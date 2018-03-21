Ресслова улица – следы нацистских пуль и танец Джинджер и Фреда

– Как появлялась Ресслова улица на карте чешской столицы?

– Нужно сказать, что протяженность ее небольшая – чуть более трехсот метров. Она соединяет две пражские площади – Карлову и площадь Ирасека. Первоначально улица заканчивалась в тех местах, где сегодня возвышаются костел св. Вацлава и свв. Кирилла и Мефодия. До Влтавы она протянулась только после сноса Святовацлавской тюрьмы, находившейся здесь до конца XIX века. Свое сегодняшнее название эта городская артерия получила в 1894 году в честь чешско-немецкого изобретателя Йозефа Ресселя. Инженер прославился тем, что предложил новый тип движителя для судов – гребного винта, который должен помещаться в кормовой части. Родился Рессель в Хрудиме в 1793 году, учился сначала в своем родном городе, позже – в гимназии в Линце, артиллерийском училище в Чешских Будейовицах и на медицинском факультете Венского университета, который, правда, не смог окончить из-за нехватки финансовых средств. Тем не менее, благодаря стипендии, полученной от самого Франца I, австрийского императора и короля Чехии, Рессель завершил курс обучения в Лесотехнической академии Австро-Венгрии.

Будучи, помимо прочего, незаурядным художником, он создал миниатюру, посвященную битве народов под Лейпцигом, на которой был изображен и Франц I. Увидев это произведение, растроганный император в качестве благодарности и выделил Йозефу Ресселю персональную стипендию.

Патент на гребной винт – главное изобретение Ресселя – был получен в 1827 году, а еще спустя два года инженер создал первый в мире пароход с гребным винтом, окрестив его «Чивета».

Легендарные парашютисты чехословацкого Сопротивления

– Вероятно, самой яркой достопримечательностью улицы можно считать православный храм свв. Кирилла и Мефодия. С его историей, как мы знаем, связано и трагическое для чешской истории событие...

– Да, действительно. В его крипте, в подземной части храма, во время Второй мировой войны укрывались семеро участников антифашистского Сопротивления, подготовившие и осуществившие покушение на заместителя имперского протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. 18 июня 1942 года они, окруженные стянутыми сюда нацистскими солдатами, дали свой последний бой, продолжавшийся целых семь часов. Парашютисты Ян Кубиш, Йозеф Габчик, Адольф Опалка, Йозеф Валчик, Йозеф Бублик, Ян Грубы и Ярослав Шварц вели сражение с 800 эсесовцами. Когда ситуация стала безысходной, они совершили самоубийство. История самого храма началась в далеком IX веке, когда чешским князем Борживоем I здесь был основан и освящен небольшой костел в честь святого Мефодия. Позже, уже в XVIII веке, по проекту Килиана Игнаца Динценхофера и Павла Игнаца Баера был возведен новый храм в стиле барокко. Освящен он был в честь архиепископа Милана XVI века, покровителя больных и страждущих Карла Баромейского.

Каменные статуи, украшающие вход в храм – это аллегория Веры и Справедливости. Их автором стал скульптор Франтишек Девоты.

– На противоположной стороне Рессловой улицы можно увидеть готический костел, история которого тоже уходит в глубину веков...

– Безусловно. Это костел св. Вацлава. Его строительство началось в XII веке, а свой готический облик он приобрел лишь в XIV веке. Спустя еще три столетия орден босых августинцев построил рядом с костелом монастырь, просуществовавший вплоть до религиозных реформ конца XVIII века. После закрытия монастыря здесь сначала была прачечная, а потом Святовацлавская тюрьма, действовавшая до 1893 года. Сам костел долгое время выполнял функцию тюремного храма.



Танцующий дом Фреда Астера

– Теперь мы с вами спускаемся вниз по Рессловой улице, к Влтаве, и выходим на площадь Ирасека, главной доминантой которой, равно как и одной из главных визитных карточек всей Праги, является Танцующий дом.

– Да, это очень известная современная столичная достопримечательность! Ее история началась в первой половине 90-х гг. прошлого века – когда возникла идея создать здесь мультикультурный центр с библиотекой, театром, выставочными залами, кафе и проч. Дом должен был стать частью т. н. «культурной мили», проходящей по набережной Влтавы и включающей Рудольфинум, Национальный театр и галерею «Манес». Как бы там ни было, реализовать данный проект не удалось из-за отсутствия инвесторов. Идея застройки этого места, находящегося на углу площади Ирасека и набережной Рашина, принадлежит хорватскому архитектору Владо Милуничу. Предполагалось, что здание будет выделяться, находясь на перекрестке, и отражать новую эпоху в истории Чехословакии, которая после долгих лет тоталитарного застоя шла вперед. Динамика башен Танцующего дома должна была это символизировать. Возможность осуществить столь смелый архитектурный проект появилась благодаря президенту Вацлаву Гавелу и «постреволюционной эйфории». Первый камень в основание здания был заложен 3 сентября 1994 года, и менее чем через два года его строительство было завершено.

– Далеко не все пражане – не говоря уже о приезжих – знают о том, что второе название Танцующего дома – Ginger and Fred – в честь знаменитой американской танцевальной пары Джинджер Роджерс – Фред Астер...

– На башне, символизирующей собой Фреда, можно увидеть купол из трубок, соединенных стальной сетью. Это т. н. «Голова медузы». Особенностью дома является и то, что помещения его не симметричны, а стены наклонены. Так как первоначально архитекторы планировали построить башню повыше, «Медуза» стала неким компромиссом. Реализация этого смелого проекта положила начало дискуссии о столичной архитектуре как таковой: одни были сторонниками современных стилей, другие же считали, что Танцующий дом исказил архитектурный облик исторического центра города. Как бы там ни было, без преувеличения можно сказать, что в настоящее время это – один из туристических «магнитов» Праги, наравне с Карловым мостом и кафедральным собором св. Вита.

– Давайте завершим наш маршрут тем, что вспомним выдающегося чешского прозаика, драматурга, политика Алоиса Ирасека, в честь которого названа площадь.

– Родился он в 1851 году в семье потомственных ткачей и крестьян, литературой стал заниматься еще в молодости. В пражском Карловом университете Ирасек изучал историю, позже преподавал в училище в Литомышле и Карловом университете. Свою литературную деятельность он начал в качестве поэта в 1871 году. Спустя какое-то время, Алоис Ирасек переключился на прозу, и его главным источников вдохновения стала чешская история – в первую очередь период гуситского движения XIV–XV вв.

– Также это был драматург, чешский политик, автор знаменитых и переведенных на множество языков «Старинных чешских сказаний»...

– Да, несомненно, «Сказания» – самое известное произведение Ирасека, прославившее его на весь мир. Написано оно было по мотивам чешских легенд и преданий, а создавал его автор, в первую очередь, для детей и юношества.