09-01-2017 13:41 | Екатерина Сташевская

Некогда в местах сегодняшнего пражского Главного вокзала было пересечение множества дорог, откуда путники из далеких стран отправлялись навстречу своей судьбе. В настоящее время в его недрах таится одноименная станция метро, а говорят в его стенах практически на всех языках мира.

Наверняка, каждый приезжий или коренной житель чешской столицы имел возможность оказаться на пражском Главном вокзале. Однако далеко не все знают, что автором здания, которое из-за двух куполообразных башенок иногда называют «дворцовым вокзалом», является выдающийся чешский архитектор Йозеф Фанта (Josef Fanta, 1856–1954). Совсем недавно со дня его рождения исполнилось 160 лет. Свой проект на строительство вокзала Фанта предложил в 1899 году, а его реализация началась уже в 1901 году и продолжалась восемь лет. Архитектурный стиль главного здания вокзала соответствовал эпохе, в которой тот возводился – модерн. Сегодня в просторном вестибюле можно увидеть работы скульпторов Ф. Краумана, И. Пикарта и художника И. Фрелиха.

Дыхание европейского модерна

Особенно по своей красоте выделяется «Кафе Фанты» (Fantova kavárna), находящееся под огромным куполом. О его художественном оформлении позаботились выдающиеся мастера начала XX века. Здесь расположены гербы чешских городов, через которые по завершении строительства пражского вокзала проходила железная дорога. Нельзя не обратить внимания и на мебель интерьера, например, оригинальные кресла «Барселона», созданные немецким архитектором-модернистом Людвигом Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe, 1886–1969). Йозеф Фанта был хорошо знаком с центральными вокзалами других европейских столиц, что ему, несомненно, помогло при проектировке пражского Главного вокзала, который чем-то напоминает парижский Западный вокзал.

Путь к спасению

В местах, где некогда стелилась красная дорожка для почетных гостей, приезжавших в Прагу (среди них был император Франц Иосиф, почти все президенты, изобретатель Томас Эдисон, Чарли Чаплин и др.), сегодня установлен памятник британскому филантропу Сэру Николасу Уинтону (Sir Nicholas George Winton, 1909–2015), который накануне Второй мировой войны организовал спасение 669 детей еврейского происхождения, вывозя их из оккупированной немцами Чехословакии.

Комитет помощи беженцам вынужден был для этой цели собирать средства, так как за одного ребенка немецкие власти требовали 50 фунтов стерлингов. Кроме того, в Англии было необходимо найти семьи, которые бы смогли ухаживать за детьми. Интересно, что на протяжении целых 49 лет Сэр Николас Уинтон умалчивал факт спасения детей.

Какое-то время назад СМИ Соединенного Королевства назвали Уинтона «Британским Шиндлером». 70 лет спустя, 1 сентября 2009 года, с перрона пражского Главного вокзала выехал «Поезд Уинтона», следовавший к Ла-Маншу – по маршруту спасения. В 1998 году чешский президент Вацлав Гавел вручил Сэру Николасу Уинтону орден им. Томаша Гаррига Масарика, а в 2014 году президент Милош Земан наградил его почетным орденом Белого Льва. И по сей день дети, которых британец спас, именуют себя «детьми Николаса Уинтона».

Меняя имена

Свою работу столичный Главный вокзал начал в 1871 году – когда была открыта «Дорога императора Франца Иосифа», следовавшая по направлению Бенешова, Табора и Вены. Через год неподалеку от «императорской дороги» были достроены пути, ведущие в северном направлении, а спустя какое-то время обе трассы были соединены. Первое привокзальное здание было построено в стиле неоренессанс по проекту архитекторов Войтеха Игнаца Ульмана и Антонина Барвития.

В 1876 году близ вокзала был разбит парк, который несколько раз менял свое название: сначала о нем говорили, как о «Большом парке», позже он был «Городским», а после смерти выдающегося чешского поэта и переводчика Ярослава Врхлицкого (Jaroslav Vrchlický, 1853–1912) парк был снова переименован и стал «Садами Врхлицкого».

С 1918 по 1941 гг. пражский Главный вокзал носил имя американского президента Томаса Вудро Вильсона (Thomas Woodrow Wilson, 1856–1924), который всецело поддерживал политику Томаша Гаррига Масарика, поспособствовав, тем самым, возникновению независимой Чехословакии.

В июле 1928 года на территории Садов Врхлицкого состоялось торжественное открытие памятника Вудро Вильсона. Однако, после того как Германия объявила войну США, он был снесен и уничтожен. Точную копию установили лишь в 2011 году.

Еще до того как было построено новое здание вокзала, парк был значительно просторнее, здесь находились пруды, в которых обитало много уток, люди его считали одним из красивейших пражских парков.