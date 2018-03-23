Белорусская народная республика – ровесница Чехословакии

О тесном переплетении белорусской и чехословацкой истории после Первой мировой войны «Радио Прага» рассказывает журналистка Алена Тиханович, член Комитета по организации празднования юбилея в Праге.

– 25 марта 1918 года в Минске была провозглашена Белорусская Народная Республика – на несколько месяцев раньше, чем на свет появилась Чехословакия. Уже десятки лет идут споры, чем была БНР. Квазигосударство? Миф? Государство-неудачник? Справедливо будет сказать, что БНР – это первая попытка белорусов в новейшей истории заявить о себе как о государственной нации. Какие у БНР были признаки государства? Разумеется, было правительство – хотя его состав и менялся чуть ли не каждый месяц. Однако выпускаются паспорта, почтовые марки, учреждается государственная казна, делаются попытки сформировать – пусть не армию, но хотя бы белорусские военные отряды. Также, конечно, предпринимаются дипломатические шаги к тому, чтобы это государство было признано на международном уровне.

– В каком политическом контексте создавалось это государство? Какие войска находились на этой территории?

– В 1918 году в Минске бывали дни, когда там было полное безвластие. Там были немцы, поляки, большевики. И в этой ситуации Комитету, который возник после проведения Всебелорусского съезда, нужно было «ухватить» власть, заявить: «Мы – белорусы, мы претендуем на свою этническую территорию, и ее столицей будет Минск». Были выпущены три Уставные грамоты. Сначала думали об автономии в границах Российской империи. 25 марта 1918 г. была опубликована Третья уставная грамота, которой провозглашалось независимое демократическое белорусское государство – БНР.

БНР жива и сегодня

– Сколько просуществовало это государство?

– На своей территории БНР, родившись в марте 191-го, она просуществовала до конца года. Потом республика была разгромлена большевиками, и ее правительство уезжает в эмиграцию: Гродно, Каунас, Прага. Из Праги эстафета передается в Париж, потом в США, Канаду.

Это государство уникально тем, что эстафета передачи полномочий никогда не прерывалась – Рада БНР существует до настоящего времени.

– Она опирается на диаспору белорусов за пределами страны?

– Безусловно. У Рады БНР есть так наз. Широкий Совет, где действуют радные. Есть президент Рады – Ивонка Сурвилла, которая сегодня живет в Канаде. Опираясь на общественных деятелей, живущих в разных странах мира, президент ведет политическую деятельность, цель которой состоит в том, чтобы современная Республика Беларусь приблизилась к идеалам БНР – идеалам независимого демократического государства. Когда это произойдет, Рада сложит с себя полномочия и передаст их правительству Беларуси. Разумеется, они не собираются свергать власть, цель их деятельности состоит в том, чтобы сегодняшняя Беларусь приняла идеалы БНР.

– Почему, в отличие от Чехословакии, БНР не удалось сохранить свою государственную независимость?

– Это было государство, нежеланное для всех. БНР не могла найти союзников – большевистская Россия считала Беларусь своей территории. Соседи – Польша, Литва, Латвия тоже имели притязания на историческую белорусскую территорию. Если сравнивать республику с Чехословакией, то там действовал принцип: «Вдвоем прорвемся!», объединивший чехов и словаков.

Современная Беларусь появилась благодаря БНР

– Даже втроем – учитываю Подкарпатскую Русь…

– Да, а белорусы были одни, хотя могли бы объединиться с литовцами или украинцами, однако у каждой из этих наций было слишком много собственных национальных амбиций. Факторов было много, и стояние звезд тогда не благоприятствовало белорусам. Однако нельзя сказать, что это государство не состоялось, – не было бы БНР, не было бы БССР. Большевики объявили о создании советской республики именно в ответ на провозглашение БНР. А если бы не было БССР, не было бы и современной Республики Беларусь. Она возникла в 1991 году под теми же символами – древним гербом Погоня и бело-красно-белым флагом. Так что круг истории замкнулся – от БНР к Республике Беларусь.

– Какое место белорусское национальное движение занимало в том европейском потоке, из которого появились национальные государства?

БНР, не признанная Чехословакией

– После Первой мировой войны и революций рушатся империи, Белорусы, как и их соседи – украинцы, литовцы, чехи и словаки стремятся к созданию национального государства, которого у них не было в новейшей истории.

Интересно, что эти «малые нации» хотят сотрудничать и ищут друг в друге союзников. В апреле 1919 года президент Чехословакии Т. Г. Масарик принимает премьера БНР Антона Луцкевича. Масарик выраджает ему моральную поддержку, одновременно давая указания министру иностранных дел Эдварду Бенешу, какую позицию «по белорусам» следует занять на Парижской мирной конференции. Масарик был дипломат и большой русофил, а тут вдруг объявились какие-то белорусы.

– По поводу русофильства Масарика можно поспорить…

– Хотя Масарик стал президентом нового государства чехов и словаков, по поводу белорусов у него возникают сомнения. Я процитирую письмо, датированное 30 апреля 1919 г., которое Масарик адресовал Бенешу: «Был у меня вчера председатель правительства Белорусской республики. Они стремятся получить нашу моральную и, насколько это возможно, политическую поддержку. Он придет к вам, чтобы изложить этот вопрос, и передаст меморандум. Эта Белорусская республика – плод распада России. Они должны были бы остаться русскими и точка!»

Чехословакия не признала БНР, хотя именно сюда впоследствии эмигрировали ее президенты Петр Кричевский и Василь Захарко. Рада БНР назначила сюда консула Миколы Вершинина. Пришлось пойти на хитрость – организовать здесь Белорусскую Раду, на деятельность которой чехословацкие власти смотрели сквозь пальцы.

Ольшанское кладбище – некрополь белорусской истории ХХ века

В 1928 г. Петр Кричевский умер в Праге, передав именно здесь свои полномочия Василю Захарко. Второй президент умирает в 1943 г.- на этом заканчивается «пражский период» истории БНР. Захарко скончался в санатории от туберкулеза. Чтобы «не унести свои полномочия в могилу», он тайно – ведь это происходило в период немецкой оккупации – вызывает белорусскую писательницу Ларису Гениюш, которая занимала должность секретаря правительства БНР. Из Парижа приезжает один из деятелей белорусского движения Микола Абрамчик. В своих мемуарах Лариса Гениюш вспоминает слова Захарко: «Донюшка моя, Лариса! Ты самый достойный человек! Я так бы хотел передать тебе полномочия, но не могу – ведь женщина не может быть президентом!»

– Какие еще белорусские могилы находятся на прежском Ольшанском кладбище?

– Помимо двух президентов, мы нашли там и третью могилу – место погребения непризнанного консула БНР Миколы Вершинина.

Микола Вершинин – забытый рыцарь БНР

Микола Вершинин приехал сюда еще в 1900-е гг., преподавал польский и русский языки. Когда сюда в рамках «Русской акции помощи» приехала белорусская молодежь, он стал попечителем этих студентов. В его квартире находилось консульство Белорусской республики, то есть он отдал БНР все, что имел.

Он умер в 1934 г. и был похоронен в семейной могиле. В годы социализма на его семью оказывали давление, и его могила стала безымянной. Его могилу на Ольшанах нашел недавно инженер белорус Сергей Кныревич, проживающий в Оломоуце, расспросив его родственников. 25 марта мы откроем на его могиле доску и восстановим имя этого рыцаря БНР.

– Как столетний юбилей будет отмечаться в чешской столице?

– 25 марта станет кульминацией празднования. Пражская мэрия предоставила нам помещение в Староместской ратуше, где мы проведем своего рода полифоническую встречу, на которой выступят белорусские и чешские ученые, представители белорусских организаций, концерт, демонстрация фильма и встреча с Ивонкой Сурвиллой.

26 марта в библиотеке им. Вацлава Гавела пройдет дискуссия с участием чешских исследователей – Даниэлы Кулиновской и Михала Плавеца ,которые написали книгу об истории белорусской эмиграции в межвоенной Чехословакии. Там также будет присутствовать председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, которая специально для участия в этом мероприятии приехала из Канады.