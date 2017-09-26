Фильмы длиною в жизнь. Российский показ

Метод «длительного наблюдения» стал визитной карточкой звезды чешской документалистки Гелены Тршештиковой. В Петербург, на фестиваль «Послание к человеку», режиссер привезла четыре свои громкие ленты: «Катька», «Рене», «Частная вселенная», «Семейная история» и «Обреченная красота». Организатором ретроспективного показа, который прошел в обеих российских столицах, выступил Чешский центр в Москве при поддержке Генерального консульства ЧР в Санкт-Петербурге.

Мы встретились с Геленой Тршештиковой в фойе петербургского Дома кино на Манежной площади, когда режиссер готовилась к разговору со зрителями.

– Это – ваша первая поездка в Россию?

– Нет, в России я бывала несколько раз, а три года назад уже участвовала в этом фестивале, и знаю, что это замечательное мероприятие, так что с радостью приехала сюда вновь.

– Чего вы ожидаете от русской публики? У вас уже сложилось о ней определенное мнение?

– Вчера у меня прошел показ, после которого состоялась очень интересная дискуссия. Это был фильм, который по-чешски называется Strnadovi, а в заграничном прокате – Marriage Story, «Семейная история». Я спросила зрителей, понятен ли им фильм, они ответили: «Да, ведь это – универсальная история». Так что думаю, российская публика мои работы воспринимает, и я ожидаю определенный отклик. Сейчас пройдут другие показы, и я с интересом жду, вызовут ли они какой-то отклик.

– Мы беседуем перед началом вашей встречи со зрителями, которую организаторы назвали «мастер-класс Гелены Тршештиковой». Как будет выглядеть этот «урок»?

– Я собираюсь представить свой метод «длительного наблюдения», поскольку он является типичным для моей работы и не слишком распространен в мире. Так что я надеюсь, что он заинтересует зрителей, и мне самой любопытно, как все пройдет.

– При входе вас уже поджидали поклонники, чтобы получить автограф, так что вас в России знают.

– Меня воодушевляет то, что зрители пришли, что мои фильмы их интересуют, что фестиваль включил в программу мои ленты, а его организаторы обратили внимание на мою работу. Мне это очень приятно и глубоко трогает.

– Какое впечатление на вас произвел Петербург?

– Я здесь уже была однажды, и этот город мне очень нравится. Я люблю воду, так что я любовалась реками и набережными. Вчера мы плавали на кораблике по Неве… Мне остается только сожалеть о том, что я здесь проведу слишком мало времени и не смогу все посмотреть. Вчера мы были в Эрмитаже… Петербург производит на меня очень сильное впечатление.

«Меня удивило, что фильм о любовной связи правителя мог вызвать такие споры»

– Вы – человек, не чуждый политике, занимали пост министра культуры, хоть и непродолжительное время. Вероятно, вы следите и за политической жизнью в России, тем более что здесь темой номер один сейчас, как ни странно, стало именно кино – фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя о романе царя Николая II и балерины Кшесинской, вокруг которого в российском обществе страсти буквально кипят. Вы могли бы как-то прокомментировать эти события?

– Я слышала об этом, но лишь краем уха, так что мало об этом знаю. Меня очень удивило, что именно эта тема вызывает такие споры. Конечно, как я уже говорила, мои знания об этом предмете очень поверхностны, но то, что именно любовная связь правителя страны может вызывать такие разногласия в обществе, меня очень удивило. Ведь он тоже был просто человеком…

– Вероятно, старые любовные истории все же способны всколыхнуть в обществе сильные эмоции. Тут можно вспомнить ваш фильм «Обреченная красота», который вы тоже, кстати, привезли в Россию, – о связи чешской актрисы Лиды Бааровой с Йозефом Геббельсом. И этому зритель волей-неволей дает некую этическую оценку.

– Любовные отношения, конечно, могут служить поводом для столкновения мнений. Однако когда кинолента вызывает споры, это совсем не плохо. По-моему, это лучше, чем если бы фильм прошел незамеченным.

– Еще один вопрос – уже о человеческой судьбе, которая находится на пересечении кинематографа и политики. Следите ли вы за историей крымского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет тюремного заключения, за которого заступались известные кинематографисты всего мира?

– К сожалению, об этом мне мало что известно, но, разумеется, исходя из исторических параллелей, интуитивно у человека это вызывает огромное неприятие.

«Цель кинодокументалистики – не развлекать, а заставлять человека думать»

– Какой вопрос вы хотели бы услышать от своих русских зрителей?

– Я не уверена, что именно вопрос. Скорее, меня бы обрадовало, если бы кто-то из русских зрителей сказал, что мой фильм заставил его думать, размышлять, поскольку я уверена, что цель документалистики – не развлечение, это – задача игровых картин. Цель кинодокументалистики – заставлять человека думать, спорить и даже сталкивать различные мнения. Однако если бы моя работа могла как-то изменить моего зрителя, я была бы счастлива…

Стульев в зале петербургского кинотеатра «Родина» не хватало – желающие побывать на мастер-классе Гелены Тршештиковой – в основном, молодежь – быстро заполнили все места. Потом садились на ступеньки лестницы, потом – на столы, потом – просто на пол. Кто-то шел именно «на Тршештикову», кого-то привлекла афиша «чешское кино», кого-то – острота темы.

Фильм «Катка» (в российском прокате «Катька») «зацепил» зрителей сразу. Мы видим Катку красивой 19-летней девушкой. Уже три года она принимает наркотики, однако верит, что может «соскочить с героиновой иглы», мечтает о семье. Жизнь с наркотиками, партнеры-наркоманы, с которыми она занимается изготовлением и продажей наркотиков. 14 лет надежд и отчаяния. Конечно, первые вопросы к режиссеру были о сегодняшнем дне героини, рядом с которой Гелена Тршештикова провела полтора десятилетия.

– Катка не перестала принимать наркотики. Она плохо выглядит, а ее партнер остается за решеткой. Их дочь живет с ее матерью, и Катка с ней почти не видится, – объясняет режиссер.

Гелена Тршештикова – не равнодушный наблюдатель, отстраненно фиксирующий эпизоды чужой судьбы. Режиссер поддерживает контакт с Каткой и вне съемок. Она пыталась облегчить ее судьбу, устраивала в терапевтические центры, поддерживала в момент рождения ребенка и – главное – стремилась укрепить ее решимость отказаться от наркотиков.

– Я надеялась, что смогу помочь Катке, и она в ходе съемок тоже неоднократно давала понять, что создание нашего фильма может послужить для нее импульсом к тому, чтобы измениться. Она это обещала, однако в критической ситуации каждый раз не выдерживала, так что, в итоге, помочь ей так, по-видимому, и не удалось...

Своими впечатлениями от знакомства с работой Гелены Тршештиковой поделилась одна из зрительниц – Виктория давно и серьезно интересуется кино и Чехией, где она надеется когда-нибудь побывать.

– Вы интересуетесь именно чешским кинематографом?

– Да, мне нравится страна, ее режиссеры. Особенно мне интересны женщины-режиссеры, развитие женского искусства в кинематографе, в фотографии…

– Почему вас привлекает именно Чехия?

– Я познакомилась с девушкой из Чехии, после чего начала интересоваться страной и всем, с ней связанным.

– Вы знали раньше о режиссерских работах Гелены Тршештиковой?

– До этого показа, к сожалению, нет, поэтому для меня это стало очень ценным опытом, мне было очень интересно. Пока я видела только «Катку».

«Я не ожидала, что фильм Тршештиковой будет настолько интересным»

– Какое впечатление произвел на вас этот фильм?

– Он мне очень понравился! Я не ожидала, что это будет настолько интересно. Хотя я почему-то ожидала, что там будет счастливый конец, лента мне все равно очень понравилась. Мне нравится, когда действительность показывают не только с хорошей стороны. Ведь режиссер могла снимать и других девушек, у которых все будет хорошо, однако в жизни бывает иначе, и фильм закончился печально. Это – не голливудская лента и не документальное кино с хорошим концом. Ведь сюжет был выбран осознанно, и это сделано очень интересно.

– По вашему мнению, такой фильм мог бы сегодня выйти в большой прокат или быть показан по российскому телевидению?

– Думаю, нет. Это – не то кино, которое «делает кассу». Поскольку я сама работаю кассиром в кинотеатре, то вижу, на что ходят люди – картины, которые «не раскручены», на которые нет рекламы, спросом не пользуются.

– Чешские фильмы редко появляются в вашем кинотеатре?

– Очень редко. И, вообще, на документальные фильмы – недавно, например, вышла лента о братьях Люмьер – приходит очень мало зрителей. К сожалению, люди привыкли к тому, что кино должно их развлекать.

– Может ли фильм «Катка» служить, в том числе и для российской молодежи, своего рода антинаркотической терапией?

– Думаю, да. На сегодняшней встречи упоминалось, что этот фильм показывают в чешских школах, и хорошо бы и у нас шло больше таких фильмов…