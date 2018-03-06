Легко ли быть докторантом в Чехии?

Юлия Маслова
06-03-2018
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Чехия, как большинство европейских стран, переживает «докторантский бум», при этом число полностью завершивших обучение остается довольно низким. Недостаточный уровень стипендий, нехватка научных руководителей и сложности c трудоустройством – вот далеко не все актуальные проблемы чешских докторантов. На эту тему мы поговорили с проректором по науке Карлова университета, профессором Яном Конвалинкой.

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Иллюстративное фото: Гржишка Ниевиадомски, FreeImagesИллюстративное фото: Гржишка Ниевиадомски, FreeImages По официальными данным, в Чехии сегодня учится около 25 тыс докторантов, и примерно 12 тыс. из них – на очной форме обучения. Более половины учащихся докторантуру так и не заканчивает, а те, кто все же получает научную степень, учатся очень долго. Только 7% докторантов завершает обучение в период, предусмотренный образовательной программой, который в зависимости от специальности варьируется в пределах трех–четырех лет.

– Данные по статистике учащихся, которые успешно закончили докторантуру в Карловом университете, тоже неутешительные. Однако эти числа довольно обманчивы, ведь ситуация всегда зависит от выбранной специальности и отслеживается только первые четыре года. Только 15-20 % докторантов у нас заканчивает учебу вовремя, но это вовсе не означает, что остальные не завершают обучение или бросают его. Большинство защищает диссертацию в период между пятым и седьмым годом обучения. Иногда это происходит по причине сложности выбранной темы, прежде всего в экспериментальных исследованиях, например, в области биологии или ядерной физики. Но иногда причина в том, что из-за низких стипендий докторанты вынуждены искать работу на полный рабочий день. Таким образом, они занимаются своими исследованиями только вечерами после работы и на выходных. Вторая причина, конечно, – свидетельство наличия определенных проблем, и мы должны с этим как-то работать.

Ян Конвалинка, Фото: Павла Кралова, Архив Чешского РадиоЯн Конвалинка, Фото: Павла Кралова, Архив Чешского Радио В последние годы в академической среде обсуждается тема наплыва докторантов как следствие низкого качества отбора претендентов. По мнению ряда специалистов, сокращение количества учащихся могло бы частично решить проблему финансирования. Несмотря на это, в некоторых областях продолжают испытывать нехватку молодых ученых, особенно в технических и естественнонаучных специальностях.

– Должна ли докторантура присутствовать во всех чешских университетах?

– Я убежден в том, что докторантура должна быть только в тех университетах, которые могут гарантировать определенный уровень. Сюда относится, во-первых, высокое качество обучения, во-вторых, наличие исследований международного уровня и, в-третьих, необходимо иметь финансовые возможности для подобного рода исследований, чтобы поддерживать докторантов не только стипендией от Министерства образования, но и привлечением грантов. Наличие этих условий должно проверяться Аккредитованной комиссией и, к сожалению, на сегодняшний день не все университеты ЧР соответствуют этим критериям.

Иллюстративное фото: Pixabay, CC0Иллюстративное фото: Pixabay, CC0 Если количество докторантов в Чехии отвечает европейским трендам, то уровень их стипендий все еще оставляет желать лучшего. Средняя докторантская стипендия в прошлом году составила только около 8 тыс. крон (примерно 314 евро).

– Должны, по-вашему мнению, докторанты полагаться на гранты или ждать, что со временем стипендии возрастут?

– Стипендии в университетах растут, в том числе и в этом году. В принципе, так и должно быть. Однако необходимо заметить, что и эта повышенная стипендия, которая в Карловом университете составляет уже около 11 тыс. крон в месяц, – недостаточная сумма для того, чтобы все свое время уделять учебе и вести полноценную жизнь, особенно в Праге. В экспериментальных направлениях докторант должен заниматься своим исследованием до 12 часов в день, 6-7 дней в неделю, чтобы достичь определенного результата. Единственно правильным решением в этой ситуации может быть предоставление докторанту рабочего места на сокращенный или, в идеале, на полный рабочий день, финансируемого из гранта его научного руководителя. Отсюда следует, что, если руководитель не имеет такой финансовой возможности, то не должен брать докторантов.

Иллюстративное фото: Гржишка Ниевиадомски, FreeImagesИллюстративное фото: Гржишка Ниевиадомски, FreeImages Проблемы с трудоустройством для тех, кто закончил докторантуру, будут призваны решить так называемые юниорские гранты. Одним из первых одобрил введение такого гранта университет им. Палацкого в Оломоуце. В целом, учитывая, что большинство докторантов после окончания предпочитают науке частный сектор, все больше людей выступает за пересмотр программы обучения, которую, по их мнению, нужно сделать более практико-ориенированной.

Юлия Маслова
06-03-2018
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