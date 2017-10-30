Грустная эстафета «Возвращения имен»: от Соловецкого камня до Петршина

Непосредственное участие в мероприятии приняли десять человек, которые непрерывно зачитывали имя, дату рождения, профессию, дату и место смерти конкретного человека.

Об особенностях «чешской версии» этого уникального события «Радио Прага» рассказал Штепан Черноушек из Института по изучению тоталитарных режимов.

– Кто был инициатором проведения мероприятия «Возвращение имен»?

– Основные организаторы – это общество Gulag.cz и фестиваль Kulturus, который ежегодно проходит в столице в течение целого месяца. Его возглавляет Антон Литвин. В Москве проведением этой акции занимается международное общество «Мемориал» (его подразделение действует и в Чехии).

– Сколько всего чешских имен сегодня прозвучало?

– Мы прочитали более ста имен. В основном, речь шла о чехах, расстрелянных в годы советского режима в Украине – в Киеве, Житомире и Каменец-Подольском в период «большого террора», в 1937–1938 гг. Это были люди, которые либо родились на территории Украины и считались представителями чешского меньшинства, либо те, кто уехал в Советский Союз в поисках заработка. Они были эмигрантами и являлись, по сути, совершенно невинными жертвами советского репрессивного режима.

– Упоминались также люди других национальностей?

– Было в списке и несколько словаков, а также чешские немцы, родившиеся на территории Чехии. Несмотря на то что русинов среди них нет, они также часто оказывались жертвами репрессий. До начала Второй мировой войны Закарпатская Украина была составной частью Чехословакии, и у русинов было чехословацкое гражданство. Однако это уже немного другая история, в СССР они бежали в 1939 году, многие из них были пойманы на границе и отправлены в ГУЛАГи…

– Сколько всего имен можно найти в этом печальном списке?

– По подсчетам чешского профессора, историка Мечислава Борака, который является, наверное, самым крупным специалистом в этой области, и который изучил множество украинских и российских архивов, а также базу данных «Мемориала», за период существования Советского Союза было расстреляно приблизительно тысяча триста чехов и жителей Чехословакии. Однако это – лишь те, о ком удалось найти хоть какую-либо достоверную информацию. На самом же деле, жертв может быть гораздо больше – мы о них пока нечего не знаем. Кроме того, есть и люди, погибшие прямо в лагерях ГУЛАГа или в результате других репрессий советского режима. Таким образом, упомянутое мной число может возрасти до двух тысяч человек.

– Планируете ли вы и в следующем году провести это мероприятие? Сколько новых имен будет прочитано?

– Данную акцию мы, по всей вероятности, будем продолжать, но пока еще точно не знаем, сколько конкретно имен будет прочитано, – мы подумаем. У нас, в Чехии, данное мероприятие воспринимается несколько иначе, чем в России, где репрессии затронули огромное количество семей, и где на московскую Лубянскую площадь приходят сотни людей и на протяжении всего дня читают имена погибших. В Чехии мало кому известно о существовании подобной акции, здесь уже практически не осталось родственников тех, кто был расстрелян в Советском Союзе. Однако я думаю, что именно благодаря мероприятию «Возвращение имен» нам все же удастся привлечь внимание чешской общественности к данной теме, а также познакомить ее с деятельностью «Мемориала», который ежегодно напоминает об этих событиях. В России мероприятие проводится 29 октября – накануне Дня памяти жертв политических репрессий. Мы являемся, можно сказать, составной частью этого главного чтения, поэтому и наши чешские акции будут проходить именно в этот день. Не могу обещать, что они будут организованы каждый год, но в следующем году, если ничего не изменится, мероприятие повторится.

– Пришли ли сегодня и чехи к подножию Петршина, или же это были исключительно русские?

– Мы, конечно же, распространяли информацию об этом мероприятии, у нас есть достаточно большой список контактов. Определенный отклик был, и мы поняли, что интерес есть. Как бы там ни было, чехов пришло очень мало, буквально единицы. Возможно, на это повлияла как сама тема, так и тот факт, что погода стояла просто ужасная, а накануне, вдобавок, был государственный праздник (чехи, как известно, любят на выходные уезжать на дачи, в Праге практически никто не остается)… Тем не менее, кое-кто, все же, пришел, люди тоже захотели прочитать имена и фамилии, чередовались друг с другом. Интерес есть, и меня это очень порадовало. Больше всего было русскоговорящих, которые уже знакомы с этой акцией, и хотели ее тем самым поддержать.

– Известно ли российскому «Мемориалу», что аналогичное «Возвращение имен» проходит сегодня впервые и в Чешской Республике?

– Да, безусловно. Когда я занимался подготовкой данного мероприятия, все детали я согласовал с международным «Мемориалом» в Москве, я передал им всю информацию. Они были рады, что к этому подключается и Прага. На их сайте можно будет прочитать, как данное событие прошло в Праге и других городах.

– Где еще, помимо Москвы и Чехии, устраивается эта благотворительная акция?

– Она проводится в десятках других российских городов. В этом году к нам присоединилась и Польша, где чтение прошло в Варшаве и Кракове. Еще это Вильнюс – там подготовкой мероприятия занимается Валентина Чубарова из польской организации «За свободную Россию»; и, насколько я знаю, Лондон и Вашингтон.

– Думаете, в следующем году «Возвращение имен» привлечет больше чехов?

– Трудно сказать. Для этого нам предстоит огромная работа, мы должны проинформировать людей, рассказать об этой проблематике, о репрессиях в отношении чехов в бывшем Советском Союзе. Как раз на следующей неделе на «Чешском телевидении» начнется показ многосерийного документального фильма «Чехословаки в ГУЛАГе», который будет описывать именно эти трагические события. Посмотрим, может быть он сумеет привлечь больше внимания к данной теме.