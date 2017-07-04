«Мертвое» Квасцовое озеро (Kamencové jezero) в Устецком крае готово преподнести вам оригинальный химический коктейль. Но, как бы устрашающе не звучали его компоненты, искупавшись здесь, вы дадите своей коже «второе дыхание».

Каждый здесь найдет что-то для души: заманчивые тени, романтические прогулки, возможность искупаться в чистой и минерализованной воде, где нет водорослей, заняться спортом...

Исцеление и нескучный досуг

– Данное озеро – это действительно огромная редкость, оно является единственным в своем роде во всем мире. Еще одно с подобным составом воды некогда находилось в Канаде, но сейчас оно высохло.

Жители Хомутова, возможно, даже и не подозревают, что неподалеку от них хранится такое сокровище. Очень часто сюда приезжают туристы из Нидерланд, Великобритании, Германии и Словакии, не побоявшиеся преодолеть такое немалое расстояние. На чистоту озера и отсутствие в нем водорослей повлиял тот факт, что раньше здесь добывались квасцы. После того, как рудник был затоплен, в озеро попали как сами квасцы, так и другие химические элементы, исключающие возможность нахождения в озере животных и мелких растений. Поскольку в воде большое содержание железа, она на первый взгляд может показать не вполне прозрачной. Однако, никакого вреда при купании коже нанесено не будет, даже наоборот – химический состав способен помочь и тем, кто страдает чешуйчатым лишаем.

Люди, ухаживающие за состоянием озера, постоянно отслеживают уровень водной поверхности, и полагают, что истощение ему в ближайшие годы не грозит.

Любители активного отдыха найдут здесь мини-гольф и волейбольную площадку, также все желающие могут взять напрокат лодку или катамаран. Кроме того, в этом году появилась своеобразная новинка – доска для серфинга с веслом, на которой каждый сможет испытать свои силы. Также, конечно же, при озере имеется и свой спасатель.

Барочные яства и «каменный музыкант»

Небольшой городок Яблонне-в-Подйештеди в Либерецком крае славится роскошной барочной базиликой св. Лаврентия и св. Здиславы. Свое современное название она получила в 1907 году, когда Здислава из Лемберка была возведена в ранг святых Папой Римским Пием X.

Когда граф Франтишек Антонин Берка из Дубы пригласил итальянского барочного архитектора Яна Лукаша Гильдебрандта, прожившего большую часть своей жизни в Вене, ему было предъявлено единственное условие: могила св. Здиславы ни в коем случае не должна перемещаться. Именно поэтому она и по сей день остается на своем месте.

Базилика свв. Лаврентия и Здиславы может похвастаться своими впечатляющими размерами. Если измерять от основания до самого креста, ее высота составляет порядка 50 метров. Необходимо сказать, что Гильдебрандт был настолько талантливым строителем и архитектором, что ему удалось создать здесь и прекрасную акустику.

Еще посетители могут увидеть очень много архитектурных украшений. Из самых ранних элементов мебели, сохранившихся до наших дней, здесь присутствуют лишь два алтаря. Все остальное сюда прибыло уже в более позднее время – в XIX–XX вв., так как в 1788 году на базилику обрушился сильнейший пожар. Присутствует здесь и алтарь, где можно увидеть череп св. Здиславы, перенесенный сюда в 1908 году.

В усыпальнице базилики похоронена не только св. Здислава, но и основатель храма. Подземные помещения являлись своеобразным кладбищем как для дворян, так и для доминиканцев. Если преодолеть низкий коридор, можно увидеть гробницу св. Здиславы, где она была похоронена в 1252.

Сейчас мы с вами побываем в Карловарском крае, где неподалеку от деревни Гржебечна еще в 60-х гг. XX века добывался базальт и полевые шпаты. Однако, все это в прошлом, и сегодня место является природным заповедником Рыжовна, и славится оригинальным каменным «органом» и множеством лекарственных растений. «Орган» нельзя как следует настроить, но, вопреки этому, он все равно издает звуки – пусть даже глухие. Горная порода этих мест содержит в себе базальт и фонолит. Если мы отломим часть камня, то именно благодаря фонолиту мы сможем услышать звук очень похожий на какой-то музыкальный инструмент. По сути, речь идет о магматической породе, которая берет свое начало на глубине десятков километров. На поверхность она поднялась в виде магмы 25 млн лет назад – в то время, когда земная кора потрескалась под всей северо-западной Чехией, под Рудными горами возникли котловины, а также такие вулканические массивы, как Чешское среднегорье и Доуповские горы. Здесь, в деревне Гржебечна, базальт вылился на поверхность, создав, тем самым, ровный лавовый покров, своеобразное «одеяло». Когда он застыл, на охлажденных местах постепенно начали возникать трещины, которые, находя друг на друга, создали 10–15-метровые столбы.

Добраться сюда и осмотреть уникальный «орган» можно как пешком, так и на велосипеде или автомобиле.