Вртбовский сад – маленький шедевр чешского барокко

У подножия холма Петршин приютилось сразу несколько таких прекрасных оазисов: Лобковицкий, Шенборнский, Вратиславский и Вртбовский сады. В последнем из них «Радио Прага» побывало вместе с экскурсоводом Николаем Паутовым.

– Сейчас мы с вами направляемся в Вртбовский сад – возможно, один из самых красивых и живописных в Праге. Кому город обязан его появлением?

– Этот барочный террасный сад итальянского типа был назван в честь богатого графа и кастеляна Пражского Града Яна Йозефа из Вртбы, которому принадлежал здешний дворец и виноградники. Он же и стал инициатором создания в этих местах роскошного сада. Работы начались в 1715 году и продолжались пять лет. Для выполнения своей смелой задумки граф выбрал пражского барочного архитектора Франтишека Максимилиана Каньку, который в свое время обучался в Италии и Вене. Немаловажную роль в возникновении этого красочного шедевра также сыграли скульптор Матыаш Бернард Браун, из мастерской которого с 1720 по 1725 гг. вышло много рельефов и скульптуры, и художник Вацлав Вавржинец Рейнер, автор фресок.

Античные боги и чешские художники

– Туристов и жителей города Вртбовский сад привлекает своей уникальной ландшафтной композицией, заключающейся в градации террасных площадок, соединенных друг с другом величественными лестницами, в которых угадываются линии барокко. Что можно посмотреть в саду, какие его основные достопримечательности?

– В центре самой нижней части сада находится небольшой декоративный пруд со скульптурой путто, взобравшегося на морское чудовище. Здесь же расположен вольер и т. н. сала террена (с итальянского sala terrena можно перевести как «нижний зал»), являющаяся типичным архитектурным элементом, соединяющим дворец и сад. Украшают ее фрески Вацлава Вавржинеца Рейнера (например, «Сусанна и старец в античных руинах», «Венера и Адонис» и др.) и мраморные скульптуры работы Брауна, изображающие бога виноделия Диониса и древнеримскую богиню урожая Цереру. Следует напомнить, что сала террена была очень популярна в дворцовых и замковых садах эпохи барокко. Один из самых красивых подобных открытых залов можно найти и в соседнем Вальдштейнском саду. Вртбовская сала террена состоит из трех помещений: в восточном салоне посетители могут полюбоваться деревянной инкрустацией, представляющей певчих птиц; из западной части, изобилующей фресками, – выйти в бывшую ампирную мастерскую знаменитого художника Миколаша Алеша, работавшего здесь с 1886 по 1889 гг.; а в центральном помещении, которое почти что полностью сохранилась до наших дней, – снова насладиться барочными скульптурами и богатой лепниной. Авторство некоторых фресок, изображающих пейзажи, до сих пор не известно. Предполагается, что они были созданы одним из декораторов, трудившихся вместе с Рейнером.

– Давайте теперь поднимемся немного выше, на среднюю террасу. Чем она примечательна?

Доехать до Вртбовского сада можно на трамваях № 12, 15, 20, 22, 23. Остановки «Геллихова» (Hellichova) или «Малостранская площадь» (Malostranské náměstí). Вход в Вртбовский дворец, из которого сделан проход в сад, находится на пересечении улиц Кармелитска и Тржиште.

– И здесь в центре расположен небольшой пруд, а над нами возвышается подпорная стена, которая своими плавными, закругленными формами, балюстрадой и разветвляющейся лестницей снова нам напоминает об элегантности пышного барокко. Подобное архитектурное решение было выбрано отнюдь не для преодоления большой разницы в высоте – так можно было наиболее эффективно демонстрировать скульптуры античных божеств и дышащие рельефами вазы. Интересно, что по направлению вверх сад сужается, и завершается он полукруглым строением, которое условно разделено на три части. В главной из них можно увидеть ракушки, найденные в гроте, и рельеф водных божеств. Изначально здесь также была фреска.

Прогулка по причудливым тропинкам

– Архитектурная композиция Вртбовского сада не могла не сопровождаться тщательно подобранным растительным узором и особенностями ландшафтного убранства XVIII века...

– Безусловно. Нам известно, что из салы террены гости попадали в небольшой уютный сад с геометрически правильными узорами (возможно, это был очень коротко постриженный самшит в комбинации с цветным гравием или песком). На средней террасе доминировал симметричный орнамент, дополнявший собой боскеты. Похожий узор имелся и на самой верхней площадке, приспособленный, однако, ее сужающейся форме.

– Сегодня здесь можно повстречать самшит вечнозеленый, граб, две массивные туи, небольшие тисы, кусты роз и многое другое.

– Какие изменения здесь произошли в XIX веке?

– Дворец и сад находился во владении Вртбов вплоть до 1799 года, когда его выкупил советник императора Ян Майер. К этому времени относится реконструкция дворца по плану придворного архитектора Йозефа Зобеля, которая, однако, сад не затронула. В 1845 году весь дворцовый комплекс и сад были обновлены в стиле классицизма: возле стены, отделяющей нижнюю и среднюю террасы, появились ампирные пристройки, а в самой верхней точке выросла смотровая площадка. Возможно, все эти изменения и стали причиной утраты первоначального облика Вртбовского сада, прежде всего, – его растительных узоров, которые позже так никогда и не были воссозданы.

– В XX веке сад начал приходить в запустение, и лишь в 50-е гг. здесь была проведена основательная реконструкция. В 1958 году Вртбовский дворец был внесен в список памятников культуры Чешской Республики. В 1998 году состоялось торжественное открытие сада для посетителей, а еще спустя два года на его территории появилась галерея, в которой регулярно гостят выставки как чешских, так и зарубежных художников. В настоящее время в этом тихом, радующем глаз местечке часто проходят свадьбы, garden party, пресс-конференции, семинары, концерты камерной музыки и просто дружеские встречи. А если вы причисляете себя к неисправимым романтикам, то осмотреть Вртбовский сад сможете и при вечернем освещении – тогда все террасы, пестрые узоры под ногами и окружающая все это великолепие архитектура заиграют перед вами совершенно иными красками!