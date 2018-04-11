Яркие краски Иерусалимской синагоги

– Как мы знаем, в центре чешской столицы насчитывается немало синагог: Испанская, Староновая, Майзелова и др. Сейчас мы с вами подошли к самой «юной» из них – Иерусалимской.

– Появилась она в начале XX века на волне санации – то есть «оздоровления» Старого Города и квартала Йозефов, проводившейся с 1898 года. Тогда было создано общество по строительству новой синагоги, которая должна была заменить собой все утраченные. Данное общество приобрело участок под старым домом на Иерусалимской улице и объявило конкурс на лучший архитектурный проект. В итоге, спустя три года, был одобрен проект братиславского архитектора, работающего в Вене, – Вильгельма Штястного.

И по сей день архитектура синагоги считается уникальной – здесь великолепно сочетается модерн и мавританский стиль. Все элементы фасада, включая арки, колонны и вязь, напоминают собой постройки, которые мы можем встретить в арабских странах. Интересно, что проект Иерусалимской синагоги был разработан одним архитектором, а в жизнь его воплотил другой – Алоис Рихтер, чей проект изначально был отвергнут. Освящение храма состоялось 16 сентября 1906 года, во время одного из еврейских праздников. Строительство проводилось за счет пожертвований самих евреев, государство не принимало в этом участия. Имена тех, кто внес крупную сумму, были записаны на витражах, стенах и в основаниях колонн.

Тысяча и один орнамент фасада

– Синагога стоит на довольно узкой улице, а молитва у евреев, как мы знаем, должна начинаться с первыми лучами солнца... Не мешает ли этому такое местоположение?

– Вильгельм Штястны хотел, чтобы синагога возвышалась над остальными постройками улицы – именно поэтому он создал небольшие башенки, увенчанные звездами Давида. Также необходимо было решить вопрос освещения. В центральной части храма вместо свода были сделаны витражные окна, через которые он наполнялся светом. Можно сказать, что божественный промысел отражен уже в самом фасаде, напоминающем нам сказки «1001 ночи». В верхней его части, над аркой, мы видим окно-розетку, посередине которого изображена звезда Давида, а также надпись «Здесь дом Господень, и ты можешь сюда войти». Над самим входом есть еще одна надпись, выполненная на иврите – «Не один ли у нас отец, и не он ли нас создал?». Для XX века это являлось неким отступлением от ортодоксальных взглядов. Когда синагога строилась, она представляла собой новые течения в иудаизме, была либерально-ортодоксальной.

– Можно ли сказать, что фасад здания является одним из самых ярких не только среди пражских синагог, но и других столичных домов?

– Безусловно. Туристы, проходящие мимо, не могут этого не отметить – он, как сказка, отображает прекрасный, пестрый Восток. Особенно заметен контраст со строгими соседними зданиями, даже с барочным домом напротив.

Тайник строителей и «женская» галерея

– Давайте зайдем внутрь. Чем Иерусалимская синагога примечательна?

– Здесь, например, хранятся отдельные фрагменты ранее утраченных синагог Старого Города, в западном нефе находится прекрасный орган... Когда несколько лет назад проводились реставрационные работы, за небольшой мраморной плитой был обнаружен особый ящик, в котором хранился текст, оставленный строителями и подписанный ими при свидетелях.

Еще любопытно, что, равно как и в прочих ортодоксальных синагогах, тут ярко выделена отдельная женская часть храма. Это – галереи, расположенные по периметру большого зала и стоящие на колоннах, выполненных в арабском стиле. Женщины не имели право присутствовать в синагоге на службе в том же месте, что и мужчины, поэтому сразу при входе в храм были построены две лестницы, ведущие наверх. Нельзя не отметить и пышный декор помещения, характерную восточную яркость: это и многочисленные орнаментальные колонны, росписи, кованые люстры, витражи, присутствующие не только на потолке, но и на окнах...

От склада – к Сметане и Бетховену

– Если вспомнить историю синагоги в XX веке, нужно сказать, что судьба ее была непростой – во времена Второй мировой войны тут находился склад...

– Все мы помним судьбу гетто в Терезине. Отправляющиеся туда евреи оставляли свои вещи – кто-то добровольно, а кто-то по принуждению – в специальных складских помещениях. Предполагалось, что после возвращения они возьмут их себе обратно. Именно для хранения этих ценностей и была выбрана Иерусалимская синагога, что, в итоге, помогло ей избежать участи других европейских синагог – разрушения.

– Проходят ли здесь сегодня какие-нибудь культурные мероприятия, призванные привлечь туристов?

– Да, конечно. Орган, установленный здесь, служит не только для исполнения духовной музыки во время служб, но и классических концертов. Исполняются в стенах синагоги произведения самых разных авторов – не только тех, кто принадлежит к иудаизму. Я здесь слушала Баха, Бетховена, Гайдна, Сметану... Помимо этого, внутри проходят выставки, посвященные судьбе и истории синагоги, ее восстановлению.