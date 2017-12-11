В Цтеницах расскажут, как в Праге Рождество отмечали

Такую выставку подготовили и в пражском районе Цтенице. Ее главной темой стало Рождество в Праге. О «столичных оттенках» этого праздника «Радио Прага» беседует с Радкой Шамановой, одной из ее главных орагнизаторов.

– Чем вы собираетесь побаловать своих посетителей?

– Поскольку в Цтеницах мы много занимаемся традиционной народной культурой, то главный акцент сделали именно на ремесла и ремесленников, работающих в предрождественское время. Сама выставка, однако, намного шире. Поскольку мы находимся в столице, то решили показать быт пражской семьи – как она отмечает Рождество. Ремесла, конечно же, с этим тесно связаны.

– То есть, можно сказать, что у вас представлено именно пражское Рождество и его традиции?

– Да. В столице Рождество начиналось в начале декабря на Староместской площади, где открывался «Микулашский базар». Приходить туда за покупками можно было вплоть до сочельника. Это место было неким центром всех рождественских мероприятий в Праге.

С самого утра сюда приезжали продавцы жареных каштанов и горячей картошки. Присутствовали здесь, конечно же, и ремесленники, лавки с игрушками, сделанными из дерева, теста, и бумаги. Кроме того, на базаре можно было купить один из рождественских вертепов, маленький игрушечный театр и марионеток (например, волосатого черта и Микулаша).

Сладостей и прочих деликатесов на Староместской площади тоже всегда было множество, включая различные экзотические фрукты. Здесь же горожане могли выбрать для себя рождественскую елочку, а за неделю до Рождества приобрести «праздничного» карпа.

Бескомпромиссные дворники и зимние развлечения пражан

– Насколько «белыми» раньше были предрождественские дни в чешской столице?

– Многие пражане помнят, что уже в конце ноября город был полностью покрыт снегом, и на улицах появлялись «особые» дворники – как правило, это были пожилые мужчины с метлами. Их способ расчистки снега был довольно простым – они сметали его с одной стороны улицы на другую. Таким образом, когда выпадало очень много снега, возникали огромные снежные сугробы. Часто тот, кто хотел попасть на соседнюю улицу, вынужден был через них перепрыгивать. Больше всего от этого страдали женщины, носившие тогда длинные платья. Не только дети, но и взрослые любили приходить на замерзшую Влтаву, катались по ней на коньках и санках, играли в снежки, лепили снеговиков... Развлечений было вдоволь.

– Что еще можно увидеть на вашей выставке, ведь придумать что-то совершенно новое становится каждый год сложнее?

– Помимо прочего, мы постарались наглядно показать, как раньше мещане отмечали Рождество. У нас, например, есть инсталляция домашнего интерьера – «пражского салона», где представлена семья, собравшаяся вокруг елки в сочельник. Известно, что уже в конце XIX века столичные семьи покупали и устанавливали рождественские елки, эта традиция пришла к нам из Германии. Были, конечно же, и украшения: свечки, орехи, сухофрукты, пряники и другие сладости, сделанные из теста. В 30-е гг. XX века их дополнили стеклянные игрушки и шары.

– Что было принято дарить?

– Мужчины зачастую получали табакерки, женщины находили под елкой различные ткани и муфты, а дети – игрушки: в малоимущих семьях это были куклы, изготовленные из сухофруктов или другие предметы ручной работы, а в богатых уже в XIX веке детям дарили лошадь-качалку, миниатюрные театры, марионеток и т. п. Девочки, как правило, получали куклу, а мальчики – оловянных солдатиков.

Постоянному покупателю – бесплатная «ваночка»

На выставке в Цтеницах установлена даже своеобразная кухня, где каждую субботу можно будет повстречать и «живую» хозяйку, которая вместе со своими юными гостями будет печь рождественское печенье – «цукрови». На чешском столе оно появилось уже в конце XIX века, что было связано с развитием системы отопления и большей доступностью таких ингредиентов как мед, сахар и приправы.

– Не обходилось и без рождественской плетеной сдобной булочки («ваночки»). Обычно их у хозяйки было сразу три: две они пекли сами, а третью получали в подарок от пекаря – это считалось своеобразной благодарностью за то, что на протяжении всего года они хранили верность своему продавцу. Когда в дом приходили колядующие, им отрезалось по кусочку именно от этой булочки. Увидеть у нас можно и предметы, которые выставляются впервые, например, старинные коньки и свечи. Рождественские вертепы мы показываем довольно часто, примерно раз в два года. Еще посетители смогут ознакомиться со специальными формами для печати карточек-икон, на большинстве из которых изображены три волхва и Дева Мария с Младенцем Иисусом. Такие карточки раздавались, в основном, во время колядования. В целом, рождественские поздравительные открытки начали появляться в XIX веке – их отправляли по почте. Не все из них были бумажными – какие-то даже бронзовыми (у нас здесь есть две медальки, сделанные в литейном заводе Франты Анижа).

– Получила ли Прага в наследство какие-то деревенские рождественские традиции?

– Да, безусловно, например, колядование в день св. Микулаша и св. Штепана, отливание свинца и пускание по воде лодочек из скорлупы – это было принято делать в Сочельник, после ужина. Примерно до одиннадцати часов вечера люди беседовали, а потом отправлялись на полуночное богослужение. В XIX веке появились так называемые предрождественские венки, однако популярными они стали только в XX веке. Изначально их изготавливали дома, и лишь спустя какое-то время пражане начали покупать их на рынках, – рассказывает Радка Шаманова.