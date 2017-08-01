В городе Либерец волонтеры провели две недели. Кто и как нашел этот международный лагерь и, чем вы занимались в Либерце, а также в Яблонне-в-Подйештеди?

– «Мне посоветовала туда отправиться сестра. Главной целью было совершенствование английского языка и заодно знакомство с Чехией. Лагерь был трудовой с ориентацией на природоохранные мероприятия».

Чешский лагерь «Шмель» в городе Либерец, в котором побывал Иван, включен в каталог организации «World4U» (член международной волонтерский платформы Alliance of European Voluntary Service Organizations).

– ««World4U» организует волонтерские поездки во все уголки света, как для подростков, так и для взрослых. Вы можете посмотреть мир и, конечно, хорошо поработать. Главное в данном случае - работа, а не отдых».

Экологическая направленность выбранного волонтерского лагеря связана с твоими увлечениями?

– «Я люблю природу, знаком с этой тематикой по России. Я уже побывал в нескольких экологических лагерях, и мне было интересно ближе узнать также и природу Чехии».

По программе волонтерского лагеря природоохранные работы проходили в биотопах в двух городах – в Либерце (Liberec) и в Яблонне-в-Подйештеди (Jablonné v Podještědí).

– «В окрестностях города Либерец мы занимались восстановлением леса. Как нам объяснили, во времена массовой вырубки лесов в Чехословакии существовал специальный закон, в соответствие с которым за каждое срубленное дерево необходимо было посадить новое. Однако на местах лесоразработок высаживались не изначальные породы, которые всегда были в данном конкретном районе, а те, которые быстрее растут. Главной целью являлось не восстановление леса, как такового, а быстрое получение древесины. Вдобавок, все новые деревья были высажены в одно время. Взрослые деревья практически одинаково высоты и полностью перекрывают доступ солнечному свету. В результате подлесок не формируется. Там где человек в природу не вмешивался – все зеленое, а где осуществлялись искусственные посадки – мертвая зона. И граница между этими территориям очень хорошо заметна».

В Яблонне волонтеры занимались восстановлением естественных топей.

– «В какой-то момент люди решили, что естественные болотистые территории им мешают и лучше будет их осушить, превратить в поля и выращивать там что-то полезное. В результате, экосистема района была полностью уничтожена. Сейчас ситуация уже иная. Люди природе помогают восстанавливаться. Мы в этих местах убирали мусор, скашивали траву, угнетающую иные виды растений, которые также важны для экосистемы этой природной зоны. Мы занимались более подробным изучением флоры и фауны местных топей. Это было необходимо для проведения запланированной работы».

Несмотря на то, что в Либерце собрались волонтеры-подростки, график работ был весьма плотным – по 6 часов в день лишь с небольшим перерывом на легкий обед. Однако немного времени нашлось и на развлечения.

– «Для нас организовали экскурсию по городу Либерец. Мы были на главной площади, видели театр и библиотеку. Удалось попасть и в парк развлечений, где мы поиграли в лазерную игру. Это было весело и интересно. Состоялся также и мини-турнир, во время которого нам удалось пообщаться и с местными жителями. Мы разделились на пары и получили задание обменять выданную нам канцелярскую кнопку на что-то более ценное, но только не на деньги. Это был грандиозный эксперимент! Используя знания разных языков, а также жесты, мы стремились объяснить местным жителям, что же нам надо».

Не забыли организаторы волонтерского лагеря немного познакомить ребят и с чешским языком.

– «Правда, речь шла только о базовых словах и выражениях: «Здравствуйте! Спасибо! Где туалет?» Конечно, я заметил большое количество схожих слов в русском и чешском языках. Но, нас сразу предупредили, что есть и «коварные выражения», которые обозначают нечто совсем иное, чем может сначала показаться. Например, выражение - «Krásný život». В переводе это означает – «Красивая жизнь!» А вот с числами я справлялся легко. Произношение очень похоже».

Пожалуйста, расскажи о самом хорошем впечатлении от пребывания в чешском волонтерском лагере, а также и о негативном.

– «Самым интересным было общение с другими людьми. Там собрались тинэйджеры из разных стран мира – Испании, Франции, Турции, России… Самым занимательным были совместные игры, рассказы о своих странах, дегустация разных блюд, так как мы сами готовили.

А отрицательное впечатление?

– «К сожалению, я был разочарован в местных людях. Некоторые были очень необщительными, кто-то не хотел вникать в то, чего я от них добиваюсь. Кто-то сразу говорил, что их это не интересует… Чтобы найти человека, который проявил бы интерес с тобой общаться, пришлось потрудиться».

Но все-таки общие впечатления у московского волонтера Ивана Николаева хорошие. Перед отлетом домой ему удалось немного побродить по Праге – побывать на Вацлавской и Староместской площадях, в Пражском Граде, на Карловом мосту… Из чешской столицы он увез, надеемся, хорошие впечатления и, путешествуя по миру, возможно, еще хотя бы несколько раз вернется и в Чехию.