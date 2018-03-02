40-летие полета Владимира Ремека. Космическая «бронза» и европейское «золото» Чехословакии

Антон Каймаков
02-03-2018
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Имя Владимира Ремека вспомнит каждый, кто хоть немного интересуется космической историей человечества. В гостях у «Радио Прага» первый чехословацкий и европейский космонавт, сорок лет назад совершивший восьмидневный полет на орбитальную станцию «Салют-6».

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Вместе с советским космонавтом Алексеем Губаревым на орбиту его доставил корабль «Союз-28». В это время на станции работал экипаж – Георгий Гречко и Юрий Романенко.

Владимир Ремек стал 87-м человеком планеты, отправившимся в космический полет и первым космонавтом мира от третьей страны, то есть не был ни гражданином США, ни СССР.

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