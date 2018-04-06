Дорогами Зигмунда и Ганзелки – более полувека спустя

Почему проект носит название Zikmund100? Все очень просто – 14 февраля 2019 года знаменитому путешественнику исполняется 100 лет, и в прошлом году он закончил работу над книгой «Столетие Мирослава Зикмунда». Как и его последователи, он – уроженец Пльзеня и горячо поддерживает идею своих земляков, так что отчет о поездке – фильм и фотографии – станет подарком к юбилею. Его соратник и соавтор Иржи Ганзелка скончался 2003 году.

«Смысл всего предприятия – почтить величайших путешественников в истории нашей страны. Еще детьми мы читали их книги. Мы их любим, и это исполнение нашей мечты», – объяснил в интервью «Чешскому Радио» Лукаш Соха.

Проект, родившийся за кружкой пьзеньского

Откуда появилась идея повторить путешествия почти 60-летней давности? «Как большинство хороших проектов, этот тоже родился в пивной, за кружкой пива. Ко мне подсел Лукаш, мы выпили чистейшего пива, и он сказал, что это – прекрасная идея. И все завертелось, и вот мы сидим здесь и предвкушаем огромное приключение», – смеется Томаш Ванёурек.

Подготовка заняла немало времени – сначала были кропотливо изучены архивные материалы путешествий, тысячи фотографий, которые не переведены в электронную форму. Сравнить, как изменился мир за более чем полвека, – такую интересную цель ставят перед собой двое друзей.

Узнать, как изменился мир

«Они попали в Японию вскоре после Второй мировой войны, и хотя страна быстро возрождалась, множество городов еще лежало в руинах. А сегодня Хиросима и Нагасаки – а мы все помним, что там произошло, – огромные современные города. В наши дни Япония – экономическая держава с мощным производством. Так что такая ретроспектива будет самой интересной – места, которые тогда сровняли с землей, превратились в огромные города», – объясняет замысел Лукаш Соха.

В свое первое путешествие Зикмунд и Ганзелка отправились в 1947 г. За три с половиной года они объехали большинство стран Европы, пересекли Африку, проделали длинный путь по Латинской Америке, писали репортажи, снимали фильмы, сделали тысячи фотоснимков. Никому не известные чехи, посетив 44 страны, стали настоящими звездами.

Второе путешествие Зикмунд и Ганзелка предприняли в 1959 г. За четыре года они побывали во многих государствах Ближнего и Среднего Востока, проехали по Индии, Цейлону, Непалу и Индонезии. За свою жизнь они увидели в общей сложности сотню стран.

В отличие от Зикмунда и Ганзелки, у Лукаша Сохи и Томаша Ванёурека просто нет такого количества свободного времени, поэтому они воспользуются самолетом, чтобы добраться до исходных точек в соответствующих странах. И все же жаль, что это не будет «татра»…

Уместить шесть лет в девять месяцев

«Самый важный аспект – время. У нас в запасе всего девять месяцев, а у них на это было пять с половиной – шесть лет. Мы просто не сможем проделать этот путь исключительно на автомобиле. Так что мы будем использовать всевозможный транспорт – самолеты, автомобили, корабли; в России, возможно, это будут вертолеты. Поезда, конечно... Полагаю, что иногда мы будем садиться на коней, на мотоциклы. В общем, мы перепробуем много всего», – говорит Томаш.

А как будет пролегать маршрут современных путешественников? «Мы начинаем путешествие в Турции. За этим последуют Ливан, Израиль, Иордания, Пакистан, Индия, Непал, Шри-Ланка, Бирма, Таиланд, Индонезия, Япония, Россия, Казахстан», – перечисляет Лукаш Соха.

Некогда именно Советский Союз – 77-я страна, завершавшая их кругосветное путешествие, – стал для Зикмунда и Ганзелки настоящим камнем преткновения. На территории СССР они побывали четыре раза - в 1954, 1958, 1962 годах. Однако главной стала поездка, начавшаяся с Дальнего Востока и длившаяся с сентября 1963 по ноябрь 1964 года.

Академик Владимир Виноградов вспоминал: «Вопрос о возможности проезда чехословацких путешественников в 1963–1964 гг. через СССР от Владивостока до Бреста (после пребывания в Японии) был поставлен Академией наук Чехословакии в 1961 г. перед Государственным комитетом по культурным связям с зарубежными странами и Академией наук. В августе 1962 г. Зикмунд и Ганзелка приехали в Москву для обсуждения маршрута пробега, который был подготовлен Институтом географии АН СССР, и других деталей предстоящего путешествия. Организация пробега была возложена ЦК КПСС на Академию наук».

Был даже создан специальный Оргкомитет, следивший за их передвижением по стране – в дороге путешественников пытались оградить от общения с местным населением, не дать им увидеть неприглядные стороны советской действительности, грязь, разруху и бедность, руководствуясь принципом «хоть и из ЧССР, но все равно иностранцы». Зикмунда и Ганзелку все это возмущало – они требовали не перекрывать ради них дороги и не выгонять посетителей из столовых, в которых они обедали.

«Антисоветский» отчет для Брежнева

Несмотря на то что путешественники находились под постоянным присмотром спецслужб, они многое увидели – неэффективность плановой экономики, «услуги на уровне развивающихся стран», высокомерие властей, шрамы, оставленные массовыми репрессиями. Свои впечатления от поездки они собрали в «Спецотчете № 4», который им удалось передать лично Брежневу во время его приезда в Прагу. Они искренне хотели помочь – недаром в 1963 г. Ганзелка вступил в КПЧ, став одним из коммунистов-реформаторов.

«Мы думали, что наши наблюдения дадут властям в Москве и Праге материал для раздумий и действий, но вникать в них Брежнев не захотел. Он передал отчет подчиненным, а те оценили его как антисоветчину – самый большой грех в те времена… Высказать тогда критические замечания о Советском Союзе — это значило подписать себе приговор. С тех пор доступ в СССР нам закрыли, хотя мы собирались приехать еще минимум один раз, а потом написать большую книгу о Советском Союзе», – вспоминал Мирослав Зикмунд. В Россию он попадет лишь в 1996 году, вместе с кинодокументалистом Миланом Маришкой – результатом поездки станет документальный цикл «Сибирь – ад или рай».

Иржи Ганзелка подпишет «Хартию-77» и после изгнания из союза чехословацких писателей будет работать садовником.

Как попасть на Камчатку?

А что ожидают от России современные путешественники? «Россия – очень острый и сложный вопрос, особенно учитывая характер российской власти, ее отношение к журналистам и т.д. Например, попасть на Камчатку без разрешения военных просто невозможно. Наша самая северная точка – город Тикси, где есть один-единственный военный аэродром, и там тоже можно передвигаться только с разрешения военных. Так что мы надеемся на поддержку с их стороны. Разумеется, кое-какие контакты в России у нас есть, но все это еще впереди, в сентябре», – объясняет Томаш.

Подробнее о проекте – на сайте z100.cz

Остается ждать, какие впечатления привезут из своих путешествий Томаш Ванёурека и Лукаш Соха. 1 апреля путешественники отправились из Пльзеня в Стамбул.