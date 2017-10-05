Пражский остров стрельцов и мальтийских рыцарей

– Известно, что остров, по которому мы с вами сегодня прогуляемся, успел сменить немало названий. С чем это было связано, и когда он впервые появился в топонимике Праги?

– Самые ранние, дошедшие до нас, упоминания о Стршелецком острове относятся еще к XII веку. Тогда его именовали Травником (то есть «лужайка», «газон»). Исходя из этого можно предположить, что раньше здесь было много зелени и садов с различными лекарственными растениями. Изначально остров являлся собственностью Мальтийского ордена, разместившегося поблизости, в Малой Стране. В то время этот уголок на реке был чем-то вроде парка или сада для прогулок. В 1393 году остров выкупил аптекарь по имени Августин.

Интересно, конечно же, и современное название острова – Стршелецкий. Во времена правления Карла IV, императора Священной Римской империи, здесь действительно стреляли – из лука и арбалета. Особыми императорскими привилегиями тогда пользовались лишь пражские стрелки, оттачивающие в этих местах свою меткость и сноровку. В средневековье здесь проходили и соревнования, главная задача которых состояла в наиболее точном попадании в мишень, изображающую птицу. На стрельбище, находившееся в южной части острова, заглядывали не только мещане и аристократы, но и мелкие торговцы.

– Любопытно, что некогда Стршелецкий остров также величали «малой Венецией», так как, подобно своей знаменитой тезке, он тоже состоит из нескольких отдельных островков – несмотря на то что сегодня выглядит как единое целое. Также в свое время он величался Верхним или Малым островом и Водяным двором.

Стрельбище и Иван Купала

– В 1472 году полюбившийся многим остров приобрел пражский Старый Город, и отныне он принадлежит именно к этому району. Позже, в XVI веке, король Фердинанд I завещал часть острова верным пражским стрелкам, ведь исключительно благодаря их орлиному глазу и стратегическому расположению острова не раз удавалось отбросить неприятеля, стремившегося захватить столичный Старый Город. Говорят, что в эпоху, когда начали использовать огнестрельное оружие, пули долетали и до близлежащего влтавского острова Жофин, ставя при этом под угрозу жизни людей, проходивших по цепному мосту, названному в честь императора Франца I (сегодня – мост Легионеров).

Во время Тридцатилетней войны остров находился в запустении, а в XVIII–XIX вв. снова начал служить стрелкам, устраивающим здесь различные народные гуляния, например, «святоянскую ночь», посвященную Иоанну Крестителю и связанную с дохристианским празднованием летнего солнцестояния, которую славяне также называют Иваном Купалой. Как правило, гуляние сопровождалось фейерверком. К слову, если вам удастся побывать в центре вечерней Праги 1 января, вы сможете насладиться ярчайшим зрелищем – новогодним салютом, залпы которого производятся с катеров, стоящих неподалеку от Стршелецкого острова.

– Вплоть до 1841 года на остров можно было попасть лишь с помощью специальной переправы, и только после возведения моста Франца I остров был соединен как с левым, так и с правым берегами Влтавы.

На старт, внимание... май!

– Что касается истории острова, примечателен он и тем, что в 1882 году здесь состоялся первый Сокольский слет, которым руководил сам Мирослав Тырш – один из основателей «Сокола». Спортплощадка размером 1200 м² была окружена трибуной, на которой могло поместиться 2500 тыс. зрителей. В 1890 году, восемь лет спустя после этого грандиозного события, пражане впервые отметили здесь 1 мая как праздник весны и труда.

– После того как в начале XIX века в южной части острова сгорело деревянное стрельбище, в 1813 году стараниями придворного архитектора Йозефа Зобела здесь было построено новое здание в стиле ампир. Поскольку тогдашние жители столицы опасались наводнений, посередине появилась своеобразная арка. Кто знает, возможно именно поэтому строению и удалось пережить два крупнейших наводнения в истории города – 1890 и 2002 годов.

– Тогда в здании размещался трактир, также здесь проходили различные встречи и общественные мероприятия. В 30-е гг. XX века постройка была реконструирована, после чего появились терраса, кафе, а на втором этаже – кинозал. Можно сказать, что наличие подобных заведений – одна из характерных особенностей всех пражских островов. Кто-то сюда приходил, чтобы посидеть в тишине на лавочке, прислушиваясь к течению реки, а кто-то – ради встречи со своими знакомыми за кружечкой пива...

Нередко Стршелецкий остров принимал на своей территории и зрителей варьете, концертов, танцевальных вечеров и самых разных выставок. Увидеть танцующие пары под открытым небом здесь можно было вплоть до 50–60-хх гг. XX века. Разумеется, и спорт не отошел на второй план: в южной части острова в середине прошлого века был открыт клуб «Старт», воспитавший впоследствии немало талантливых спортсменов. Находится он здесь и по сей день.

– В 2013 году столичный район Прага-1 провел комплексную реконструкцию Стршелецкого острова, в рамках которой было высажено много деревьев, обновился газон, были проложены новые тропинки, построена детская площадка, а в северной части острова появился небольшой пляж, где люди могут присесть на траву и отдохнуть от городской суеты. Кроме того, Стршелецкий остров стал намного ближе и для людей с ограниченными возможностями, так как несколько лет назад здесь был установлен специальный лифт, попасть в который можно прямо с моста Легионеров.

К Стршелецкому ходят трамваи № 2, 9, 18, 22. Остановки «Национальный театр» (Národní divadlo) или «Уезд» (Újezd).

Если у вас появится желание осмотреть остров и все окружающие его достопримечательности со всех сторон, – смело садитесь на катамаран, который в теплое время года можно взять на прокат на близлежащем влтавском острове Жофин.