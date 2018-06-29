Кинофестиваль в Карловых Варах – 9 дней, 180 фильмов, 120 000 зрителей

Чем 53-й Карловарский кинофестиваль отличается от предыдущих? Чем он удивит зрителей?

«Я отвечу, возможно, несколько банально – другими фильмами, благодаря чему в Карловы Вары приедут новые актеры и режиссеры. Однако есть одна особенность, которая сразу бросается в глаза - в этом году в программу попало большое количество чешских фильмов. В каждом из трех конкурсов есть по два представителя отечественной кинематографии, а вне конкурса представятся в мировой премьере еще три других фильма. Это удачный год для чешской кинематографии».

Сколько фильмов предстанет на суд зрителей и жюри, и как происходит их отбор? Вы включаете в программу все ленты, которые подают заявку на участие в конкурсе?

«В этом году в программу включено 180 полнометражных художественных и документальных фильмов, а поступило 1800 конкурсных заявок. Кроме того, мы сами активно ищем новые ленты, у которых есть потенциал, то есть обычно у нас на выбор свыше двух тысяч лент».

«У нас уже устоялась компания, человек 15, все они - чешские специалисты области кинематографии. Каждый фильм оценивается независимо двумя знатоками. В течение весны проводим ряд встреч, на которых мы обсуждаем заинтересовавшие нас ленты и составляем окончательный список фильмов, которые войдут в программу кинофестиваля. Мы хотим, чтобы фильмы были интересны не только публике, но и зарубежным гостям и журналистам, которые ищут «новое» и «не примелькавшееся» в мире кинематографии».

Скажите, пожалуйста, какие из представленных в этом году на фестивале лент произвели наибольшее впечатление лично на вас?

«Фильмов, вызывающих восторг, целое множество. Мы уже не в первый год включаем в программу фестиваля работы ирландско-шотландского документалиста и эссеиста Марка Казинса. Его новый фильм называется «Глаза Орсона Уэллса», премьера состоялась недавно в Каннах. Это весьма оригинальный портрет легендарного режиссера Орсона Уэллса».

«Ну а если уж мы говорим о Каннах, я просто обязан остановиться на шведском фильме Border, который в чешской дистрибуции появится под названием «Тина и Ворэ» - это имена двух главных героев этой необычной киноленты. Тина работает таможенницей на пограничном переходе между Данией и Швецией, и у нее есть одна особенность – она шестым чувством считывает эмоции и настроение людей, благодаря чему успешно выявляет контрабандистов. Однако это лишь начало этого оригинального фильма... Именно так мы стараемся подходить к фильмам – ищем оригинальные, новые, необычные приемы, сюжеты. Эти два фильма – мои личные фавориты».

В этом году меняется структура фильмов, включенных в конкурс «На восток од Запада». Где проходит эта граница, чем она определяется? Географической близостью государств, где возникли эти ленты, или способом мышления, отличным от «западного»?

«Вы правильно упомянули слово « география». Изначально, в 90-е годы, распределение проводилось скорее на основе политических критериев. В эту секцию включались фильмы, снятые в странах бывшего СССР, а также в других государствах, ранее входящих в сферу влияния Советского Союза. Постепенно мы пришли к выводу, что уже пора отказаться от этого политического дележа».

«В то же время, на Ближнем Востоке появилось полно молодых кинематографистов (в которых мы заинтересованы в принципе, и поэтому стремимся предоставить им возможность показать себя). Если мы в секцию «На восток от запада» включаем продукцию из Балкан и Турции, то зачисление в нее фильмов из стран ближневосточного региона является лишь логическим шагом, так как восточное Средиземноморье культурно, исторически и с точки зрения эстетики тесно связано с этими регионами. Поэтому ленты из этих стран в этом году впервые участвуют в конкурсе «На восток от Запада».

Каких звезд зрители увидят на красном ковре в этом году?

«Это один из самых выдающихся режиссеров наших дней Барри Левинсон (выходец из семьи еврейских эмигрантов из России, прим. ред.) – создатель культовой ленты «Человек дождя», которой в этом году исполняется тридцать лет и которая, наряду с другими фильмами Левинсона, тоже включена в программу фестиваля. В начале смотра в Карловы Вары приедет еще одна режиссерская звезда Ричард Линклейтер, который лично представит ретроспективу «Made in Texas“. Эти два американских кинематографиста, думаю, привлекут должное внимание публики».

Если уж мы говорим о публике, сколько зрителей вы ожидаете в Карловых Варах?

«Эти цифры, к нашей большой радости, из года в год практически не меняются, они даны количеством мест в кинозалах. Мы ежегодно печатаем около 120 тысяч билетов, и они все расходятся. Так было и в прошлом году – все кинотеатры были заполнены до отказа. Такую картину мы наблюдаем не первый год, и очень рады этому».

Кто ваши зрители? На кого нацелен фестиваль?

«Мы ориентируемся на зрителей, которые доверяют нам и приезжают в Карловы Вары. Зачастую выбранные ленты требуют от зрителя более серьезного подхода и более глубокого проникновения. Наши зрители – это люди со всех уголков нашей страны, но приезжают также поляки, немцы. Конечно, что касается приезжих из-за границы, то их процент намного выше среди прибывших профессионалов из области кинематографии, дистрибуторов, продюсеров и так далее. У нас есть свой вкус и свое представление о том, каким мы хотим видеть Карловарский кинофестиваль. Мы стремимся оказать поддержку молодым одаренным кинематографистам, предоставить им площадку. Если это будет встречено с пониманием не только нашими, но и зарубежными гостями фестиваля, мы посчитаем это успехом».