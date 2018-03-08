«Дружба чешского президента с Кремлем вызывает тревогу»

– Почему господину Земану удалось одержать победу над своими оппонентами? В чем он оказался сильнее?

Милош Земан позиционирует себя как защитник провинциальной Чехии

– Он выиграл уже во второй раз. Сначала он победил на первых в Чешской Республике прямых всенародных выборах. Я полагаю, что любые прямые выборы являются в определенной степени риском – там свое слово могут сказать люди, имеющие определенные социальные или другие проблемы, которые делают выбор, руководствуясь собственными симпатиями и антипатиями, в зависимости от того, какое решение их проблем им обещает кандидат. Милош Земан победил в регионах, где наибольшее число граждан, обремененных долгами. Хотя он и не предлагал им какое-то решение проблемы долгов, он получил в этих областях самую большую поддержку. Не вызывает сомнений, что чешская деревня не любит большие города, не любит Прагу, а Милош Земен позиционирует себя в качестве защитника деревни.

– И все же большинство чешского народа именно Милоша Земана захотело видеть своим президентом.

– Разница в количестве голосов между г-ном Драгошем – его главным соперником и г-ном Земаном была очень небольшой – до последней минуты не было уверенности в исходе. Выборы проходили в два тура, и если бы все избиратели проигравших кандидатов пришли на выборы во втором туре, Иржи Драгош одержал бы победу. В Чехии люди зачастую не осознают, что настал исторический шанс, что тот, кто хочет перемен, должен действовать – идти и голосовать, пусть г-н Драгош и не устраивает их полностью во всех отношениях. Это похоже на февраль 1948 года… Что касается президента Земана, то я не могу сказать, что его избрал весь народ – он был избран половиной избирателей, с небольшим перевесом. Конечно, некоторые граждане продолжают любить Милоша Земана, чтобы он ни делал – а различных связанных с ним скандалов было немало. Однако для его избирателей это не имело значения, они на это не обращали внимания и вновь его выбрали.

– Предвыборная кампания сопровождалась информационными вбросами. Про Милоша Земана сообщали, что он болен раком. Какую роль сыграла эта война компроматов?

Здоровье главы государства играло ключевую роль в поворотные моменты чешской истории

– Что касается состояния здоровья президента, то каждый и так видит, что он не очень здоров. Разумеется, никаким раком он не болен, однако ему уже больше 70 лет, он много курил и продолжает курить, ест жирную пищу, что сказалось на состоянии его сосудистой системы, которая уже не станет лучше. То есть состояние здоровья Милоша Земана будет постоянно ухудшаться. Однако его избирателей это не интересует.

– Почему же? Ведь стране нужен здоровый президент.

– Это понимают в западных странах. Возможно, и для российских избирателей важно, чтобы президент был здоровым и сильным, демонстрировал свою физическую форму во время охоты на тигра. Однако у нас это никакой роли не играет, люди просто на это не смотрят. Об этом следовало бы помнить в годовщину 1948 года, о том, какую ключевую роль сыграло состояние здоровья президента Эдварда Бенеша. Он перенес несколько инфарктов и, разумеется, полностью не мог контролировать ситуацию и даже не понял, что в отставку подало такое количество министров, что он мог распустить правительство и назначить новые выборы! То есть в поворотные моменты чешской истории состояние здоровья главы государства играло решающую роль. А чешский избиратель просто машет на это рукой: «Ну, у всех нас есть болезни, все мы пьем пиво и курим». Также я встречал тех, кто говорил: «Ну, умрет так умрет – будут государственные похороны, а мы выберем другого президента». Просто здесь – иной менталитет…

– В ходе предвыборной кампании из уст оппонентов Милоша Земана часто звучали обвинения в его чрезмерной близости к Кремлю и Владимиру Путину. Потерял он на этом голоса, или это тоже оставило электорат безразличным?

Он единственный президент страны ЕС, постоянно выступающий за отмену антироссийских санкций

– Для избирателей моего типа, которые ожидают, что институт президента будет играть определенную роль в выборе вектора ориентации Чешского государства – на Запад, на международные организации, или на Восток, это – принципиальный вопрос. Люди, близкие мне по взглядам, никогда не проголосовали бы за Милоша Земана, поскольку его желание идти навстречу Владимиру Путину нам кажется очень опасным. Чешский президент – единственный из стран Евросоюза, который постоянно и неоднократно выступал и выступает за отмену санкций в отношении России. Я сейчас не рассматриваю вопрос, насколько эти санкции эффективны.

Однако если Европейский союз принимает коллективное решение о введении этих санкций по определенным причинам – нарушение международного права, аннексия территории другого государства, – то моральная обязанность президентов стран ЕС – их поддерживать, а не заниматься их постоянным торпедированием и саботажем, утверждая, что «они не нужны и никогда не имели смысла». То есть подобная ориентация на Россию – я говорю именно о санкциях – меня очень тревожит.

– Как вы можете прокомментировать поездку чешского президента в Россию в ноябре 2017 г.?

– Очевидно, что политическим аспектом этой поездки было выражение поддержки президенту Путину. Очевидно, там проходили встречи с некоторыми олигархами. Также Милош Земан высказывался за отмену санкций – в общем, все как обычно.

– В первый день государственного визита чешского президента на сайте телеканала Минобороны РФ появилась статья «Чехи должны быть благодарны за вторжение 1968 г.». После этого Милоша Земана даже призывали прервать поездку, что он, однако, не сделал. Как вы можете прокомментировать его поведение в этой ситуации?

– Я думаю, что эта статья была умышленным зондированием с российской стороны – «как далеко мы можем себе позволить зайти». То есть это было просто провокацией.

– Однако все это для большинства избирателей это не стало решающим аргументом против избрания Милоша Земана – хотя выборы проходили в полувековую годовщину вторжения 1968 г.

– Это происходит потому, что уровень образования и понимания международных связей в Чешской Республике чрезвычайно низок. У нас существует образованная элита, студенты, которые ездят на Запад, обладают широким кругозором, однако достаточно опуститься на ступеньку ниже – на уровень небольших городков и деревень, то становится ясно – люди там не знают, что происходит в мире, и их это не интересует. Поэтому эти вопросы и не играют роли на выборах, однако они важны для значительной части общества, которая задумывается о нашей роли в Европе, о том, насколько важен вектор нашей ориентации. Однако электорат г-на Земана все это совершенно не интересует.

– Есть еще одно направление, куда настойчиво вглядывается Милош Земан – я имею в виду Китай.

Брюссель будет игнорировать чешского президента

– Ориентация на Китай просто смешна – она не принесла нам ничего! Земан говорил о ста миллиардах инвестиций. Китайцы никому ничего дарить не станут. Чешская Республика им интересна только как возможность что-то здесь скупать. Опять-таки, Земан – единственный из президентов ЕС, открывший объятия председателю КНР, который двигается в направлении автократии, пытаясь продлить свое правление до бесконечности, что делает каждый подобный диктатор. То есть внешнеполитическая ориентация Милоша Земана противоречит внешнеполитической ориентации чешского правительства.

– Как Брюссель, на ваш взгляд, встретил переизбрание Милоша Земана, и как его воспринимают в центральных органах ЕС?

– Представители Евросоюза подчеркиевают, что внешняя политика находится исключительно в компетенции чешского правительства. То есть они станут разговаривать только с правительством, а Милоша Земана будут игнорировать, что, собственно, уже делают. Когда чешский президент ездит по Европе, никто его не воспринимает как фигуру, принимающую решения.

– Каким, на ваш взгляд, станет следующий президентский срок Милоша Земана на внутриполитической арене? Будет ли он как-то отличаться от предыдущего?

– Разумеется, нет. В третий раз он не может быть избран, то есть у г-на Земана уже нет никаких барьеров, он может делать все, что хочет. Снять президента в Чехии практически невозможно, и он может заниматься политикой в качестве хобби. Милош Земан понимает, что был избран в значительной степени благодаря поддержке со стороны Андрея Бабиша, который открыто выступил на его стороне, дав тем самым определенный приказ членам своего движения ANO. Так то президент из благодарности будет поддерживать премьера, балансируя на грани конституционных законов. При этом последствия для чешской политики его не слишком интересуют. Так что Милош Земан оказался в достаточно выгодной ситуации полной свободы, когда он может делать все, что хочет, и нет силы, которая могла бы его остановить или как-то ограничивать.

– В данный момент правительство Андрея Бабиша находится в отставке. Что, по вашим прогнозам, будет делать в этой ситуации чешский президент?

– Как президент уже неоднократно заявлял, он дает премьеру «неограниченное время». Согласно Конституции, это время действительно ничем не лимитировано. Разумеется, с точки зрения политической морали и культуры, процесс составления нового правительства должен был бы проходить как можно быстрее. Следует помнить, что правительство, которое сейчас работает в стране, – однопартийное, а его премьер контролирует все министерства, и никто не может ограничить его власть, поскольку единственный, кто ему может помешать, – это президент. А он сказал премьеру: «У тебя достаточно времени – полгода или даже больше…»

– Президент страны – фигура, которая должна объединять общество. Выполняет ли эту задачу президент Земан?

Переизбрание Земана разделило общество на два лагеря

– Нет, президент принципиально разделяет общество, и это можно легко доказать. Причем сейчас это разделение проявляется в большей степени, чем после его первого избрания. По моему мнению, общество разделено на два лагеря – одна часть отчаянно желала, чтобы Земан не становился вновь президентом, и результаты выборов их глубоко разочаровали. Другая, наоборот, этому рада. И это создает опасную пропасть, поскольку, хотя демократия и основана на диалоге между людьми разных взглядов, подобное разделение общества очень опасно. Демократии требуется политическое единство, общие ценности, а сейчас в Чехии этого нет.