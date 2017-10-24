Замок Шкворец под знаком св. Маврикия и Красного Дракона

Вам случалось попадать в сказку Андерсена, дергая шнурок колокольчика у дверей замка? Ожидаешь, что хозяин выйдет отворять ворота в камзоле со шпагой или в ночном колпаке со свечой в руках. Однако владелец резиденции Шкворец Дмитрий Еремеев оказался в джинсах и свитере и с мобильным телефоном, хотя история его замка и начитывает около восьмисот лет.
Из этой точки неподалеку от Праги сквозь время в пространство бежит множество невидимых тропок – в Италию, Россию, Австрию, ведь семья уроженца Москвы ведет свой отсчет от знаменитого рода Ностиц, а его чешско-итальянская супруга Моника состоит в родстве с герцогами Савойскими. К числу полноправных обитателей твердыни, конечно, относятся и приведения – какой же уважающий себя замок может обойтись без призраков?
История замка уходит корнями в XIII век – датой его основания считается 1279 год, а первым хозяином – королевский камергер Домаслав. Тогда здесь появилась фортификация со всеми атрибутами – донжоном, рвом, подъемным мостом. Он переживал времена взлета и упадка – разграбление шведами в 1639 г., после Тридцатилетней войны, превращение в парадную резиденцию Лихтенштейнов в эпоху барокко, и снова забвение и запустение… Однако в 2015 г. усилиями Дмитрия Еремеева замок был вычеркнут из печального списка исчезающих памятников Чехии.
– Итак, мы у ворот замка, который вошел в вашу жизнь девять лет назад?
– Как собственность – да, непростое решение приобрести его наша семья приняла в 2008 г. Моя жена, урожденная Сальваторе, – из рода Масса-Каррара, к которому перешло все имущество Савойских, кроме титулов, так что об этом замке семья знала не одно поколение. Замок достался Лихтенштейнам, а до 1992 года им владело чешское государство. Затем у него сменилось несколько частных владельцев, пока его не выкупила обратно наша семья.
– Как известно, раньше замок находился в достаточно плачевном состоянии...
– Он был признан руиной еще в XIX в., то есть его плохое состояние не стоит связывать с периодом социализма, напротив, до 1989 г. замок находился в законсервированном виде – были установлены герметичные крыши и окна, работала школа, здание отапливалось, были сделаны квартиры, то есть замок так или иначе жил. После того как в 1989 г. государство перестало его дотировать, он был фактически разграблен.
– Кто был владельцем замком в XIX в., и почему эта собственность пришла в упадок?
– Здесь находилось огромное панство, к которому относились все земли от Угржиневеса до сегодняшнего района Праги Черны Мост. Это было государство в государстве – со своим мыловаренным производством, пивоварнями, красильнями. Здесь жила огромная еврейская община – в XIX – начале XX века в Шквореце действовала синагога. Лихтенштейны дали карт-бланш своему управляющему, который сдал еврейской общине в аренду все южное крыло, поскольку двухъярусный зал отвечал требованиям иудаизма. Там расположились иешива, синагога и кухня.
Лихтенштейны же не появлялись здесь с XVIII в., после смерти в 1772 г. Марии Терезии Савойской, урожденной Лихтенштейн, которая некоторое время жила в этом замке, получив его в качестве свадебного дара от своего отца.
– Подобно другому имуществу Лихтенштейнов, он был национализирован уже в 1945–1948 гг.?
– Нет, это – единственное имущество семьи на территории Чехословакии, которое нельзя считать конфискованным. В 1923 г. вышло требование о признании гражданства Чехословакии, что Лихтенштейны не сделали и продали свое имущество государству. Замок перешел министерству образования Первой республики, которое открыло здесь кабинет домоводства для девочек, мастерские для мальчиков, а в южном крыле находилась еврейская община.
– Сейчас замок по-прежнему находится в стадии ремонта?
– Реконструкция продолжается десятый год. Этот замок рос, как ласточкино гнездо, постоянно достраиваясь. Например, вот эта арка некогда служила воротами, здесь же – фундамент подъемного моста XIII в., в котором использованы фрагменты стены XI в.
Мы хотели придать замку оттенок итальянского барокко, поскольку род Савойских происходит из Пьемонта. Однако выбрать единый стиль было достаточно сложно, ведь здесь соединилось множество элементов – готический въезд, фрагменты барокко. С Институтом охраны памятников мы вели многочасовые академические дебаты, позволяющие прийти к какому-то компромиссу, чтобы в итоге создать то, что получилось.
– Из чего вы исходили при восстановлении декора? Ведь, например, в этом помещении, где вы воссоздали интерьер синагоги, не осталось ни тканей, ни росписей?
– Отправной точкой всегда служит некий исторический промежуток. Мы знали, что в XVII в., во времена Марии Терезии Савойской, здесь находилась так называемая оранжерея Limonaia, куда заносились зимой все субтропические растения – лимоны, апельсины, бергамот.
В XIX в. это помещение арендовала еврейская община. Мы могла восстановить флоральный декор и сделать столовую, но все же здесь на протяжении 80 лет существовала синагога, сменилось шесть раввинов. Это был интересный отрезок развития Австро-Венгрии и Чехословакии, и сюда, в этот замок, люди вкладывали много свих сил, позволявших держаться на плаву всему поселку. В 1939 г. все, конечно, было ликвидировано, но мы решили отдать дань памяти этому периоду. Причем это вызвало определенную критику местных жителей, не желавших «видеть здесь еврейство», на что я отвечал, что у меня есть и Коран, и католическая часовня, а сам я агностик...
Мы проводили фрагментарную реконструкцию, буквально просвечивали стены рентгеном – здесь остались лишь кусочки декора площадью несколько сантиметров, что позволило нам понять общий замысел – виноградная лоза, магендовид, флоральный дизайн. Над реконструкцией работает известный художник – магистр Копецкий, который, прежде чем начать реставрацию, осмотрел множество синагог в округе, которые так никогда и не были восстановлены.
Этот патефон позволяет услышать звук столетней давности. У меня много старых роялей и механизмов, возиться с которыми доставляет мне удовольствие.
– Ваша семья попала в Россию из Австрии...
– У меня хранится интересный документ – мой прапрапрадед сражался под Лейпцигом, за что царь Александр I пожаловал его орденом св. Анны первой степени. С этого момента началась его «русская карьера» – в 1821 г. он приехал в Россию получать эту награду, познакомился с девушкой, от союза с которой ведет свое начало наш австро-венгерско-русский род.
– В этом замке квартировали суворовские солдаты. Вы интересовались этой страницей истории?
– Суворов, возвращаясь из Альпийского похода, остановился в Праге, однако документально подтверждено, что он здесь был. На всей территории Шквореца на три-четыре ночи были размещены его войска перед возвращением в Россию. Интересно, что, согласно хроникам, после пребывания здесь суворовских солдат здесь резко увеличилась рождаемость.
– Не известно, насколько добровольными были эти союзы…
– Поскольку деревня поила и кормила солдат, не думаю, что здесь происходили какие-то неприглядные события, тем более что с начала XVIII в. здесь наблюдался демографический спад…
– Шкворец также упоминают в рассказах о посещении Богемии графом Калиостро…
– Известно, что он здесь действительно останавливался. А вот рассказ о том, что Калиостро встречался здесь с Казановой, который провел последние годы жизни в Богемии, не соответствует действительности – в момент пребывания здесь графа Калиостро Казанова уже физически не мог сюда приехать. Однако Казанова, поселившийся в замке Дукс, неподалеку от города Теплице, бывал здесь раньше. Шкворец ранее принадлежал Вальдштейнам, и в момент продажи его Лихтенштейнам происходила передача замковой библиотеки. Казанова, стремившийся вырваться из опостылевшего замка Дукс под городом Теплице, использовал эту возможность, занявшись систематизацией латинской части библиотеки Савойских и провел тут несколько месяцев.
– Какие еще интересные фигуры связаны с этим замком?
Замок Шкворец – Savoia Castle расположен в предместье Праги. Адрес: Smiřických 1, Škvorec. Туда можно попасть по шоссе D1, съезд Říčany.
– Одним из владельцев был Смиржицкий, чье имущество впоследствии досталось Валлендштейнам. Здесь у него находилась оружейная комната, и он со товарищи выезжал отсюда на охоту. Здесь и сегодня сохранился огромный лесной массив у деревни Клановице, где и в наши дни водится множество дичи – кабаны, фазаны и т.д.
– В цену замка обычно входит и приведение. Какие призраки водятся у вас, и видели ли вы их?
– Задокументировано существование тут двух приведений. Один из них – Красный Дракон, упоминающийся в летописях вот уже на протяжении трехсот лет. Дракон этот очень шкодливый. Его основная задача – «подбадривать» в пути завсегдатаев трактира в Увалах, возвращающихся в подпитии в Шкворец, чтобы они не замерзали зимой в снегу.
С конца XVII в., с момента кончины Марии Терезии Савойской, официально задокументировано присутствие здесь призрака Белой Дамы. Его не связывают непосредственно с Марией Терезией, поскольку та отличалась строгостью нрава, а призрак ведет себя куда более вольно – любит выпить. Хотя я стараюсь найти всему рациональное объяснение, некоторые события в замке вызывают удивление. Сейчас в момент проведения мероприятий я всегда оставляю в одном из уголков зала полный бокал, чтобы Белая Дама не отключила свет, и не произошло еще что-то непредвиденное, потому что если мы забывали налить вина, все почему-то отключалось. Причем один известный тенор, останавливавшийся у нас в замке на ночь, был потрясен тем, что вино в запертом помещении действительно кто-то выпил. Кроме того, хотя он человек не религиозный, он своим музыкальным слухом все время слышал какие-то необъяснимые звуки. Меня призраки боятся и прячутся, а вот моя кухарка не пойдет ночью в часовню под страхом смерти.
– А что находится в этом помещении?
– Черная кухня. Мы, правда, точно не знаем, что здесь было. Я называю это место «лабораторией». В образцах сажи мы обнаружили и кадмий, и железо, и золото. Когда-то рядом с замком находилась мастерская по производству поташа, а в документах замка указано, что в Шквореце была лаборатория. Кстати, на старом гербе Шквореца изображен негр. Это покровитель красильщиков святой Маврикий, поскольку в деревне вокруг Шквореца работало множество красильщиков, он и появился на гербе. Здесь же находится дымоход, где живет Красный Дракон.