«Радио Прага»: Когда «под покровительством» Праги появился проект, в котором вы работаете?

Екатерина Газукина: «Интеграционный центр Прага» — организация, существующая уже пять лет, – она была создана администрацией чешской столицы в 2012 г.

«Радио Прага»: На кого рассчитана ваша программа? Просто на тех, кто переезжает жить в Чехию? Или на беженцев?

Мирослава Данилюк: Мы ориентируемся для иностранцев, у которых ест так называемый «интеграционный потенциал». То есть это люди, которые здесь находятся легально, у которых есть долгосрочная виза. Центр работает с иностранцами, приехавшими из стран, не входящих в Евросоюз.

ЕГ: Это могут быть мигранты, уже получившие статус беженца.

МД: Центр работает с людьми, приехавшими сюда совсем недавно, не знающими язык, плохо ориентирующимися в незнакомой среде. Однако часто это и люди, живущие здесь уже давно, которые по тем или иным причинам оставались в изоляции – не поддерживали контакт с внешней средой, жили внутри своей закрытой общины, а все бытовые или юридические вопросы решали для них посредники, предоставляющие такого вида услуги. То есть люди не умели решать подобные проблемы самостоятельно.

«Радио Прага»: Одна из программ вашего центра — курсы чешского языка. Какие еще программы вы можете назвать?

Екатерина Газукина: Например, так называемые «интеркультурные встречи». Мы называем это «чешским разговорным клубом» для русскоговорящих, то есть не курсы, где мы преподаем грамматику, а общение. Это может быть в форме игры, отработки каких-то определенных жизненных ситуаций, в которых может оказаться иностранец. Например, как общаться с госслужащими, врачами, полицией. Мы проводим такие тренинги раз в неделю, и вход на них свободный.

Мирослава Данилюк: Вся наша деятельность в целом отвечает общей концепции интеграции иностранцев, которая была принята правительством и обновляется каждые пять лет. При этом у концепции существуют определенные приоритеты — что должен изучить мигрант, чтобы стать полноценным членом данного общества. Прежде всего, это знание чешского языка, знание своих прав и обязанностей, ориентация в местной среде — знание культуры, обычаев и традиций страны и налаживание хороших отношений с чешским обществом. При составлении наших программ мы отталкиваемся именно от этого.

ЕГ: К основным услугам, которые предоставляет «Интеграционный центр Прага», относятся юридические консультации, консультации с социальными работниками, упомянутые выше курсы чешского языка, сопровождение при посещении госучреждений, услуги устных переводчиков. Также у нас проводятся социокультурные семинары, где рассматриваются определенные темы, например, как подать налоговую декларацию. Мы рассказываем, как работает в Чешской Республике система здравоохранения. Также у нас проводятся культурные мероприятия, но основная наша деятельность, разумеется, консультационная.

«Радио Прага»: С какими проблемами к вам чаще всего обращаются ваши клиенты? По каким вопросам вам чаще всего приходится их консультировать?

ЕГ: При оказании юридической помощи нам чаще всего приходится заниматься оформлением документов, легализацией пребывания иностранцев на территории страны – как продлить срок пребывания, изменить его цель. Когда нам приходят с просьбой продлить визу, мы объясняем, что продлевается уже не виза, а так называемый pobyt – разрешение на более длительное проживание в стране. Кроме того, когда Министерство долго не принимает решение по поводу выдачи такого разрешения, наш центр имеет право обратиться к ним с запросом об ускорении процесса рассмотрения дела и даже подать апелляцию в случае отказа.

«Радио Прага»: Как часто вам приходится «бороться» за человека подобным образом?

МД: Таких случаев достаточно много. К сожалению, часто люди обращаются к нам, когда дело зашло уже достаточно далеко, и уже были испробованы все другие каналы. Очень часто это происходит буквально в последний момент, буквально за пару дней до окончания всех сроков. Однако даже в такой ситуации наши юристы пытаются им помочь. Единственное, что юристы центра не могут, – это официально представлять интересы данного человека, вести его дело. Их задача – «ассистировать», предоставлять необходимую информацию, помогать в составлении заявлений, которые человек, однако, должен подавать самостоятельно. В случае получения отрицательного ответа, он может обратиться к нашему юристу вторично, и дело будет двигаться дальше. Со стороны клиента требуется определенная степень инициативности и самостоятельности.

«Радио Прага»: Как выглядит на практике услуга, которую вы называете «сопровождением»?

Екатерина Газукина: Эти услуги предоставляют так называемые интеркультурные работники, которые могут сопровождать клиента исключительно при посещении государственного учреждения. Это – только устный перевод, помощь в коммуникации с госслужащим – мы не решаем проблемы за клиента, например при подачи на получения пособия и т.д.

Мирослава Данилюк: Для нас важно, чтобы человек стремился решать свои проблемы самостоятельно, не полагаясь на кого-то другого…

«Радио Прага»: Последнее заметное событие, относящееся к сфере вашей деятельности – это облегчение визового режима с Украиной, то есть отмена краткосрочных въездных виз в ЕС для граждан, обладающих биометрическими паспортами. Это как-то отразилось на потоке и составе ваших клиентов?

Мирослава Данилюк: Скорее, здесь ответ будет отрицательным. В большей степени мы почувствовали приток клиентов после того как на востоке Украины начался конфликт с сепаратистами, и многие люди были вынуждены покинуть свои дома. Многие тогда приехали в Европу и обращались к нам с просьбой о помощи в легализации. В этой связи мы следили за эволюцией отношения Министерства внутренних дел ЧР – чем дальше, тем сильнее ужесточались условия, и визы давали все меньшему количеству людей. Ужесточались и требования – сначала люди могли приезжать по туристическим визам, выданным другими государствами ЕС, и успешно подавать заявление на чешскую визу. Затем количество людей начали ограничивать, рассматривать заявления только от тех, кто въехал по чешской визе. Однако на данный момент эта волна спала.

«Радио Прага»: В чем состоит работа так называемого «интеркультурного сотрудника?

ЕГ: Как правило, такими сотрудниками становятся люди, имеющие опыт интеграции в чешское общество, которые живут здесь не один год, прекрасно знают язык, традиции, культуру общины, с которой работают, и точно так же прекрасно владеют знаниями языка и культуры Чехии. Эти «ассистенты» помогают сориентироваться в чешском обществе. Такой сотрудник должен прекрасно ориентироваться в том, какие объединения мигрантов существуют в Чехии, поддерживать связи с активистами, следить за происходящими внутри диаспоры процессами. Также они занимаются организацией неформальных встреч.

«Радио Прага»: Что вас привело в Интеграционный центр? Как вы встали на эту «стезю помощи мигрантам»?

Екатерина Газукина: Я уже много лет преподаю чешский язык, по образованию я переводчик, и все это привело меня к тому, что захотелось делать немного больше.

Мирослава Данилюк: А я окончила философский факультет Карлова университета. Моя специальность – восточноевропейские исследования. Я искала работу, такую, которая не будет связана только с Чехией, не только с нашим регионом, то есть такую организацию, где работали бы не только чехи и не только мигранты. Я узнала о существовании Интеграционного центра, и он меня очень заинтересовал. Думаю, моя работа имеет смысл, мне всегда хотелось помогать другим и быть связующим звеном между «двумя берегами».