– Ежедневно по Нерудовой улице проходят тысячи туристов. Как она возникла на карте чешской столицы?

– Нерудова улица принадлежит к числу наиболее известных и популярных достопримечательностей Праги. Архитектура домов, дворцов и храмов на этой относительно короткой улице (ее длина составляет всего 375 метров) отличается богатым декором, привлекающими внимание деталями и роскошными домовыми гербами, которые некогда играли роль почтового адреса, ведь нумерация домов была введена в Праге лишь в 1770 году. Нерудова улица берет начало у Малостранской площади и далее по крутому склону поднимается к Пражскому Граду. Она всегда была одной из главных улиц Малой Страны. Эта часть города больше других пражских районов пострадала от гуситских войн начала XV века и разрушительного пожара 1541 года. Таким образом, Нерудова улица лишь приблизительно повторяет свое первоначальное направление – об этом свидетельствуют подвалы некоторых домов, выступающих за красную линию улицы.

Новые века, новые названия

Первоначально дома, расположенные в верхней части Нерудовой, входили в состав селения Обора, тогда как нижняя часть принадлежала непосредственно Малой Стране, а средняя – Градчанам.

До 1711 года посередине улицы возвышались Страговские ворота, являющиеся частью крепостных укреплений, возведенных в Праге еще во времена правления чешского короля Пршемысла Отакара II, то есть в середине XIII века. Данное укрепление было соединено с западными воротами Пражского Града.

В разные эпохи улица носила разные названия: сначала, в XIV–XVII вв., верхняя часть улицы именовалась На Длаждени (что можно перевести как «На мощеной улице»), а позже – Над Страговскоу браноу (Над Страговскими воротами). Еще одна особенность улицы – это перила, установленные для того, чтобы по ней было удобнее подниматься. Отсюда и появилось немецкое название улицы – Шпарренгассе, а позже и чешский вариант – Остругова улица (Шпорная улица). Возможно, для того чтобы преодолеть столь крутой подъем, наездникам нужно было как следует пришпорить своего коня.

«У двух солнц» – дом Яна Неруды

– Еще в начале XIX веке Малая Страна была закрытым, обособленным пражским кварталом, со своей неповторимой спокойной, даже идиллической, атмосферой. Однако вскоре всемирную славу этому месту принесла именно Остругова улица. И все благодаря рассказам, повестям и фельетонам Яна Неруды, в честь которого улица и была переименована в 1895 году.

– Ян Неруда – это, безусловно, наиболее прославленный житель этой улицы. Родился он в пражской Малой Стране 9 июля 1834 года. Его отец был отставным солдатом наполеоновских войн, а мать – служанкой. Несмотря на то что родители были небогаты, на сэкономленные деньги им удалось купить небольшой табачный магазинчик на Оструговой улице. Поскольку большую часть жизни Неруда провел в Малой Стране, многие свои произведения он посвятил этому живописному уголку Праги. Не удивительно, что самая известная книга Яна Неруды, которая позже была переведена на десятки языков, – это «Малостранские рассказы» (1878). Здесь писатель запечатлел и постарался отобразить быт и нравы тогдашнего чешского общества. С 1845 по 1857 гг. Ян Неруда жил в доме №47 с красивым и запоминающимся домовым знаком «У двух солнц». Интересно появление этого названия. Когда в XVII веке домовладелец хотел зарегистрировать знак в виде солнца в Малостранской ратуше, оказалось, что к тому времени он уже был занят. Тем не менее, мужчина нашел выход из положения, и удвоил количество небесных светил. Первой владелицей этого дома была супруга рыцаря Богуслава Гробницкого из Гробниц. Дом ей принадлежал восемь лет, после чего был конфискован из-за ее активного участия в Сословном восстании в 1618–1620 гг. В начале XVIII века домом владели богатые ювелиры, а еще через сто лет его перестроили в классическом стиле: был обновлен фасад, и появилась табачная лавка. Именно туда и переехал ветеран наполеоновских войн Антонин Неруда, отец писателя.

– Какие еще местные достопримечательности мы здесь можем найти?

– На Нерудовой улице можно встретить и другие домовые знаки, например, «У трех скрипок» (дом №12). Этот знак нам напоминает, что домом владело три поколения скрипачей. В 1667 году его купила вдова скрипичного мастера Барбара Оттова, у которой дом унаследовал ее зять – скрипач Леонард Прадтер. Следующим владельцем стал его ученик Томаш Эдлингер, который вместе со своим сыном преуспел в изготовлении струнных инструментов: их лютни, мандолины и скрипки были известны не только в Чехии, но и за ее пределами. Сам знак здесь появился в 1700 году.

На доме №43, известном с XVII века, мы можем разглядеть изображение рака. Примечателен он и тем, что у него есть два входа, один из которых ведет в соседний дом №41 («У красного льва»), не имеющего собственного выхода на улицу. Некоторые документы свидетельствуют, что в доме «У зеленого рака» некогда жил студент богословия Ян из Непомука, будущий святой Ян Непомуцкий.

Величественные дворцы и первые автобусы

Нижняя часть улицы по характеру своих построек чем-то напоминает Малостранскую площадь. Здесь мы можем увидеть два дворца, расположенных друг напротив друга: Морзинский и Коловратский. Морзинский дворец – это один из самых ярких образцов пражского барокко. Он был возведен в 1714 году архитектором Джованни Сантини на месте четырех жилых домов. Дворец строился для графа Вацлава Морзина, который долгое время служил под командованием принца Евгения Савойского и сражался с турецкой армией. Возможно, в связи с этим и возникла идея изобразить мавра на фамильном гербе династии.

Фасад дворца пестрит множеством аллегорических изображений. Здесь, например, можно разглядеть День и Ночь – юношу с солнцем на груди и девушку, покрытую вуалью и усыпанную звездами. Их автор – Фердинанд Максимилиан Брокоф – один из самых известных пражских скульпторов XVIII века.

– Дворец примечателен и тем, что когда-то здесь служил молодой Йозеф Гайдн. В 1925 году в нем разместилось румынское посольство.

– История Коловратского дворца также началась в XVIII веке. Строился он с 1716 по 1721 гг. по проекту Яна Блажея Сантини – представителя известной династии архитекторов и каменщиков Чехии. Скульптурное оформление фасада создал Матиаш Бернард Браун, а сам дом был возведен для графа Винцента Коловрата.

Входной портал украшен величественными орлами с распростертыми крыльями и фигурами римских богов. Над окнами расположены гербы рода Коловратов.

В 1925 году дворец был продан итальянскому правительству, и сегодня здесь находится посольство Италии.

Рядом с дворцом также можно увидеть костел Девы Марии у Каетанов, построенный еще в конце XVII века мужским священническим орденом театинцев и служивший монастырю до его закрытия в конце XVIII века. В 1835–1837 гг. здание монастыря являлось театром. Первая премьера здесь состоялась 22 февраля 1835 года. В деятельности театра принимали участие такие выдающиеся фигуры чешской литературы как Йозеф Каетан Тыл, Карел Сабина, Карел Гинек Маха, Йозеф Иржи Колар и многие другие.

– Я знаю, что история Нерудовой улицы тесно связна и с пражским городским транспортом...

– Да, это так, поскольку именно здесь впервые в Праге – в 1908 году – было открыто движение городских автобусов, которое, однако, просуществовало не долго – с 3 августа 1908 года по 17 ноября 1909 года. Из-за частых поломок и аварий, случавшихся на этом довольно крутом участке, оно было прервано. Движение столичных автобусов возобновили лишь к 1925 году.