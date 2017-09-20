Спокойный отдых «дикой» Шарки

– Дивока Шарка – один из самых романтичных лесопарков в Праге. Здесь можно найти скалистые горы, ущелья, зеленые луга, густые кроны вековых деревьев, речушки и искусственный пруд. Чем еще манит к себе это место?

– Интересно, что шарковские скалы состоят, в основном, из кремниевых пород, возраст которых достигает шестисот миллионов лет. Содержатся в них и драгоценные металлы: на одну тонну приходится 16 г золота и 46 г серебра. Общая площадь этой заповедной зоны, которая охраняется государством с 1964 года, – более 25 га. Это самый крупный заповедник на территории Праги. Дивока Шарка интересна и с археологической точки зрения, так как здесь были найдены самые старые в Чехии окаменелости – останки мамонтов, носорогов и оленей каменного века. В VII–VIII вв. на этом месте, являвшемся пересечением торговых путей, возникло большое славянское поселение, которые было важным торговым центром данной области до появления Пражского Града. Интересно, что в 1964 году играющие на здешних площадках дети нашли монету середины IX века. Правил тогда Карл Лысый, внук основателя Священной Римской империи Карла Великого. Данная находка подтвердила наличие тесных торговых связей с Европой, а также важное значение поселения.

Женщины, обхитрившие войско

– Примерно к этому же времени относится и одна из старочешских легенд о девушке по имени Шарка, в честь которой позже была названа долина. Расскажите о ней поподробнее.

– Когда чешским княжеством управляла Либуше, повсюду царил матриархат. Женщины, как правило, принимали самые важные решения, и даже была создана целая дамская армия во главе с воинствующей и отважной Властой. После смерти Либушы представительницы слабого пола не пожелали признавать над собой власть Пршемысла, и в итоге между мужчинами и женщинами разразилась настоящая война. Первоначально чешские амазонки одерживали победу. В дружине Пршемысла служил отважный воин Цтирад, который был послан в эти края для наведения порядка. Здесь он вместе со своими дружинниками и повстречал девушку Шарку, которая была привязана к дереву. Неподалеку от нее находились кувшины с медовухой и рог. Шарка поведала Цтираду о том, что коварная Власта оставила ее здесь на съедение диким животным, а медовуха и рог были принесены специально – девушка никак до них не могла дотянуться. Цтирад сжалился над Шаркой и освободил ее, после чего его воины угостились медовухой и уснули. Цтирад громко протрубил в рог, что, как оказалось, являлось сигналом Власте к атаке. В результате, беспомощное войско во главе с Цтирадом было безжалостно истреблено. Но, князь Пршемысл собрал новую, более сильную армию, и она двинулась против Власты. В итоге женщины были повержены. Во время решающей битвы Шарка осталась в живых, но затем, то ли от угрызений совести, то ли из-за страха мести за Цтирада, она бросилась с высокой скалы, которую сегодня называют Дивчи скок, что переводится как «прыжок девушки».

Дивока Шарка «выходит в свет»

– В XIV веке здесь были виноградники, а в XVIII–XIX вв. на территории Дивокой Шарки выросли обширные хозяйственные дворы и мельницы. На рубеже XIX–XX вв. парк стал излюбленным местом отдыха пражан.

– Вместо бывших построек и мельниц возникли загородные рестораны с террасами, в которых звучала живая музыка, проводились модные показы и прочие общественные мероприятия. Благодаря стараниям семьи Веселик, которой в начале XX века принадлежала большая часть земель Дивокой Шарки, здесь возник бассейн. В 60-е гг. около него был построен искусственный водоем «Джбан» (в переводе на русский – «кувшин»), длина которого составляет 800 м, а ширина – 200 м. Еще в 1964 году в этих местах можно было посетить тринадцать ресторанов. В настоящий момент их осталось только четыре, но, несмотря на это, Дивока Шарка и по сей день популярна среди пражан – в год парк посещают почти полтора миллиона человек!

– У границ этого зеленого оазиса можно увидеть замок Енералка. Какова его история?

– В период раннего средневековья поблизости замка Енералка проходила дорога, соединяющая чешскую столицу с Горомержицами. К концу XVIII века здесь возник крупный хозяйственный двор, который спустя столетие был превращен в небольшой необарочный замок дворцового типа. Инициатором подобного преображения выступил пражский мещанин, пекарь и член городского совета Гинек Комм, прославившийся еще и тем, что Карел Гинек Маха, считающийся основоположником современной чешской поэзии, посвятил ему свою поэму «Май». Говорят, что отец писателя был с Коммом в тесных деловых связях.

– В 1922 году здесь разместилась канцелярия чехословацких легионеров и был создан дом инвалидов, в котором проживало 150 постояльцев. В августе 1942 года, после покушения на Рейнхарда Гейдриха, оккупационные власти разместили здесь детский дом для сирот, чьи родители были казнены или отправлены в концлагеря.

– Всего тут находилось 48 детей в возрасте от трех до четырнадцати лет – в том числе Франтишек, младший брат Яна Кубиша, который был непосредственным участником покушения на Гейдриха. В апреле 1944 года дети были перевезены в лагерь для интернированных в южноморавском городе Сватоборжице. После Второй мировой войны в замке расположилось предприятие «Тесла», а в период с 1990 по 2016 гг. – баптистская богословская семинария.

Таинственный мост Либуши

– Какие еще легенды связаны с Дивокой Шаркой?

– Во времена, когда чешскими землями правила княгиня Либуше, здешние места были дикими и неосвоенными, повстречать тут можно было лишь охотников и рыболовов. Однажды один из охотников заметил, что над ущельем неожиданно появился очень прочный подвесной мост. Он решил спрятаться, и увидел, как по этому мосту переправляется повозка, в которую был запряжен статный белоснежный конь. Внутри находилась женщина, облаченная в красивейшее белое платье. Оказавшись на другой стороне ущелья, они тут же исчезли в лесах Дивокой Шарки. Охотник захотел узнать, кем же была эта женщина, путешествующая по столь безлюдным и труднодоступным местам. Спустя какое-то время, он увидел, что за состоянием моста следят молодые девушки. Он попытался заговорить с ними и расспросить их о таинственной повозке, но те ему ничего не сказали. Охотник снова притаился, и на этот раз увидел мужчин, подпиливающих опоры моста. При этом они приговаривали, что не желают больше терпеть правления княгини Либушы, и хотят себе выбрать нового князя. Тогда охотник и понял, что женщина, ехавшая в повозке, – это Либуше. Когда он здесь снова охотился и повстречал коня княгини, скачущего во весь опор, – он успел ее предупредить и скрыться в лесу. Либуше убедилась, что мост непригоден для переправы, и пустила по нему пустую повозку. Конструкция не выдержала нагрузки, и развалилась. Повозка, провалившаяся в шарецкое ущелье, исчезла. Легенда гласит, что произошло это неспроста, ведь сделана она была из чистого золота. Говорят, что остатки повозки и по сей день находятся в недрах ущелья.