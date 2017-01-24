24-01-2017 13:32 | Екатерина Сташевская

Отклонившись от привычных пражских туристических маршрутов, можно очутиться в совершенно ином, незнакомом мире чешской столицы. Район Новый Свет в Градчанах – это уютный островок с приземистыми домиками с разноцветными фасадами, которые подпирают друг друга своими стенами и, кажется, ведут спор о том, у кого самый красивый домовой знак. По этому уголку Праги Екатерина Сташевская прогулялась вместе с экскурсоводом и преподавателем истории Ольгой Кузнецовой.

– Сегодняшний Новый Свет – это тихий оазис с причудливыми извилистыми улочками, неподалеку от Пражского Града. А с чего начиналась его история?

– Новый Свет – это мистический район, окруженный ореолом тайны. Дошедшие до нас источники утверждают, что его основание относится к 20-30 гг. XIV века. С 1360 года по приказу чешского короля и императора Священной Римской империи Карла IV Новый Свет был включен в черту тогдашнего городка Градчаны, который возник примерно в этот же период. За годы своего существования район пережил немало потрясений. Дважды он выгорал дотла: в 20-е гг. XV века, в период гуситских войн, и в 1541 году, когда его застройка пострадала от огромного разрушительного пожара. Тем не менее, сгорая, Новый Свет вновь восставал из пепла. На протяжении долгих лет на его узких улочках проживала, главным образом, прислуга Пражского Града.

В следующую эпоху Новый Свет становится привлекательным и для людей из мира искусства – уже в XIX веке в этом романтическом месте селятся писатели, художники, композиторы. И это не удивительно, ведь, с одной стороны, район является центром города, а с другой – спокойным и преисполненным умиротворения уголком. Говорят, что в годы Первой Чехословацкой республики (1918–1938) здесь в маленьких ветхих домиках проживала беднота, причем теснота и сам облик кварталов был таким, что получил прозвище «итальянская улочка», со всеми характерными чертами бедных кварталов Рима. Во второй половине XX века, после обширной реконструкции, улочки снова становятся тихими и романтическими, сюда, как в былые времена, переезжают художники. Отныне Новый Свет именуют «пражским Монмартром».

«Золотые» амбиции жителей Нового Света

– Какие примечательные постройки можно встретить на территории района?

– К застройке Нового Света приступили еще в XIV веке. Постепенно сквозь облик готических домиков начинали проступать черты жилищ с совершенно иным колоритом: здесь можно увидеть деревянные здания, примеры сельской архитектуры (один из ее «представителей» стоит прямо возле стен Пражского Града), ренессанс. Некогда об этой части Градчан говорили: «жила здесь одна беднота, однако амбиции ее были настолько сильны, что каждый дом становился золотым». С подобным высказыванием нельзя не согласиться, ведь уже с XVI–XVII вв. названия построек Нового Света начинают говорить сами за себя: «Золотая груша», «Золотая нога», «Золотой желудь» и многие другие. Начало XVIII века принесло не менее любопытные архитектурные проекты, воплощенные в жизнь выдающимися мастерами. Так, например, чешский архитектор итальянского происхождения Ян Блажей Сантини-Айхль возводит здесь виллу для своего брата, которая стала одним из самых больших строений на улице Новый Свет. Во второй половине XIX века старый готический дом под названием «У золотой груши» перестраивается, и впоследствии о нем начинают говорить, как о самом первом доме в стиле модерн – не только в Праге, но и во всей Европе. Несмотря на возраст улочки, в ней смешались разнообразные стили и эпохи – отсюда ее пестрота, неповторимость и очарование.

Астроном, писатель, художник, кинорежиссер, аниматор

– Какие известные имена связаны с этим местом?

– В конце XVI века чешский король и император Священной Римской империи Рудольф II решает превратить Прагу в настоящую пышную столицу, для чего приглашает сюда звезд мировой величины. Это не только художники, но и ученые. В их числе оказался и датский астроном Тихо Браге, который к тому моменту поссорился со своим королем и искал нового покровителя. В 1600 году Браге прибывает в Прагу и поселяется именно на улице Новый Свет, где в те времена для приезжих был открыт небольшой постоялый двор. Затем придворный астролог и астроном перебирается в недалекий Погоржелец. Необходимо напомнить, что могила Тихо Браге, о котором ходит множество легенд и рассказов, тоже находится на территории Праги – в Тынском храме на Староместской площади.

В XIX веке в единственном деревянном домике городка поселился известный журналист и писатель Якуб Арбес, с личностью которого была связана одна из историй Нового Света. Поговаривали, будто его полюбила жившая в том же доме бедная девушка Жозефина. У молодого прозаика не было серьезных намерений, но когда их отношения привели к рождению ребенка, Арбес поступил как настоящий мужчина и женился на ней. В итоге их брак оказался счастливым. Позже в одном из своих романов о прекрасной, призрачной и необыкновенной Мадонне он рассказывает о событиях, произошедших в этом доме.

В XX веке свою судьбу с Новым Светом связал знаменитый художник Ян Зрзавый. В 1914 году у него здесь появляется первое собственное ателье. Помимо упомянутых знаменитостей, здесь также жили многочисленные кинорежиссеры и сценаристы, например, Индржих Полак, прославившийся своими работами в области научной фантастики и детскими фильмами. Среди живых легенд на мощеных улочках Нового Света можно повстречать чешского режиссера, художника и аниматора Яна Шваркмайера.

От Оленьего рва до «кошачьих голов»

–Ландшафт района тоже очень интересен...

– Когда-то давно вдоль реки Бруснице, несущей свои потоки по Оленьему рву, протянулась маленькая улочка, которая в XVI–XVII вв. начинает расширяться, повторяя при этом все тот же причудливый ландшафт. С запада она упирается в бывшую крепостную стену, возле которой сохранились старые барочные постройки, а ее восточная часть возвышается над Оленьим рвом, откуда открывается неповторимый вид. Эта необычная улочка, покрытие которой сделано по технологии т. н. грубого мощения (или «кошачьих голов»), продолжает удивлять до сих пор. Если бы нам удалось зайти во внутренние дворики домов, нас бы ждало много новых открытий. Например, в одном из них сохранился потайной ход, ведущий прямо к монастырю капуцинов, который разместился чуть выше улочки. Раньше он соединялся с ней самыми разными тайными ходами. Крохотные дворики Нового Света заросли плющом, в центре красуются старые фонтаны и колодцы, а стены хранят истории о своих бывших владельцах, среди которых далеко не у всех было высокое положение в обществе: некогда живописный холм приглянулся и мясникам, державшим здесь загоны для скота и свои собственные лавки. Только в XX веке вместо них в Новом Свете поселяются люди более романтических профессий.