словаки очень любят Карела Готта. Очень популярны Луция Била, Гелена Вондрачкова, которые часто приезжают к нам с гастролями. Популярны в Словакии и молодые чешские исполнители.