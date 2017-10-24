Замок Шкворец под знаком св. Маврикия и Красного Дракона

Из этой точки неподалеку от Праги сквозь время в пространство бежит множество невидимых тропок – в Италию, Россию, Австрию, ведь семья уроженца Москвы ведет свой отсчет от знаменитого рода Ностиц, а его чешско-итальянская супруга Моника состоит в родстве с герцогами Савойскими. К числу полноправных обитателей твердыни, конечно, относятся и приведения – какой же уважающий себя замок может обойтись без призраков?

От средневековой крепости к резиденции Лихтенштейнов

История замка уходит корнями в XIII век – датой его основания считается 1279 год, а первым хозяином – королевский камергер Домаслав. Тогда здесь появилась фортификация со всеми атрибутами – донжоном, рвом, подъемным мостом. Он переживал времена взлета и упадка – разграбление шведами в 1639 г., после Тридцатилетней войны, превращение в парадную резиденцию Лихтенштейнов в эпоху барокко, и снова забвение и запустение… Однако в 2015 г. усилиями Дмитрия Еремеева замок был вычеркнут из печального списка исчезающих памятников Чехии.

– Итак, мы у ворот замка, который вошел в вашу жизнь девять лет назад?

– Как собственность – да, непростое решение приобрести его наша семья приняла в 2008 г. Моя жена, урожденная Сальваторе, – из рода Масса-Каррара, к которому перешло все имущество Савойских, кроме титулов, так что об этом замке семья знала не одно поколение. Замок достался Лихтенштейнам, а до 1992 года им владело чешское государство. Затем у него сменилось несколько частных владельцев, пока его не выкупила обратно наша семья.

– Как известно, раньше замок находился в достаточно плачевном состоянии...

– Он был признан руиной еще в XIX в., то есть его плохое состояние не стоит связывать с периодом социализма, напротив, до 1989 г. замок находился в законсервированном виде – были установлены герметичные крыши и окна, работала школа, здание отапливалось, были сделаны квартиры, то есть замок так или иначе жил. После того как в 1989 г. государство перестало его дотировать, он был фактически разграблен.

– Кто был владельцем замком в XIX в., и почему эта собственность пришла в упадок?

– Здесь находилось огромное панство, к которому относились все земли от Угржиневеса до сегодняшнего района Праги Черны Мост. Это было государство в государстве – со своим мыловаренным производством, пивоварнями, красильнями. Здесь жила огромная еврейская община – в XIX – начале XX века в Шквореце действовала синагога. Лихтенштейны дали карт-бланш своему управляющему, который сдал еврейской общине в аренду все южное крыло, поскольку двухъярусный зал отвечал требованиям иудаизма. Там расположились иешива, синагога и кухня.

Лихтенштейны же не появлялись здесь с XVIII в., после смерти в 1772 г. Марии Терезии Савойской, урожденной Лихтенштейн, которая некоторое время жила в этом замке, получив его в качестве свадебного дара от своего отца.

– Подобно другому имуществу Лихтенштейнов, он был национализирован уже в 1945–1948 гг.?

– Нет, это – единственное имущество семьи на территории Чехословакии, которое нельзя считать конфискованным. В 1923 г. вышло требование о признании гражданства Чехословакии, что Лихтенштейны не сделали и продали свое имущество государству. Замок перешел министерству образования Первой республики, которое открыло здесь кабинет домоводства для девочек, мастерские для мальчиков, а в южном крыле находилась еврейская община.

– Сейчас замок по-прежнему находится в стадии ремонта?

– Реконструкция продолжается десятый год. Этот замок рос, как ласточкино гнездо, постоянно достраиваясь. Например, вот эта арка некогда служила воротами, здесь же – фундамент подъемного моста XIII в., в котором использованы фрагменты стены XI в.

Итальянское барокко в богемском пейзаже

Мы хотели придать замку оттенок итальянского барокко, поскольку род Савойских происходит из Пьемонта. Однако выбрать единый стиль было достаточно сложно, ведь здесь соединилось множество элементов – готический въезд, фрагменты барокко. С Институтом охраны памятников мы вели многочасовые академические дебаты, позволяющие прийти к какому-то компромиссу, чтобы в итоге создать то, что получилось.

– Из чего вы исходили при восстановлении декора? Ведь, например, в этом помещении, где вы воссоздали интерьер синагоги, не осталось ни тканей, ни росписей?

– Отправной точкой всегда служит некий исторический промежуток. Мы знали, что в XVII в., во времена Марии Терезии Савойской, здесь находилась так называемая оранжерея Limonaia, куда заносились зимой все субтропические растения – лимоны, апельсины, бергамот.

Синагога – печальная страница истории

В XIX в. это помещение арендовала еврейская община. Мы могла восстановить флоральный декор и сделать столовую, но все же здесь на протяжении 80 лет существовала синагога, сменилось шесть раввинов. Это был интересный отрезок развития Австро-Венгрии и Чехословакии, и сюда, в этот замок, люди вкладывали много свих сил, позволявших держаться на плаву всему поселку. В 1939 г. все, конечно, было ликвидировано, но мы решили отдать дань памяти этому периоду. Причем это вызвало определенную критику местных жителей, не желавших «видеть здесь еврейство», на что я отвечал, что у меня есть и Коран, и католическая часовня, а сам я агностик...

Мы проводили фрагментарную реконструкцию, буквально просвечивали стены рентгеном – здесь остались лишь кусочки декора площадью несколько сантиметров, что позволило нам понять общий замысел – виноградная лоза, магендовид, флоральный дизайн. Над реконструкцией работает известный художник – магистр Копецкий, который, прежде чем начать реставрацию, осмотрел множество синагог в округе, которые так никогда и не были восстановлены.

Этот патефон позволяет услышать звук столетней давности. У меня много старых роялей и механизмов, возиться с которыми доставляет мне удовольствие.

– Ваша семья попала в Россию из Австрии...

– У меня хранится интересный документ – мой прапрапрадед сражался под Лейпцигом, за что царь Александр I пожаловал его орденом св. Анны первой степени. С этого момента началась его «русская карьера» – в 1821 г. он приехал в Россию получать эту награду, познакомился с девушкой, от союза с которой ведет свое начало наш австро-венгерско-русский род.

Демографический взрыв, устроенный суворовскими солдатами

– В этом замке квартировали суворовские солдаты. Вы интересовались этой страницей истории?

– Суворов, возвращаясь из Альпийского похода, остановился в Праге, однако документально подтверждено, что он здесь был. На всей территории Шквореца на три-четыре ночи были размещены его войска перед возвращением в Россию. Интересно, что, согласно хроникам, после пребывания здесь суворовских солдат здесь резко увеличилась рождаемость.

– Не известно, насколько добровольными были эти союзы…

– Поскольку деревня поила и кормила солдат, не думаю, что здесь происходили какие-то неприглядные события, тем более что с начала XVIII в. здесь наблюдался демографический спад…

Маг Калиостро и библиотекарь Казанова

– Шкворец также упоминают в рассказах о посещении Богемии графом Калиостро…

– Известно, что он здесь действительно останавливался. А вот рассказ о том, что Калиостро встречался здесь с Казановой, который провел последние годы жизни в Богемии, не соответствует действительности – в момент пребывания здесь графа Калиостро Казанова уже физически не мог сюда приехать. Однако Казанова, поселившийся в замке Дукс, неподалеку от города Теплице, бывал здесь раньше. Шкворец ранее принадлежал Вальдштейнам, и в момент продажи его Лихтенштейнам происходила передача замковой библиотеки. Казанова, стремившийся вырваться из опостылевшего замка Дукс под городом Теплице, использовал эту возможность, занявшись систематизацией латинской части библиотеки Савойских и провел тут несколько месяцев.

– Какие еще интересные фигуры связаны с этим замком?

Замок Шкворец – Savoia Castle расположен в предместье Праги. Адрес: Smiřických 1, Škvorec. Туда можно попасть по шоссе D1, съезд Říčany.

– Одним из владельцев был Смиржицкий, чье имущество впоследствии досталось Валлендштейнам. Здесь у него находилась оружейная комната, и он со товарищи выезжал отсюда на охоту. Здесь и сегодня сохранился огромный лесной массив у деревни Клановице, где и в наши дни водится множество дичи – кабаны, фазаны и т.д.

– В цену замка обычно входит и приведение. Какие призраки водятся у вас, и видели ли вы их?

– Задокументировано существование тут двух приведений. Один из них – Красный Дракон, упоминающийся в летописях вот уже на протяжении трехсот лет. Дракон этот очень шкодливый. Его основная задача – «подбадривать» в пути завсегдатаев трактира в Увалах, возвращающихся в подпитии в Шкворец, чтобы они не замерзали зимой в снегу.

Полезный Красный Дракон и пьющая Белая Дама

С конца XVII в., с момента кончины Марии Терезии Савойской, официально задокументировано присутствие здесь призрака Белой Дамы. Его не связывают непосредственно с Марией Терезией, поскольку та отличалась строгостью нрава, а призрак ведет себя куда более вольно – любит выпить. Хотя я стараюсь найти всему рациональное объяснение, некоторые события в замке вызывают удивление. Сейчас в момент проведения мероприятий я всегда оставляю в одном из уголков зала полный бокал, чтобы Белая Дама не отключила свет, и не произошло еще что-то непредвиденное, потому что если мы забывали налить вина, все почему-то отключалось. Причем один известный тенор, останавливавшийся у нас в замке на ночь, был потрясен тем, что вино в запертом помещении действительно кто-то выпил. Кроме того, хотя он человек не религиозный, он своим музыкальным слухом все время слышал какие-то необъяснимые звуки. Меня призраки боятся и прячутся, а вот моя кухарка не пойдет ночью в часовню под страхом смерти.

– А что находится в этом помещении?

– Черная кухня. Мы, правда, точно не знаем, что здесь было. Я называю это место «лабораторией». В образцах сажи мы обнаружили и кадмий, и железо, и золото. Когда-то рядом с замком находилась мастерская по производству поташа, а в документах замка указано, что в Шквореце была лаборатория. Кстати, на старом гербе Шквореца изображен негр. Это покровитель красильщиков святой Маврикий, поскольку в деревне вокруг Шквореца работало множество красильщиков, он и появился на гербе. Здесь же находится дымоход, где живет Красный Дракон.