40-летие полета Владимира Ремека. Космическая «бронза» и европейское «золото» Чехословакии

Вместе с советским космонавтом Алексеем Губаревым на орбиту его доставил корабль «Союз-28». В это время на станции работал экипаж – Георгий Гречко и Юрий Романенко.

Владимир Ремек стал 87-м человеком планеты, отправившимся в космический полет и первым космонавтом мира от третьей страны, то есть не был ни гражданином США, ни СССР.