Сказочный Телч

«Телч относится к незначительному числу чешских, и даже европейских городов, которым в течение сотен лет удалось сохранить свой вид неизменным. На центральной площади и на соседних улицах вы не найдете ни одного здания, которое могло бы нарушить его стиль. Это дейстивтельно уникальное место», - говорит мэр Телча Роман Фабеш.

Основание города связано с именем моравского князя Отто II, который велел после победы над чешским правителем Бржетиславом в 1099 году возвести часовню и поселение в местах, которые сегодня принято называть Старым городом Телча. Однако больший отпечаток на внешнем облике города оставил в XVI веке Захарий из Градца.

«Я бы сказал, что он был демоном. Захарий из Градца в 1556 году принял решение сделать из готической крепости дворец в стиле ренессанс, и объединить дворцовый комплекс с городом. Если вы посмотрите с высоты птичьего полета, то увидите, что Телч окружает система прудов, некогда входившая в оборонительную систему города» - объясняет смотритель телчского замка Богумил Норек.

Туризм под знаком ЮНЕСКО

Ежегодно в Телч наведывается около трех сот пятидесяти тысяч туристов, в замок идет четверть из них. Ночуют в городке лишь 20 процентов посетителей.

«В Телч приезжают на полдня, на день. Большая часть туристов хочет увидеть центральную площадь, некоторые заходят в замок. Нам не нужно, чтобы общее число посетителей увеличивалось. Мы скорее заинтересованы в их равномерном распределении в течение года, так как самый большой наплыв, конечно, приходится на летние месяцы. Для нас важно и то, чтобы они оставались у нас дольше», - говорит откровенно господин Фабеш.

Богумил Норек хвалит туристов, которые приезжают в Телч в рамках туров по местам ЮНЕСКО. Они-то обычно и приезжают не в разгар сезона, а весной, с марта по июнь. «Эти люди более эрудированы, знают, зачем сюда едут, хотят посмотреть архитектуру, как все выглядело раньше».

Каково быть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО? Мэр Телча говорит, что это прежде всего престижно, напоминая при этом, что в 1992 году (когда Телч был внесен в список всемирной организации) таких городов было на территории страны всего три.

«Столь престижная оценка мэрию и жителей города ко многому обязывает. Мы не можем здесь строить, что попало, мы должны быть очень аккуратными во время реставрационных работ. Зато нам проще найти деньги на реконструкцию, в этом нам ярлык «ЮНЕСКО», конечно, помогает», - говорит откровенно смотритель замка Телч.

Рай принцесс

«Гордая принцесса», «Счастье из пекла», «Как разбудить принцесс» ... любители чешских сказок, приехав в Телч, чувствуют себя как дома.

«Благодаря чистому аритектурному стилю, город очень популярен среди режиссеров. У нас то и дело идут какие-то съемки. В основном, это исторические и документальные фильмы, и, конечно, сказки. Я иногда называю Телч вторым Баррандовом, ведь здесь уже сняли порядка пятидесяти, шестидесяти картин», - улыбается смотритель Телчского замка.