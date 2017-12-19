Вифлеемская площадь на перекрестках истории и географии

– Сегодня мы с вами поговорим о пражской Бетлемской (или Вифлеемской) площади. Что здесь можно посмотреть, чем она привлекательна?

– На карте Старого Города эта небольшая вытянутая площадь появилась очень рано. Полагают, что еще в романский период, в XII–XIII вв., в этих местах стояла скромная церковь, посвященная свв. Филиппу и Якубу, а рядом располагалось кладбище. В XIV веке церквушка и часовня были перестроены и приобрели готический облик. Вплоть до XVI века основную часть Бетлемской площади занимал именно этот католический костел. Нам точно не известно, когда он исчез, но в середине XVI века упоминаний о нем уже не появлялось. До сегодняшнего дня сохранился приход, некогда принадлежавший костелу, – сейчас это, скорее, жилой дом.

Под одной крышей – Ян Гус и королева София Баварская

Часовня, возведенная здесь в 1391 году, предназначалась для проведения проповедей на чешском языке, которые были организованы сторонниками реформации. Поскольку тут не проводились богослужения, то также отсутствовали ризница и пресвитерий. С 1402 года здесь начал активно проповедовать Ян Гус.

– Известно, что Гус выступал за очищение католической церкви. В стенах часовни, где он обращался к горожанам, похоронены первые жертвы гуситского движения. Поговаривают, что его проповеди частенько посещала и сама королева София Баварская, вторая супруга Вацлава IV, – она была активной сторонницей Яна Гуса. Свою последнюю проповедь в Бетлемской часовне он прочитал в 1413 году. Далее с этим местом связывалась лишь память о нем. В начале XVII века, после поражения протестантов в битве на Белой горе, император Фердинанд II приказал передать часовню иезуитам, под управлением которых она и осталась вплоть до своего разрушения в 1786 году. Последующая судьба часовни была довольно печальной: старое поврежденное здание было разрушено, остался только фундамент и стены до уровня второго этажа. В 30-е гг. XIX века на этом месте был построен жилой дом, простоявший на Бетлемской площади до 1948 года. Несмотря на то что идея о возрождении часовни в память Яна Гуса возникла еще в начале XX века, реализовать этот проект удалось лишь после февральского коммунистического переворота 1948 года – когда появилась возможность национализировать дом. По мнению специалистов, сегодня она выглядит точно так же, как и в конце XIV – начале XX вв.

Дома с именем и царь Ирод Великий

Прямо возле часовни мы можем увидеть дом «У города Бетлема», построенный в эпоху высокого барокко на месте двух готических объектов. Когда в 50-е гг. XX века проходило восстановление Бетлемской часовни, часть его была снесена – для того чтобы открыть перед ней больше пространства. Современный вид дома относится к 1952 году.

– На противоположной стороне площади стоит еще один не менее примечательный дом – «На рыбарне». Это двухэтажная барочная постройка с мезонином. Изначально именно в ее стенах располагался средневековый приход костела свв. Филиппа и Якуба. В XVIII веке готические домики были перестроены по проекту известного архитектора Джованни Батиста Алипранди. В XIX веке в доме «На рыбарне» родился чешский художник Ярослав Чермак, в честь которого здесь сегодня установлена мемориальная доска. Бетлемская площадь у многих ассоциируется с Рождеством, однако это не совсем правильно: еще в IV–V вв. н. э. католическая церковь начала отмечать день Избиения младенцев – в память детей, убиенных Иродом Великим в Вифлееме (по-чешски – Betlém). После того как царю объявили о рождении Мессии, он отдал приказ умертвить всех мальчиков младше двух лет. По отдельным сведениям, всего было убито от 14 до 144 тысяч младенцев. Христиане видели в этих детях первых мучеников за Христа, и Бетлемскую часовню освятили в их честь.

«Найди пылинку дальних стран»

– Еще одна важнейшая достопримечательность Бетлемской площади – это Музей Напрстека...

– Безусловно. В XVI веке во дворике этого дома была основана пивоварня. Позже данный участок и имение достались представителям буржуазных кругов и известной предпринимательнице Анне Напрстковой. Спустя какое-то время у нее родился сын, который стал очень любознательным юношей и патриотом Чехии (несмотря на то что отец его был немцем). Уже во взрослом возрасте он берет себе чешское имя – до этого его звали Адальбертом – и становится Войтой Напрстеком. Он много путешествовал, долго жил в Америке, а в 1862 году на территории семейной пивоварни «У Галанку» открыл Музей чешских промыслов. Так как Напрстек лично был знаком со многими чешскими путешественниками, включая Эмиля Голуба, у него хранилось много их подарков, привезенных из различных этнографических поездок. В итоге, когда Напрстек умер, на месте основанного им музея появляется новый, этнографический. После Второй мировой войны в его коллекцию входят экспонаты, относящиеся к азиатским, африканским и американским культурам.

Войта Напрстек прославился и своей просветительской деятельностью, поддержкой эмансипации женщин и современных технологий в быту, был инициатором создания «Американского дамского клуба», одним из членов которого являлась и жена первого чехословацкого президента Т. Г. Масарика Шарлотта.

Кто же повесился – Фрейд или Ленин?

– Возможно, гостям Праги также будет интересно узнать и о довольно оригинальной скульптуре «Повешенный» Давида Черного, увидеть которую можно при подходе к Бетлемской площади, в самом начале Гусовой улицы...

– Обычно когда я рассказываю об этой скульптуре, то говорю о ней как о шутке. Давид Черный, который на днях отметил 50-летие, создал человека, внешне напоминающего Зигмунда Фрейда. Он висит на одной руке на длинной палке, прикрепленной к верхнему этажу дома, и чтобы заметить данную скульптуру, необходимо поднять голову. В одном из своих интервью Черный сказал: «Интеллигенция оторвалась от народа, но долго ли она так над ним провисит на одной руке?!». Туристы эту работу называют просто – памятник Фрейду. А некоторые добавляют: Фрейду – Ленину, так как в образе профессора в очках многие, особенно гости из России, видят именно Ленина. Я бы сказала, что эта скульптура оживляет город, служит своеобразной изюминкой этого места.

Интересно, что когда «Повешенный» был только-только установлен, в полиции то и дело раздавались звонки: «Приезжайте скорее, здесь человек висит, хочет спрыгнуть вниз!..» – настолько реалистичным кажется это произведение.