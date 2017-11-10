Чешский Крумлов – сказка пятилистной розы

Головокружение башен и улиц

– В Чехии по размерам Крумловский замок превосходит только Пражский Град. Экспозиции Малого дворца, самой старой части нашего замка, открыты даже зимой, хотя, в целом, в Чехии многие замки 10 ноября закрываются на зимний сезон. Однако в Крумловском замке предусмотрен один зимний экскурсионный маршрут, который можно проделать и без экскурсовода, там разрешено и фотографировать, что важно для туристов. А если приехать в туристический сезон, то стоит выбрать первый туристический маршрут, посвященный внутренним покоям аристократов XVI– XVIII вв. Со времени основания Крумлова в городе проживали немцы, чехи и итальянцы. За перестройку замка, дворцовых интерьеров и замкового сада в XVIII веке взялись представители княжеского рода Шварценбергов, – тогда город и замок преобразились. Онако в XIX столетии Чешский Крумлов, напоминает Дагмар Богдалова, уснул, будто спящая красавица.

– Это произошло благодаря последним хозяевам, которые покинули Крумлов. Они хотели перестроить один из своих замков в более современном стиле. Выбрали замок в Малой Глубокой и преобразовали его, так как он был меньше, чем крумловский. Мала Глубока – это «новодел» XIX века.

Замок также называют Моравская Глубока, или Чешский Рудолец, так как он находится в одноименном поселке неподалеку от Дачиц, в области Чешской Канады, популярной у любителей велосипедных прогулок.

– Представители княжеского рода Шварценбергов потеряли интерес к Чешскому Крумлову, и город стал постепенно утрачивать свое значение. Его начали покидать богатые люди, так что с XIX века исторический центр города не менялся. По этой причине здесь и сохранилась готика, ренессанс, барокко – благодаря этим памятникам город сегодня находится под защитой ЮНЕСКО. Если вы оказались на улице Широка, грех не взглянуть на «грешные» работы известнейшего австрийского художника Эгона Шиле в центре искусств, который разместился в бывшем пивоваренном заводе. Здесь также бывают и временные выставки.

– С Широкой можно свернуть на Длинную улицу, потом – на Панскую, а уже оттуда – на Центральную площадь. Отсюда виден только шпиль костела св. Вита с крестом наверху. «Панская» означает «улица Панов», или, если угодно, «Господская».

Конкуренты чешских королей

– Улицы с таким названием можно встретить во многих чешских городах…

– Дело в том, что основоположниками города была семья Витковичей, род панов из Крумлова. После их смерти город унаследовали Рожмберки, которые были большими конкурентами чешских королей. Поэтому они строили Крумлов, состязаясь с Прагой, и в Чешском Крумлове, так же как и в Праге, существует костел св. Вита, улицы Длоуга, Широка и Панска, и замок – второй по размерам в Чехии… С той лишь разницей, что в чешской столице проживает миллион с лишним, а в южночешском районном городе Kрумлове – лишь 13,5 тыс. Во всем районе Чешского Крумлова, где тоже много интересных памятников и мест, – около 62 тысяч жителей.

«Воспоминания о путешествии кавалера на Запад»

Торжества «Пятилистной розы» – одного из ярчайших крумловских праздников, привлекают в июне в сказочный город сотни посетителей из разных концов мира. Но полюбоваться интересным костюмированным шествием, которое знаменует конец летнего туристического сезона, в этом южночешском уголке можно и в более умиротворяющей обстановке падающих листьев. В качестве основной темы последнего шествия, проходившего в конце октября, инициаторы мероприятия выбрали «Воспоминания Петра Вока из Рожемберка о совершенном им галантном путешествии».

Петр Рожемберк был очень близок к простому народу – за столом одного из самых знаменитых и популярных представителей славного аристократического рода ежедневно собирался многочисленный люд, – по большей части служащие и челядь. В замке в Тршебони, центре озерного края, прославившегося своими рыбными прудами, который находится примерно в 40 км от Крумлова, дважды в день звонил колокол, созывая бездомных на бесплатную похлебку. По распоряжению Рожемберка еще сотне состарившихся тршебоньских жителей разносили еду по домам. Девять лет пребывания Вока в Тршебони, с 1602 по 1611 гг., остались в памяти местных жителей как «золотой век» этого города.

– Известно, что молодые дворяне уже в возрасте примерно 15 лет в то время выезжали за рубеж, чтобы набраться опыта во всех сферах, не исключая публичные дома, ну, а Петр Вок отправился в Германию, Голландию и Англию, где посетил даже Елизавету I – великую «королеву-девственницу». И наша процессия в этом году время от времени останавливалась, символически иллюстрируя его путешествие: на центральной площади города была сделана «Германия» – это были танцы, музыка, фехтование, пение. Во втором дворе замка перед зрителями предстала Англия, потом мы «вернулись на родину» – во двор крумловских монастырей, которые в свое время были составной частью замка. Сегодня они действуют как музеи, и каждый может побывать в мужском или женском монастыре.

– Петр Вок, напомним, переселился в Тршебонь как раз после смерти своего брата, и умер здесь в 1611 г., не оставив наследников.

Эликсир вечной жизни в реторте мошенника

– Темой и «целью» прошлогоднего крумловского шествия было сведение счетов с алхимиком, которого никак нельзя назвать честным?

– Да, в прошлом году мы «расправились» с нечестным алхимиком, которого звали Антонин Михаэль из саксонского Эберсбаха. Он все время обещал изобрести эликсир вечной жизни, выпрашивал у Вилема Рожемберка мелкую монету, обещая посадить ее в землю и заливать специальным раствором, чтобы получить золото – в общем, жульничество, как в сказке про Буратино. В 1592 г. этот алхимик объявил, что он изобрел эликсир вечной жизни, и в том же году Вилем Рожемберк скончался, а его брат Петр Вок подозревал алхимика в том, что тот на самом деле своим зельем отравил Вилема, и посадил его в тюрьму. Об этом даже сохранилась запись в городском архиве – «В тюрьме алхимик подох, как собака». Алхимиков в Крумлове было много, как и в Праге, среди них встречались математики, физики и химики, а также мошенники.

В 1592 г. этот алхимик объявил, что он изобрел эликсир вечной жизни, и в том же году Вилем Рожемберк скончался, а его брат Петр Вок подозревал алхимика в том, что тот на самом деле своим зельем отравил Вилема, и посадил его в тюрьму.

– Не зря ведь Крумлов называют также городом алхимиков...

– Да, и Рожемберки, которые стремились предвосхитить успехи чешских королей, переманивали пражских алхимиков, суля им более высокую оплату. Поэтому случалось, что работающий в Праге алхимик вдруг отправлялся в Крумлов.

– То есть происходила утечка мозгов из Праги?

– Да, да, а потом Прага начала платить больше, и они – среди них были и очень способные люди и даже ученые, уезжали туда обратно и так часто путешествовали.

Легенда о темных следах в Девичьей улочке

Уезжая из Крумлова, туристы лучше всего запоминают услышанные здесь старинные местные легенды, говорит экскурсовод Дагмар Богдалова, которая с удовольствием облачается в костюмы персонажей прошлого не только во время костюмированных шествий.

– Во время дневных экскурсий я знакомлю туристов с историей и архитектурой, а вечером переодеваюсь в исторический костюм, беру в руки факел и рассказываю им старые легенды, показываю дома, где появляются привидения. Самая любимая моя легенда связана с крумловской улочкой Panenská, в переводе – Девичья. Легенда гласит, что если по ней в определенном направлении пройдет незамужняя девушка, потерявшая невинность, или неверная своему мужу женщина, то в конце улицы у нее… почернеют ноги. Я люблю эту легенду, потому что сама на ней «попалась».

Однажды я сопровождала летом туристов в Тршебони и накануне купила себе новые черные кожаные босоножки, одела их в день поездки на белые носочки. В тот день шел ужасный дождь, вся группа туристов промокла до нитки, вернулись в Крумлов, а там – солнце. Сняла носочки, и ходила уже в новой обуви на босу ногу. Возвращаюсь домой и, не глядя на ноги, снимаю босоножки, бегу на кухню. А там стоит мой муж. Он так грустно на меня взглянул и спрашивает: «Ты ходила на Девичью улицу?». А я смотрю – мои босоножки полиняли... Легенд тут вообще очень много, многие знают легенду про Белую Даму,

– завершает свой рассказ Дагмар Богдалова.

В праздничном шествии, к которому присоединяются также многие жители и экскурсоводы Крумлова, в этом году принимали участие такие труппы как FIORETTO, KRUMLOVŠTÍ PIŠTCI, HARTIG ENSEMBLE, CAMPANELLO и объединение BOHÉM.